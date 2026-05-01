    HyperX, yeni özelleştirilebilir kontrolcü ve uygun fiyatlı kulaklığını tanıttı

    HyperX, yeni özelleştirilebilir kontrol cihazı ve uygun fiyatlı kulaklığıyla oyun aksesuarları portföyünü genişletti: HyperX Clutch Talon controller ve Cloud Stinger 3.

    HP’nin oyun aksesuarlarına odaklanan alt markası HyperX, yeni kontrolcü ve uygun fiyatlı kulaklık serisiyle oyun aksesuarları portföyünü genişletti. Clutch Talon controller resmi olarak Xbox tarafından lisanslı. Cloud Stinger 3 oyun kulaklığı serisi de kablosuz işlevselliğiyle önceki modellerine göre iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca, HyperX NGENUITY yazılımı da geliştirildi.

    HyperX Clutch Talon kontrolcü neler sunuyor?

    Normal Xbox Series kontrol cihazının şekline sahip olan Clutch Talon, Hall etkisi joystick ve tetik tuşlarına (kilitli) sahip.HyperX'in bu ürünü, daha doğru ve dayanıklı girişlerle geleneksel Xbox kontrol cihazlarına göre iyileştirmeler sunuyor. Hem 2.4 GHz hem de Bluetooth bağlantısına sahip olması, mobil oyunlarla uyumlu olmasını sağlıyor. HyperX, 1000 mAh bataryanın 30 saate kadar dayanabildiğini, USB-C portu üzerinden şarj edildiğini, ayrıca 3.5 mm ses jakı bulunduğunu söylüyor.

    Clutch Talon, alternatif tetikleyiciler, alternatif joystickler, paddle ve iki farklı D-pad gibi değiştirilebilir bileşenlerle geliyor. Ayrıca kutuda telefonunuzu kontrolcüye takmak için mobil klips de bulunuyor. Değiştirilebilir ön panel de mevcut gibi görünüyor ancak bu kutuya dahil değil.

    HyperX Cloud Stinger 3 oyuncu kulaklığı neler sunuyor?

    Ürün yelpazesi, PS ve Xbox/PC için hem kablolu hem de kablosuz seçenekler içeriyor. Kablosuz Cloud Stinger 3, 50 mm sürücülere ve 10 Hz ila 50 kHz arasında geniş bir frekans tepki aralığına sahip. 80 saate kadar dayanabiliyor ve tamamen şarj olması dört saat sürüyor. Kablolu versiyonda da 50 mm sürücüler bulunuyor ancak ürün sayfasında teknik özellikler bölümünde 30 mm yazıyor ki bu bir yazım hatası gibi görünüyor. Her ikisinde de deri ve hafızalı köpük kulak yastıklarıyla birlikte paslanmaz çelik çerçeve bulunuyor. Elektret kondenser mikrofonu sessize almak için yukarı çevrilebiliyor.

    NGENUITY yazılımına gelince, HyperX, sade, sezgisel arayüzle işlevselliği geliştirdi. Yeni sürüm, uyumlu çevre birimlerini daha kullanıcı dostu bir şekilde kişiselleştirmeye ve özelleştirmeye olanak tanıyor. Ses çevre birimleri için özelleştirmeler HEAR360 engine ile destekleniyor.

    HyperX Clutch Talon controller, bu yaz 160 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak Cloud Stinger 3 gaming kulaklığı ise siyah ve beyaz renk seçeneğiyle satışta; kablolu model 50 dolar, kablosuz model ise 100 dolar fiyatla satılıyor.

