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HTC 10 inceleme "En iyi telefon olabilir mi?"

3 yıl
139b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC'nin 2016 amiral gemisi HTC 10 inceleme videosuyla karşınızda. Ülkemizde satışına başlanmasına kısa bir süre kala telefonu bütün detaylarıyla bu videomuzda inceliyoruz.
2016 akıllı telefonlar için enlerin yılı oldu. En kavislisi, en büyük pillisi, en iyi kameralısı, en hızlısı derken üst seviye telefonlar arasında kıyasıya bit mücadeleye tanık olduk. Ülkemizde piyasaya çıkmasına az bir süre kala HTC 10, firmanın şu ana kadar ürettiği en iyi telefon olarak karşımızda peki ya en iyi Android telefon olmayı başarabilir mi? Detaylar HTC 10 incelememizde.
One M7 ile başladığı tamamı metal telefon macerasına M8, M9, A9 ve şimdi 10 ile devam eden HTC, ileri seviye malzeme kalitesi ve işçilik takıntısını sürdürüyor. HTC 10, elinize aldığınız ilk anda üst seviye bir cihaza dokunduğunu hisettiriyor. Açılı traşlanarak kalın bir kontur oluşturulan yekpare metal gövde tam ortada yer alan HTC logosu, HTC 10’un tasarımsal anlamdaki imzasını oluşturuyor. Bu telefonu ne arkadan ne de önden dşiğer HTC telefonlar ile karşıştırmak mümkün değil.
Ön tarafta baştan sona 2.5D cam kaplamaya yer verilen telefonda 2K çözünürlükte 5.2” Super LCD 5 ekran yer alıyor. Ekranın kasaya oranı %71.1 seviyesinde. Diğer HTC telefonlarla karşılaştırıldığında kapasitif butonlar da hesaba katıldığında büyük ilerleme kaydedilmiş diyebiliriz. Ön taraftaki HTC logolu bar kalkmış ve parmak izi okuyuculu kapasitif eve dönüş botunu alt orta kısma konumlandırılmış.
Kapasitif butonlar arka aydınlatmaları yanmadığı zamanlarda tamamen görünmez oluyorlar. Ekran üzerinde ahize, yakınlık, ışık sensörleri ve optik odaklama ve resim sabitleme özelliklerine sahip 5 ultra piksel kamera yer alıyor.
Boom sound hoparlörler bu sefer değişim geçirmişler ve ahise kısmından orta ve tiz sesler gelirken, alt kısında USB Type-C portu yanındaki hoparlörden bas sesleri duyuyoruz. Her iki hoparlör de farklı anfiler tarafından sürülüyor. Ses konusundaki farklılaşma bununla da sınırlı değil üst kısma yerleştirilmiş olan 3.5mm ses çıkışı 24bit 96Khz bir anfi tarafından sürülüyor ve 1volt gibi oldukça yüksek bir çıkış gücüne sahip.
Böylece profesyonel bir çok kulaklığı ara anfi olmadan da telefona bağlayıp müzik dinlemek mümkün. HTC’nin 10 ile birlikte verdiği kulaklıklar da telefonun ses özelliklerine yakışır kalitedeler. Şu ana kadar bir cep telefonu ile birlikte verilen en iyi kulaklıklarla karşı karşıyayız. Sadece bas değil orta ve tiz seslerde de çok başarılı sonuçlar veren kulaklıkları büyük ihtimalle hassas kulaklara sahip olanlar bile değiştirmek istemeyecektir.
Ses çıkışı konusundaki bir diğer önemli geliştirme de kişiye özel ses profilleri oluşturabiliyor oluşumuz. Telefon belli frekanslarda sesler çalarak size bunları duyup duymadığınızı soruyor ve test sonunda kulağıza özel bir ekolayzer ayarı oluşturup her tınıyı duyabilmenizde yardımcı oluyor. Açıkçası telefonu uzun zamandır kullanıyorum ve kesinlikle ses profillerini özenle oluşturmanızı öneriyorum. Ses kalitesinde fark hissedilir seviyede değişiyor ve HTC 10 sonrası diğer telefonlarda müzik dinlemek açıkçası pek keyif vermiyor.
