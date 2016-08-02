Alter: Prisma’ya iddialı bir rakip

Fotoğraf paylaşım meraklılarının büyük ilgisini çeken ve kısa sürede popüler olan Prisma, yeni bir dönem başlatmış durumda. Henüz indirmeye sunulan Alter adındaki uygulama, daha farklı filtre yöntemleriyle Prisma’a rakip oluyor.

Prisma hatırlanacağı üzere, fotoğrafınızı kendi sunucularına yükleyerek filtre uyguluyor ve sonra kullanıma sunuyordu. Alter ise, fotoğraf işleme konusunda insan beyninden ilham alan bir yöntem izliyor. Uygulama, hali hazırda fotoğrafınıza uygulamak için bir kaç tane filtre bulunduruyor. Eğer isterseniz, elinizde bulunan bir fotoğrafı yükleyerek burada bulunan stilleri uygulamasını da isteyebiliyorsunuz. Uygulama, yüklediğiniz fotoğraftaki filtre tarzını ayrıştırıyor ve daha sonra asıl fotoğrafa uyguluyor.

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Prisma’nın aksine Alter işlemleri cihaz üzerinde yapıyor. Yani yaptığımız denemelerde internet bağlantısı olmadan da işlem yapıldığını gördük. Bu bakımdan, modern donanıma sahip olmayan telefonlarda filtreleme işlemleri uzun sürebiliyor. Hatta zaman zaman işlemler esnasında uygulamanın bir süre cevap vermediği de oluyor. Henüz ilk sürümleri olduğu için ilerleyen dönemde uygulamanın pek çok güncelleme alacağını söyleyebiliriz.