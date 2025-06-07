App Store ekosistemi dünya ekonomisine 1.3 trilyon dolar katkı sağladı

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Tam Boyutta Gör Mobil uygulama konseptinin bugün bir dünya ekonomisi haline gelmesindeki en önemli role sahip olan App Store bugüne kadar yüz milyarlarca dolar değer üretti ve bunu da geliştiricilerle paylaştı. Firma sadece 6 yılda ekosistemin nereden nereye geldiğini gösteren bir rapor yayınladı.

Devasa App Store ekonomisi

Bağımsız ekonomi danışmanlığı firması Analysis Group tarafından hazırlanan çalışmaya göre, App Store ekosistemi 2024 yılında küresel ekonomiye 1,3 trilyon dolarlık katkı sağladı. Bu rakam, 2019'da bildirilen 519 milyar dolarlık değerin iki katından fazla bir artışı temsil ediyor.

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Rapora göre, bu 1,3 trilyon dolarlık toplamın %81'i, yani yaklaşık 1,05 trilyon doları, fiziksel mal ve hizmetlerin satışından elde edildi. Bu kategori, perakende satışlar, seyahat rezervasyonları ve yemek siparişleri gibi alanları kapsıyor. Geriye kalan %19'luk kısım ise dijital ürünler, hizmetler ve uygulama içi reklam gelirlerinden oluşuyor. Apple, bu işlemlerin yaklaşık %90'ından komisyon almadığını belirtiyor.

App Store katkısının 539 milyar dolar Çin’de elde edilirken ABD ise 406 milyar dolar gelir elde etti. Avrupa ise 148 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Apple CEO'su Tim Cook, App Store'un geliştiriciler için canlı ve yenilikçi bir pazar yeri olduğunu vurgulayarak, bu başarının arkasındaki geliştirici topluluğuna olan bağlılıklarını yineledi.



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App Store devasa bir ekonomi yarattı

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