32GB dahili depolama alanı SD kart genişletilebilien telefonda SD kart girişi sola yerleştirilmişken sim kart girişi sağda güç ve ses açıp butonlarının üzerinde konumlandırılmış. Güç butonunun dokulu yapısı fark edilmesini kolaylaştırmış. Dilerseniz ekranı uyandırmak için çift tıklama ve kaydırma hareketlerini kullanabiliyorsunuz. Fakat parmak izi korumasını aktif ederseniz bu özellik pek işlevsel olmuyor. Ben parmak izi koruma sonrasında çift tıklama ve kaydırma hareketlerini kapatmayı tercih ettim.
Parmak izi okuyucu görevini yapıyor. Telefon parmak izinizi algıladığı anda uyanıyor ve kilidi açıyor.  Sensörün kalitesi ise ortalama düzeyde. Eliniz nemlendiği anda işlevini yitiriyor. Pin ile ekranı açmanız gerekiyor.
Tepe model bir telefonda olmazsa olmazlardan biri de kamera tabi ki. HTC 10, HTC’nin şu ana kadar ürettiği en iyi kameraya sahip telefon. 5 ultra piksel ön 12 ultra piksel arka kameraya sahip telefon, her iki tarafta da otomatik odak ve optik resim sabitleme özelliği sayesinde düşük ışıkta yüksek başarım vaat ediyor. Lazer odaklı arka kamera f1.8 lens ve büyük pikselli sensörü ile keskin, renklerin doğru kayıt altına alındığı fotoğraflar çekebiliyor. Düşük ışık altında da beklentileri karşılayan bir başarım sergiliyor.
Kolay anlaşılabilen arayüz sayesinde fonksiyonlar arasında gezinme, ayarları değiştirme hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Dilerseniz her ayarı elle değiştirebildiğiniz profesyonel mod da seçeneklerde yer alanlar arasında. Kamera özellikle son günelleme sonrasında odaklanma konusundaki sıkıntıların bir çoğunu geride bırakmış olsa da bazı durumlarda hala yavaş kalabiliyor. Özellikle video çekimi esnasında odağı sabitlemezseniz sık sık odağın kaybolup tekrar düzeldiğini görüyorsunuz. Bu da kayıtlarınızın ne yazık ki kalitesini ciddi anlamda düşürüyor.
Ön kamera ise şu ana kadar bir cep telefonunda konumlandırılan içinde en başarılısı diyebiliriz. Optik resim sabitleme teknolojisi video loglar oluşturmayı sevenlerin hayatlarını kurtaracak  bir özellik. Düşük ışık performansı da oldukça iyi. Kameraların aynı zamanda yüksek netlikte ses kaydı yapan mikrofonlarla desteklenmiş olmaları da genel kaliteye olumlu yansıyor.
Mükemmel işçilik, uç noktasa ses kalitesi ve kulaklık, zirveye oynayan kamera yetenekleri tepe model bir telefon için yeterli mi? Elbette tüm bu özellikler hızlı bir işlemci ve iyi bir yazılımla harmanlanmıyorsa hiç bir işe yaramazlar. Snapdragon 820 işlemci ve 4GB sistem belleğinden gücünü alan HTC 10, HTC’nin her geçen yıl daha rafine hale getirdiği ve hızına hız kattığı Sense isimli arayüzün son sürümüyle geliyor ve Android işletim sisteminin şu anki en güncel versiyonunu sunuyor.
Şu net ki gelecek sene firmaların işi çok zor olacak zira Snapdragon 820 o kadar hızlı ki 820’li bir telefon sonrasında gözünüz daha hızlısını aramayacak. Çünkü şu anki haliyle her şey için fazlasıyla yeterli görünüyor. Tepe model meraklılarını dahi telefon değiştirme konusunda en az 2 sene dizginleyebilir.
HTC arayüzde resim gösterici, müzik çalar ve benzeri sabit gelen uygulamaların hepsini çıkartmış. Bu uygulamaların yerini Google’ın standart uygulamaları almış. HTC daha çok gündelik hayatımızda önemli yer tutan, telefon menüsü, mesajlaşma, blinkfeed haber alma uygulaması ve benzeri şeylere odaklanarak hız ile geretiği kadar fonksiyonelliği kullanıcıya sunmayı hedeflemiş. Doğru da yapmış ama müzik çaların Google’ın standart uygulaması olması tek hata diyebilirim. Ses konusunda böylesi özelleştirilmiş bir telefona çok daha fonksiyonel ve göze hoş görünen bir müzik çalar yakışırdı. Tabi market üzerinde bir çok alternatif var ama yine de HTC’nin burada kendi uygulaması ile yer alması daha doğru olurdu diye düşünüyorum.
Arayüz temalarla tamamen özelleştirilebiliyor. HTC’nin yeni nesil tema sistemiyle de ana ekranda ikonlardan kurtulmak da mümkün. Tema ile eşlenik resimler ikon görevi görüyorlar ve görseldeki bütünlük bozulmamış oluyor. Şu anda tek tema seçeneği mevcut ve görsel olarak geliştirilmesi gereken bir özellik.
Oyun veya sentetik test programları performansları konusunda uzun uzun konuşmaya gerek yok. Telefon şu anki her görevin altından rahatlıkla kalkabiliyor. Oyunlar için ek bir detay var ki bu da güç tasarrfufu için dilerseniz oyunları 2K değil de Full HD’de çalıştırabiliyor oluşunuz. Mantıklı bir yaklaşım ile detay seviyesinden gözle görülür kayıp olmadan pil tasarrufu sağlanabiliyor.
Isınma konusunda ise metal gövde ısıyı hızlı bir şekilde kasa geneline dağıtıyor. Eğer yüksek performans gerektiren uygulamlarda uzun süre vakit geçirirseniz telefonun ısındığını hissediyorsunuz ama bu hiç bir zaman Snapdragon 810’da olduğu gibi rahatsızlık verecek seviyelere ulaşmıyor. 5.2” Super LCD 5 2K ekran, renk gösterimi konusunda olduça başarılı. Gün ışığı atında görülebilirlik konusunda bir sorunu yok ama rakiplerinin gerisinden geldiği bir gerçek. Video dosyalarını görüntülemek oldukça keyifli.
Hoparlörler ise ortalama bir ses kalitesine sahip. Tizler ayrı baslar ayrı hoparlörden geliyor olsa da bas konusundaki başarım tek hoparlörlü rakiplerinin gerisinden geliyor. Telefonun hoparlör konusunda bizden ortalama üzerinde puan almasının tek nedeni ise en azından ahize tarafında yer alanın bize doğru bakıyor olması. Kullanıcıya bakan hoparlörler her zaman için köşelerde yer alanlardan daha sağlıklı oluyor. En azından tutarken elimizle kapatamıyoruz. Telefonun zil sesi yüksekliği ise geriye gitmiş. Dışarıda telefonun zil sesini duymak imkansıza yakın. Titreşimi sürekli açık tutmanızda fayda var.
3000mAh değştirelemeyen batarya ise bu telefonda mükemmel olmayan tek şey denebilir. Evet günü çıkartıyorsunuz ama tepe model telefonlarda özellikle de böylesi iddialı modellerde kullanıcılar çok daha fazlasını bekliyor. Kasa kalınlığı da düşünüldüğünde bu telefonda en az 3200mAh ve üzeri batarya görmek isterdim doğrusu. Quick Charge 3.0 destekli telefon kutusundan çıkan adaptör ile 1 saat 45 dakika gibi bir sürede 0’dan 100’e pilini doldurabiliyor.
Ek olarak belirtmekte fayda var HTC 10 üzerindeki Type-C portu bilgisayar ile USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) standartı üzerinden haberleşiyor. 
Kasa için kalın demişken evet rakiplerine nazaran kalın bir telefon HTC 10 ama kesinlikle kullanım esnasında bundan şikayetçi olmuyorsunuz. Tasarım şekli nedeniyle de hissetmiyorsunuz da denebilir. Köşelere doğru inceleyen yapı, avuç içini dolduran dışa kavisli gövde tutuşu kolaylaştırıyor. Wifi çekim gücü, navigasyon ve sesli görüşmeler ise sıfır sorunla gerçekleştiriliyor. Telefon her konuda en iyiye odaklanılarak geliştirilmiş.
