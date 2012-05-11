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HTC Car StereoClip araç içi aksesuarı satışa sunuluyor

7 yıl
4,4b
1
11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC firmasının bu yıl akıllı telefon pazarında sıçrama yapmayı beklediği One serisi ile birlikte, serinin etkisini artıracak aksesuarlar da görücüye çıkmaya başladı.

Araç içi tutucudan sonra CD çalar adaptörü Car StereoClip de CTIA 2012 kablosuz teknolojiler fuarında tanıtıldı.

Car StereoClip küçük boyutlara sahip ve öndeki 3.5mm erkek jak ile uyumlu tüm araç içi CD çalarlara takılabiliyor. Kapaklı yapısı ile taşınması oldukça kolay. Arka kısmında bulunan microUSB girişi ile dahili bataryası şarj edilebiliyor. 6-8 saat kullanım süresi sunan aksesuar Bluetooth A2DP profili ile uyumlu tüm cihazlardan müzik akışlarını alabiliyor ve CD çalar üzerinden bunları araç içerisine verebiliyor. Sadece araç içi sistemlere yönelik olarak tasarlansa da ev içerisinde de kullanılabilir.

Aksesuar üzerinde ek olarak bir eşleşme butonu ve LED bildirim ışığı bulunuyor. Sprint operatörü tarafından 60$ karşılığında Mayıs sonlarında satışa sunulacak aksesuar 50 Avro karşılığında da Avrupa'da satışa başlayacak. 

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ozspina1107 7 yıl
Yani telefona değil, araca takılıyor BT ile de cihazlar buna bağlanıyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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307kd 7 yıl
Bunu araçtaki AUX girişine takıp AUX girişini Bluetooth a çeviriyormuşuz. Yani telefona değil, araca takılıyor BT ile de cihazlar buna bağlanıyor...
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slicer 7 yıl 307kd
malatyaspor

Bunu araçtaki AUX girişine takıp AUX girişini Bluetooth a çeviriyormuşuz. Yani telefona değil, araca takılıyor BT ile de cihazlar buna bağlanıyor...

Kendin sorup kendin cevaplamışsın. Cevabı da üç dakika içerisinde bulmuşsun. Kaldı ki cevap zaten yazıda verilmiş :)
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-Pisagor- 7 yıl
Öncelikle oldukça güzel bir ürün kolay ve pratik kullanımı olacaktır büyük ihtimalle ancak fiyat konusu biraz pinpiriklendirdi türkiyede 2 katı değerinde satışa sunulabilir düşüncesindeyim.
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307kd 7 yıl
Anlamadığım bunu 3,5mm ile telefona taktık peki CD çalara nasıl bağlayacağız?
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-mehmet- 7 yıl
50 Avro türkiyeye gelirken vergi dahil tahmini 250 TL olur geçen bi telefon haberinde 1 avro 4,99 TL ye denk geliyordu
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createemir 7 yıl
HTC çıkardığı ürünün arkasında durmayı başladı. Umarım devamı gelir..
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Virtual Reality 7 yıl
Aslında yerinde bir ürün olmuş gerçekten ihtiyaç duyulan bir ürün fakat bu ürünleri kablosuz klavye mouseların usb alıcıları gibi mikro boyutta yapmalarını bekliyorum işin açıkçası çünkü arabanın teybine taktı mı çıkıntılı bir cisim hoş durmuyor. Ama mikro boyutta olursa gerçekten her araca lazım böyle bir ürün.
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hazarRS 7 yıl
oldukça işe yarayacak bir aksesuar üretmiş htc. telefonu kablo ile kısıtlamak yerine kablosuz aktarım sağlanmış,enfes.
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zetnakah 7 yıl
Bence gayet kullanışlı bir aksesuar
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