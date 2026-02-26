Giriş
    Bellek krizi derinleşiyor: RAM, PC maliyetinin %35'ine çıktı

    HP'nin son finansal açıklamalarına göre RAM artık bir bilgisayarın toplam maliyetinin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 15-18 seviyesindeydi.

    Bellek krizi derinleşiyor: RAM, PC maliyetinin %35'ine çıktı Tam Boyutta Gör
    Küresel bellek çipi sıkıntısı PC üreticilerini zorlamaya devam ederken, maliyet tarafında çarpıcı bir veri paylaşıldı. HP yönetimi, RAM'in artık bir bilgisayarın toplam maliyetinin yaklaşık %35'ini oluşturduğunu açıkladı. Bu oran, geçen yıl paylaşılan %15-18 bandının neredeyse iki katı.

    PC maliyetinin %35'ine çıktı

    HP CFO'su Karen Parkhill, son finansal toplantıda bellek ve depolama maliyetlerindeki artışın sistem başına ciddi baskı yarattığını doğruladı. HP geçici CEO'su Bruce Broussard ise pazarın zamanla dengeleneceğini düşündüklerini ancak kısa vadede yeni tedarikçiler ve daha düşük maliyetli kaynaklara yönelmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu kapsamda şirket, fiyat artışına gidebileceğini de söylüyor.

    Bellek piyasasındaki bu sert artışın arkasında büyük ölçüde yapay zeka yatırımları var. Veri merkezleri ve AI sunucuları yüksek kapasiteli bellek modüllerine yoğun şekilde yönelirken, tüketici elektroniği ikinci planda kalıyor. Bu da tüketici elektroniği tarafında arzı daraltırken fiyatları yukarı çekiyor. HP ayrıca PC satışlarının %35'inin artık "AI PC" kategorisinden geldiğini belirtiyor.

    Şu an için bellek krizi, doğrudan fiyat etiketlerine yansıyan bir probleme dönüşmüş durumda. Üreticiler yeni tedarik kanalları arasa da, yapay zeka odaklı talep azalmadıkça kısa vadede ciddi bir rahatlama beklemek zor görünüyor.