HTC 10, beni şaşırtan bir telefon oldu. Hiç bir şey beklemediğim bir modeldi ama her şeyiyle beni etkilemeyi başardı. Hızlı, gerçekten çok hızlı bir telefon. En sonunda bir HTC telefon ile kalitesini sorgulamadığım güzel fotoğraflar çekebiliyorum şu an akadar HTC’nin ürettiği en iyi kameraya sahip telefon. Ses ise ayrı dünya her şey bir yana kulaklıklar ve kulaklık çıkış yongaları bu telefonu kesinlikle farklı yere taşıyor. Özellikle bazı firmaların modüler yapı yaklaşımıyla kaliteli sese ek para istediği dönemde HTC 10, her şeyi kutuda sunuyor. Malzeme kalitesine ise diyecek yok. Tasarım belki iyikleştirilebilirdi ama bunca iyi şey sonrası o da gözünüze iyi görünmeye başlıyor.
Eğer HTC telefonları seviyorsanız ve her yeni modeli yakından takip ediyorsanız HTC 10’u düşünmeden alın. Eğer daha önce bir HTC telefon denemediyseniz ve şu sıralar yeni bir tepe model telefon almayı planlıyorsanız bu telefonu bir mağazada deneyimlemeden karar vermeyin.
HTC 10, tek pakette iyi ses yongası, iyi kamera, kaliteli kulaklık, hızlı Type-C bağlantı, Snapdragon 820 ve rafine bir arayüz sunduğu için bizden işlevsellik ve performans konularında ödül aldı.

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MysticDesign 3 yıl en beğenilen
yılın en leş tasarımlı amiral gemisi
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Windows10 3 yıl ReaLLibe
şu ortamda en iyisi s7 edge gibi gözüküyor.

ya da biraz daha bekleyip note 6 alınabilir.
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Mr. Jingles 3 yıl
Bir kere Sense araüyüzü bile bu telefonu almak için yeterli bir sebep. Hi-Res ses sistemi, BoomSound hoparlörler, 1 voltluk kulaklık çıkışı (ki benim gibi müzisyenler için en kilit özellik), 1.55 mikron piksel boyutu, 24-bit ses kaydı gibi bir sürü multimedya özelliğini bir arada sunuyor olması kesinlikle alınmasına değer. 1 voltluk çıkış bile alınöadı için yeterli bir sebep. Tasarım kötüymüş de bilmem ne. Tasarımın canı cehenneme. Telefonun içindeki özellikler iyi olduktan sonra yemişim tasarımı. Tasarım da tasarım içine bakın azıcık şekil şukul insaları sizi. Yoksa kullandığım 6s'i masaya koyduğumda ne S7 kalıyor ne G5. Hepsinin havası sönüyor. Adam görünce iPhone kaç bu diyor. Dikkat çekiyor hemen. Ama ben şekil şukul sevmediğim için nasipse 6s'ten kurtulacağım. Ya yeni çıkacak olan Nexus'u alacağım ya da HTC 10. Bekliyorum bu telefonu.
Bir kere Sense araüyüzü bile bu telefonu almak için yeterli bir sebep. Hi-Res ses sistemi, BoomSound hoparlörler, 1 voltluk kulaklık çıkışı (ki benim gibi müzi...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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DH Misafiri 2 yıl
Uzun bir araştırma sonrası HTC10'da karar kıldım ve yaklaşık 2 aydır kullanıyorum.Telefonun neredeyse tüm özelliklerini aktif kullanan biriyim.Gözlemlerim aşağıdadır:
Pozitif yorumlarım:
1-Ses kalitesi oldukça yüksek, kulaklık da gayet kaliteli.
2-Telefonun kasası gayet zarif, kibar ve sağlam.(Testlerden incelenebilir)
3-Ekran görüntü kalitesi, ışık-parlaklık düzeyi, çözünürlük gayet güzel.
4-Çok hızlı şarj oluyor. Type C USB ile çok hızlı veri aktarımı yapılabiliyor.
5-Isınma sorunu yok, kabul edilebilir düzeyde.
6-Parma izi okuyucu parmak nemli veya ıslak olmadığı sürece gayet hassas ve başarılı.
