Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alter: Prisma’ya iddialı bir rakip

Fotoğraf paylaşım meraklılarının büyük ilgisini çeken ve kısa sürede popüler olan Prisma’dan sonra, daha farklı filtre yöntemleriyle indirmeye sunulan Alter ile tanışın.
2 yıl
9,7b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğraf paylaşım meraklılarının büyük ilgisini çeken ve kısa sürede popüler olan Prisma, yeni bir dönem başlatmış durumda. Henüz indirmeye sunulan Alter adındaki uygulama, daha farklı filtre yöntemleriyle Prisma’a rakip oluyor.

Prisma hatırlanacağı üzere, fotoğrafınızı kendi sunucularına yükleyerek filtre uyguluyor ve sonra kullanıma sunuyordu. Alter ise, fotoğraf işleme konusunda insan beyninden ilham alan bir yöntem izliyor. Uygulama, hali hazırda fotoğrafınıza uygulamak için bir kaç tane filtre bulunduruyor. Eğer isterseniz, elinizde bulunan bir fotoğrafı yükleyerek burada bulunan stilleri uygulamasını da isteyebiliyorsunuz. Uygulama, yüklediğiniz fotoğraftaki filtre tarzını ayrıştırıyor ve daha sonra asıl fotoğrafa uyguluyor.

Ayrıca Bkz. "Lego Star Wars: Güç mobilde uyanıyor"

Prisma’nın aksine Alter işlemleri cihaz üzerinde yapıyor. Yani yaptığımız denemelerde internet bağlantısı olmadan da işlem yapıldığını gördük. Bu bakımdan, modern donanıma sahip olmayan telefonlarda filtreleme işlemleri uzun sürebiliyor. Hatta zaman zaman işlemler esnasında uygulamanın bir süre cevap vermediği de oluyor. Henüz ilk sürümleri olduğu için ilerleyen dönemde uygulamanın pek çok güncelleme alacağını söyleyebiliriz.

App Store için tıklayınız



  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JoeyBane 2 yıl en beğenilen
Tip kayık olunca filtre de kurtarmıyor
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 2 yıl cengizhan72
cengizhan72

Prisma'da wireeles yada hücresel veri açık olmadığında efek uygulamaması dikkatimi çekti.

Prisma resimleri kendi sunucularında işliyor, o nedenle internet erişimi zorunlu
cengizhan72Prisma'da wireeles yada hücresel veri açık olmadığında efek uygulamaması dikkatimi çekti.Prisma resimleri ke...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
uovardar 2 yıl
Cok uzun sürüyor filitrelemesi ancak kesinlikle prismadan daha kaliteli işliyor resimleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shafck 2 yıl
İnternetim açık ve domain hatası veriyor internetsiz çalıştığı falan yok demek ki. Net açıkken bi kaç filtre uyguladıysanız kapattıktan sonra da onlar aktif kalmıştır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 2 yıl
buraya koyup reklamını yapmışsınız ama indirme sayısı ve verilen puanlar üzücü

ekleme : prisma dan daha tırt bir ugyulamaymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl
Bir de çalışsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 2 yıl
Prisma daha iyi bundan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
App Store linkine tıklayamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 2 yıl
Bende mi sorun var bilmiyorum ama Prisma'da filtre uygulamak istediğimde çıkan üçgen dolmuyor bir türlü. Bekletiyor sürekli.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DingStages 2 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord

Bende mi sorun var bilmiyorum ama Prisma'da filtre uygulamak istediğimde çıkan üçgen dolmuyor bir türlü. Bekletiyor sürekli.

Bendeki hata da;

Error Domain=After Code=12 "(null)"
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 2 yıl en beğenilen
Tip kayık olunca filtre de kurtarmıyor
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan72 2 yıl
Prisma'da wireeles yada hücresel veri açık olmadığında efek uygulamaması dikkatimi çekti.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 2 yıl cengizhan72
cengizhan72

Prisma'da wireeles yada hücresel veri açık olmadığında efek uygulamaması dikkatimi çekti.

Prisma resimleri kendi sunucularında işliyor, o nedenle internet erişimi zorunlu
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9654 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, alter ve
4 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Tübitak’ta 10 Milyar Dolar’lık teknoloji casusluğu! 2 yıl Vulkan Next geliyor 2 yıl Yeni nesil Samsung Edge telefonlarda LG izleri olacak 2 yıl Android dünyasının lideri Samsung Galaxy S7 Edge 2 yıl Avustralya'nın kıta hareketinden dolayı GPS koordinatlarını güncellemesi gerekiyor 2 yıl Suicide Squad hakkında ilk eleştiriler gelmeye başladı 2 yıl Instagram yeni "Hikayeler" özelliği ile resmen Snapchat'e rakip oldu 2 yıl Gear VR de yenilendi 2 yıl iOS için Apple TV Remote uygulaması yayınlandı 2 yıl Efsane isim Nokia’ya geri dönüyor 2 yıl Yeni nesil Nexus telefonların arayüzü ortaya çıktı 2 yıl Microsoft Xbox One S ülkemizde 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 ile tanışın: İşte detaylar 2 yıl Japonya'da dünyanın ilk 8K televizyon yayını başlıyor 2 yıl Virgin Galactic uzay turizmi için operatör lisansını aldı 2 yıl Tesla minibüsüne dair ilk detaylar ortaya çıktı 2 yıl Akıllı telefon fiyatlarına zam! 2 yıl Oppo F1s, 16MP ön kamera ile geliyor 2 yıl Surface Book 2 için gelecek yıl başları işaret ediliyor 2 yıl LG V20’nin özellikleri detaylanıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alter: Prisma’ya iddialı bir rakip Sonraki Olimpiyatlara bu uygulamalarla hazırlanın 2 yıl En ucuz amiral gemisi Lenovo ZUK Z2, olimpiyatlara gidiyor 2 yıl Aselsan’dan fiber optik algılayıcı ihlal tespit sistemi: Midas 2 yıl Türkiye’de Fikri Mülkiyet Borsası kurulması için çalışmalar hız kazandı 2 yıl Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 Canlı Yayın Tekrarı 2 yıl İlk nesil Galaxy A5 cihazları için Marshmallow güncellemesi başladı 2 yıl Türkiye’deki dijital haritalar ne kadar güncel? 2 yıl iPhone 7 ile gelecek yeni Lightning kulaklık net şekilde görüntülendi 2 yıl Yeni nesil MacBook Air, USB Tip-C standardına geçebilir 2 yıl Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XR olabilir 2 yıl MSI Aegis Ti: İki GeForce GTX 1080 ekran kartlı canavar 2 yıl Uber, Çin operasyonlarını en yakın rakibine satıyor 2 yıl Resmi Bilgi: LG V20, Android 7.0 ile birlikte Eylül ayında geliyor 2 yıl Mobilite: Motorola ülkemize dönüyor, Galaxy Note 7, iPhone 7 ve dahası... 2 yıl Türk girişimcinin uzay aracı Dream Chaser uçmaya hazır 2 yıl Çernobil bölgesine dünyanın en büyük güneş panelleri kurulacak 2 yıl Akyumen Holophone: Hem bilgisayar hem akıllı telefon 2 yıl Sony Xperia M4 Aqua'da Android 6.0 inceleme videosu 2 yıl Tüm Pokemon'ları yakaladı, Dünya turunu kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim