Nintendo Switch 2 ekran parlaklığı ve HDR konusunda üzecek

Nintendo Switch 2 ekranı hayal kırıklığı
Nintendo ilk nesil Switch konsolunda önce LCD ekranla piyasaya çıkış yapmış ardından OLED versiyonu ile oyunculara yeni bir deneyim sunmuştu. Nintendo Switch 2 konsolu da LCD ekranla piyasaya sürüldü.
Yapılan ilk testlerde Nintendo Switch 2 konsolunun ekran parlaklığının 420-450 nit arasında değiştiği tespit edilmiş. Ekranın en fazla 450 nit seviyesine çıkabildiği tahmin ediliyor. Bu da ekranın HDR tecrübesinde sıkıntı yaşayacağını gösteriyor zira zaten LCD ekranlar derin siyahlar konusunda sınıfta kalıyor.
Dock üzerinde iken bir nebze daha iyileşen HDR tecrübesi Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda diğer konsol versiyonları ile benzer bir seviyeye çıkıyor. Ne var ki Zelda: Breath of the Wild gibi oyunlar oldukça kötü bir HDR tecrübesi sunuyor. İlerleyen zamanlarda Nintendo bir güncelleme ile bu tarafa bir müdahale yapacak mı merak konusu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.