Negatif yorumlarım:
1-3000 mah batarya tüm özellikler açıkken tüm gün götürmüyor ancak batarya zayıf denemez, ama çok aktif bir kullanıcı günü çıkaramaz.
2-Yüksek grafik içeren oyunlar oynanabiliyor ancak, örneğin bubble witch saga2 oyununda, ön bellek temizlenmemişse takılmalar yaşanıyor, temizlense de çok minik takılmalar olabiliyor.
Nötr yorumlarım:
1-Kamera ile video, fotoğraf çekimlerim oldu ancak zorlayıcı testler yapmadım, gece çekimleri vs denemedim. Kapsamlı inceleme yapılabilecek bir konu olduğu için sadece genel durumun gayet pozitif olduğunu söyleyebilirim.
2-Wifi veya mobil bağlantılarda bir sorun yaşamadım ama diğer telefonlarla kıyaslama yapacak kadar bilgim yok henüz.
3-İşletim sistemi bildiğimiz android, kendi özelleştirmelerinizi yapıyorsunuz.
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DH Misafiri 2 yıl
Iphone dışında her marka telefonu kullandım. HTC kadar dayanıklı bir telefon yok.
Aradığınız Tüm özellikler mevcut kamera ses ve telefon hızı.
Diğer telefon markalarının aksine Kolay ve anlaşılır bir menüsü var. HTC one x HTC one m9 kullandım her ikisinden de memnun kaldım Tekrar telefon aldığımda marka olarak HTC olur sadece model değişir kullandığım telefonun başına gelmeyen kalmadı ama hala kasa sayesinde taş gibi başka bir marka kullanıyor olsaydım şimdiye kadar 3 telefon değiştirmiş olurdum telefonu kullanmadan yorum yapanlar sadece görünüşüne bakıyorlar.
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kraix 2 yıl
Ben 2 aydır kullanıyorum 3.5 yıllık HTC One M7 kullanımımdan sonra HTC den bir telefon bekliyordum ve HTC 10 a geçtim artık.
Gerçekten Ses ve kamera harika, Ön kamera için denecek birşey yok.
Pil ömrü 1 gün gayet yeterli bir kullanım sunuyor.
Hız konusunda şüpheniz olmasın
Kasa olayına takılanlar bu telefonu elinize aldıgınızda hiç onu fark etmeyecekler çok kaliteli bir his veriyor.
Parmak izi okuyucu oldukça hızlı çalışıyor.
Bu telefonu da 3 4 yıl kullanırım HTC One ı kullandıgım gibi. Şuan HTC One a android 7.1.1 Rom yükledim kardeşim devam ediyor.
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sdc55 2 yıl
en iyi telefon ihtiyacı en iyi gören telefondur
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JosephJoestar 2 yıl
Merhabalar, fazla pahalı bir telefon olmasın f/p olsun diye gittim note 4 aldım telefon bozuk çıktı 5.günde farkettim yani 5 gün kullanma fırsatım oldu.Sonra da tabi telefonu değiştirdim ve 4 seneden fazla kullandığım ilk akıllı telefonumun üreticisi HTC nin tepe modeli HTC 10 u aldım ve bu telefondan sonra başka telefonlar oyuncak gibi geliyor gerçekten bakın bu telefonu öyle videolardan Vs tartmaya kalkmayın çünkü ben de arayüzüdür Vs önyargı ile yaklaşmıştım videodan sonra. Ama şu an telefon gerçekten on numara aryüzü sade de olsa güzel görünüyor ve telefon tam bir uçak çok sağlam ram kullanımı diğer tepe modellere göre düşük o eski telefonumda hep ram temizlerdim çünkü yetersizdi ama bunda hem yetiyor hem de boost plus hem temiz ve minimum tutuyor. Elime s7 edge de aldım yani s7 güzel bir telefon ama çok dayanıksız geldi gözüme ben eski HTC mi kullanırken Samsung alıp düşünce cam sıkıntısı çeken çok insan gördüm ki benim eski telefonum kaç kere düşmesine rağmen yani telefon hala sapasağlam ezik büzük yok o da alüminyum kasaydı. Yani aradığınız özellik ne bilmiyorum ama diğer telefonlardan eksik yanı yok aksine artıları var. Müziği hakikaten hissettiriyor. Son bir şey telefon videolarda kalın görünüyor ama elinize aldığınızda gidiyor önyargılarınız. Eğer 2000 tl üstünü göze almışsanız HTC den başkasını tercih etmeyin derim. Samsung un tasarımı güzel hoş ama gerçekten uzun kullanım istiyorsanız yani androidin iPhone u karşınızda.
