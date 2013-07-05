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HP, Android işletim sistemli Slate 7 tabletinde fiyat indirimine gitti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP, Android işletim sistemli Slate 7 tabletinde fiyat indirimine gitti
Akıllı telefon pazarına yeniden giriş yapmanın planları üzerinde çalışan HP, düşük maliyetli tablet bilgisayar modeli olan Slate 7’nin fiyatında indirime gitti. Nisan ayında 170 dolarlık etiket fiyatı ile lanse edilen 8GB depolama kapasiteli Slate 7’nin fiyatı 140 dolar seviyesine çekildi. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana, Çin merkezli Rockchip firması tarafından geliştirilen 1.6GHz hızında çift çekirdekli RK3066 işlemcisine ve 1GB RAM’e sahipolan tablete, Android 4.1 işletim sistemi eşlik ediyor.
Daha fazla depolama alanı isteyenler için 16GB’lık versiyonu ise 170 dolar seviyesinde bir fiyat ile satılan tablet bilgisayar, Asus’un yakın gelecekte 150 dolar altı fiyat ile sunacağı dört çekirdekli işlemci ve HD IPS ekrana sahip Memo Pad HD7 ile kıyaslandığında rekabetçi olmakta zorlanacak gibi görünüyor. Fark yaratan bir unsur olarak Beats Audio ses teknolojisiyle gelen HP Slate 7’nin yakın zamada piyasadan çekileceğine dair yorumlar da yok değil. Ağırlıklı olarak Windows tabanlı tabletleriyle gündemde olan HP, yeni akıllı telefon stratejisine ek olarak Android tablet faaliyetlerini de güncelleyebilir.


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neo01470 6 yıl en beğenilen
Quad core
Beats audio tek başına yeter.

yetmez maleseff
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dg44 6 yıl
sonunda bi tabletim olabilir ama halen 140 gözüküyor
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neo01470 6 yıl en beğenilen
Quad core
Beats audio tek başına yeter.

yetmez maleseff
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Quad core 6 yıl
Beats audio tek başına yeter.
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