Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    App Store ekosistemi dünya ekonomisine 1.3 trilyon dolar katkı sağladı

    Son dönemde geliştiricilerden aldığı kesintilerle eleştiri konusu olan Apple, uygulama ekosisteminin dünya ekonomisine nasıl katkı sağladığını anlattığı bir rapor yayınladı

    App Store Tam Boyutta Gör
    Mobil uygulama konseptinin bugün bir dünya ekonomisi haline gelmesindeki en önemli role sahip olan App Store bugüne kadar yüz milyarlarca dolar değer üretti ve bunu da geliştiricilerle paylaştı. Firma sadece 6 yılda ekosistemin nereden nereye geldiğini gösteren bir rapor yayınladı. 

    Devasa App Store ekonomisi

    Bağımsız ekonomi danışmanlığı firması Analysis Group tarafından hazırlanan çalışmaya göre, App Store ekosistemi 2024 yılında küresel ekonomiye 1,3 trilyon dolarlık katkı sağladı.  Bu rakam, 2019'da bildirilen 519 milyar dolarlık değerin iki katından fazla bir artışı temsil ediyor. 

    Rapora göre, bu 1,3 trilyon dolarlık toplamın %81'i, yani yaklaşık 1,05 trilyon doları, fiziksel mal ve hizmetlerin satışından elde edildi. Bu kategori, perakende satışlar, seyahat rezervasyonları ve yemek siparişleri gibi alanları kapsıyor. Geriye kalan %19'luk kısım ise dijital ürünler, hizmetler ve uygulama içi reklam gelirlerinden oluşuyor. Apple, bu işlemlerin yaklaşık %90'ından komisyon almadığını belirtiyor.

    App Store katkısının 539 milyar dolar Çin’de elde edilirken ABD ise 406 milyar dolar gelir elde etti. Avrupa ise 148 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Apple CEO'su Tim Cook, App Store'un geliştiriciler için canlı ve yenilikçi bir pazar yeri olduğunu vurgulayarak, bu başarının arkasındaki geliştirici topluluğuna olan bağlılıklarını yineledi. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 22 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 1 gün önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sol kolun kalp gibi atması nedir ağda oturum açın sorunu galviks şurup ne işe yarar ankarada bayan arkadaş nasıl bulunur bel çektirenlerin yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum