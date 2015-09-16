HDPLEX'den dünyanın ilk 16 ısı borulu fansız kasası H5

Günümüzde iyi bir sistem kurmak isteyenlerin karşısında pek çok sıvı veya standart soğutma çözümleri yer alıyor. Ortalama bir sistem kurmak ve aktif kullanmak istemeyen kullanıcılar için ise pasif soğutma çözümleri rafları süslüyor.





HDPLEX tarafından geliştirilen H5 kasası pasif soğutma yanında tüketiciye daha fazla alan bırakarak donanım için kullanılacak seçenekleri artırmayı amaçlıyor. Kasa işlemciler için 95Watt ısıl tasarım gücüne kadar pasif soğutma yapabiliyor.





8Kg ağırlığındaki kasa ATX, microATX ve mini-ITX anakartlara uyumlu iken ATX, SFX, FlexATX ve nanoATX güç kaynakları takılabiliyor. İki adet 2.5 inç sürücü ve bir adet 3.5 inç sürücü ile donatabileceğiniz depolama çözümleri yanında 5.25 inçlik yuva ve bir adet de 12.7mm'lik bir yuva yer alıyor.





Pasif soğutma anlamında dolu dolu olan kasada 16 adet ısı borusu ile sıcak hava taşınıyor. HDPLEX bunun sektörde bir ilk olduğunu belirtiyor. Borulardan 8 tanesi işlemci için ayrılmış. Diğer 8 tanesi ise grafik birimini alıyor. Ancak bu grup opsiyonel. Yani harici grafik kartı kullanmayacaksanız sadece 8 ısı borusu ile idare edebilirsiniz. Isı borularının devamında ise alüminyum yapraklı ısı dağıtıcılar yer alıyor.





2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, bir adet hoparlör çıkışı, dokunmatik hassasiyetli güç tuşu şeklinde özellikleri olan HDPLEX H5 fansız kasa modeli 300$ fiyat etiketiyle önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

http://hexus.net/tech/news/cooling/86465-hdplex-h5-fanless-chassis-can-handle-cpus-95w-tdp/