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DH Misafiri 2 yıl
hemen hemen tüm yorumları okudum. şunu gördüm ki htc kullanmayan yada eline almayan kişiler sürekli ben ötekini alırım buda neymiş diyor kullanan herkes ise kardeşim eline alınca yıllar geçse bile sanki kutusundan yeni çıkmış gibi duruyor demeye çalışıyor.
htc evet pahalı ama kullandığı malzeme kasa olsun içindeki devre elemanları olsun son derece dayanıklı. bir kac yorumda lg gördüm g4 kullanıcısı olarak soyluyorum: lg ne yazılım ne de donanım olarak kaliteli pil performansını geliştireceğiz diye yaptıkları güncellem ile aşırı ısınma sonucu telefonun anakartı yandı. ha çok aktif kullanmazsanız sorun yok ama o kadar para verdim zorlayacam derseniz daha once bir yorumda da geçti 6+-2 ay ömrü var.
htc nin hd2 modelini kullandım resmen telefonu bozamadım defalarca düşmesi sonucunda 5 yıl sonra ekranındaki bozulma sonucunda elimden bırakabildim. sony derseniz anlarım apple derseniz o da tamam ama bir zamanların nokia fanları bugun samsung fanı olmuş. o test bu test şu test alın elinize kendiniz bi test edin bakalım. keske bu kadar pahalı olmasa da bi alıp kullansanız o zaman etrafta ne samsung ne de iphone görürdünüz.
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ibo83 2 yıl
@antonidas @lansker 1200 tl lik Huawei GR5 te bile olan gerekli ozelligi 3000 tl lik cihaza konmamıs olsaydı olmazdı sizler gereksiz diyorsunuz hayret...

Erkek-bayan calisan hatta calismayan ogrenci vb herkes tus kilidi/ekran kilidi koyuyor Sahsi/kisisel/ozel resimler veya baskasinin gormemesi gereken seyler olabilir veya sohbet yazısma hatta goruntulu gorusmede o an durdurup tek tusla kilitleyip sonra acmak icin 4 tane rakam tuslama-ekrana sekil cizmek yerine yarım saniye dokunmak bakın 1 saniye degil telefonun kilidi acılıyor gayet hos yarının teknolojisi
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helsloot 2 yıl
telefon çok kalın olmul bugün inceldim biraz daha ince olsa alınırdı
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antonidas 2 yıl
Htc kendi uygulamalarını koyduğunda editörler bloatware diye şikayet ediyor.
Htc kendi uygulamalarını koymadığında editörler, "hani bu telefonun kendi uygulamaları nerede?" diye soruyor.
Herkesi memnun edemezler.
Böylesi aslında daha iyi.
Parmak izi okuyuclarının çok önemli bir özellik olduğunu düşünmüyorum.
Apple bunu popülerleştirdi, bu nedenle herkes koyuyor.
Bence gereksiz.
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lansker 2 yıl antonidas
Telefonu Açmak için bir kolaylık. neyi var bunun.
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GoSSgO 3 yıl
Stereo boomsound olmadıkça alınası bir model değil bence. M8 im ile çok mutluyum hala süper hızlı şarj uzun gidiyor. Tekleme takılma yok düşük ışık foto çekimi ve foto özellikleri muazzam ve en önemlisi ses kalitesi kulaklıkla veya kulaklıksız enfes.Bazı özelliklere geri dönmeliler.
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Muhammet0689 3 yıl
arkadaşlar videolarda minik donmalar oluyor sebebi ne olabilir?
standart flash ile izliyorum, sanırım son bir hafta oldu böyle devam ediyor, yani başka hiçbir site de böyle olmuyor sadece DH oluyor :(
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