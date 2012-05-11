HTC Car StereoClip araç içi aksesuarı satışa sunuluyor

HTC firmasının bu yıl akıllı telefon pazarında sıçrama yapmayı beklediği One serisi ile birlikte, serinin etkisini artıracak aksesuarlar da görücüye çıkmaya başladı.





Araç içi tutucudan sonra CD çalar adaptörü Car StereoClip de CTIA 2012 kablosuz teknolojiler fuarında tanıtıldı.





Car StereoClip küçük boyutlara sahip ve öndeki 3.5mm erkek jak ile uyumlu tüm araç içi CD çalarlara takılabiliyor. Kapaklı yapısı ile taşınması oldukça kolay. Arka kısmında bulunan microUSB girişi ile dahili bataryası şarj edilebiliyor. 6-8 saat kullanım süresi sunan aksesuar Bluetooth A2DP profili ile uyumlu tüm cihazlardan müzik akışlarını alabiliyor ve CD çalar üzerinden bunları araç içerisine verebiliyor. Sadece araç içi sistemlere yönelik olarak tasarlansa da ev içerisinde de kullanılabilir.





Aksesuar üzerinde ek olarak bir eşleşme butonu ve LED bildirim ışığı bulunuyor. Sprint operatörü tarafından 60$ karşılığında Mayıs sonlarında satışa sunulacak aksesuar 50 Avro karşılığında da Avrupa'da satışa başlayacak.