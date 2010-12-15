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HTC Desire Video İnceleme

8 yıl
133,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda sizler için HTC'nin Android işletim sistemli akıllı telefonu Desire'ı inceledik. Telefonun merak edilen bütün yanlarına değindiğimiz video sonrasında HTC Desire ile ilgili bütün merak ed

Bu videomuzda sizler için HTC'nin Android işletim sistemli akıllı telefonu Desire'ı inceledik. Telefonun merak edilen bütün yanlarına değindiğimiz video sonrasında HTC Desire ile ilgili bütün merak edilen sorular yanıtlanmış olacak.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hkuru 7 yıl
ARKADAŞLAR DESIRE HD KULLANIYORUM ÇEKTİĞİM FOTOĞRAFLARA BİR SÜRE SONRA KOUMA KOYUYOR BUNU NASIL ENGELLEYEBİLİRİM
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Eddie The Head 8 yıl
Sizce HTC desire mi motorola milestone mi?
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Protechnology 6 yıl Eddie The Head
Eddie The Head
Sizce HTC desire mi motorola milestone mi?

HTC Desire
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muco555555 8 yıl
Desire al bi ton oyun var dostum ne ararsan var
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar anladığım kadarıyla htc desire yi tercih ediyorsunuz ama benim biraz oyun merakım var devamlı seyahat ettiğim için bana yardımcı olabilirmisiniz htc desiremi yoksa iphone4 mü
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DH Misafiri 8 yıl
güzel inceleme , htc desire ile galaxy s arasındayım . İncelemelere bakıyorum. aslında desire HD çok güzel görünüyor ama o da TR de yok.
İnternette dolanmayı sevenler için ekran boyutu önememli. İphone dan en önemli farklarından biri ise kanımca. yazıları otomatik olarak ekrana sığdırması bu düper. arkadaşların ip4 de bunu göremedim.
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dark-knight 8 yıl
DH Misafiri

güzel inceleme , htc desire ile galaxy s arasındayım . İncelemelere bakıyorum. aslında desire HD çok güzel görünüyor ama o da TR de yok.



İnternette dolanmayı sevenler için ekran boyutu önememli. İphone dan en önemli farklarından biri ise kanımca. yazıları otomatik olarak ekrana sığdırması bu düper. arkadaşların ip4 de bunu göremedim.


htc desire hd yi androidtelefonlari.com yeni getirmiş
oraya bi gözatın isterseniz
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DH Misafiri 8 yıl
ben 1 ay önce vodafondan aldım daha bir çok özelliklerini incelemedim ama baktığım kadarıyla mükemmel bir alet yapmışlar.
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savinelli 8 yıl
Sırf şu Android kuramadım diye severek aldığım htc hd2 mi iPhone 4 ile değiştirmiştim ama iyi ki eski telefonumu satmamisim. Bu haberi görünce hemen denedim. Ve sonuç mükemmel. Neden iPhone a para verdim diyorum şimdi de. Tamam çok güzel iPhone ama gereksiz pahalı bana göre. Su anda htc hd2 bana bu haberi telefonum üzerinden yazılabilecek kadar yetenekli hale geldi. Windows mobile varken saçma bir alet olarak görüp internete girmek gibi basit bir işlem için bile kullanmadigim bir telefonla şimdi bu yorumu yaziyorum birazdan da market den indirdigim angry birds u oynayacağım. Cihazı yurt dışından aldığım için mi bilemiyorum ama hiç market sıkıntısı yasamadim. Hiçbir ek yükleme yapmadan market açıktı zaten. Üstelik türkçe orjinal ROM yüklü idi bende.
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northernlights 8 yıl
Çok güzel inceleme olmuş teşekkürler.
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DH Misafiri 8 yıl
Selam Arkadaşlar.
Öncelikle yorum yapan bazı arkadaşlarım gibi bende pek cok telefon kullanmış biri olarak (İphone 3gs,iphone 4, HTC HD2, Desire) android işletim sistemi pek çok yanı ile şu an en iyisi diyebilirim. HTC marka ve ürün kalitesi olarak İphone nin en ciddi rakibidir fakat ayrıldıkları temel nokta yazılımı doğru optimize etmek. yani elinizdeki (Desire) cihaz teknik açıdan İphone nin aşşağısında olmamasına rağmen kullanılan yazılım optimizasyonu nedeniyle hala İOS kadar verimli değil bence. Eğri oturup doğru konuşalım hangimiz İOS taki oyun çeşitliliği ve kalitesini bu cihazda görmek istemeyiz ama ne yazıkki bunun için Android hala hazır değil avunduğumuz tek nokta Flash desteği ama kaç kişi cep telefonundan oturupta flash destekli film izliyor yada nekadar ihtiyaç duyuyor. diğer tüm gereksinimlerde maalesef İOS çok daha verimli bence en sinir bozucu yanı ise adamlar öyle kibirlli ki İOS tan nefret getirttiler. İnadım inat yapıp hala ketum tavır sergiliyorlar. İNANIYORUM Kİ İOS ADOBE DESTEĞİNİ ALSA ve FİYAT SEGMENTİNİ Bİ KALEM AŞŞAĞI CEKSE İOS telleden başkasını kullanmazdı pekçoğumuz. Bu olana kadar Yaşasın HTC DESİRE....
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WilliamBillMunny 8 yıl

DH Misafiri

Selam Arkadaşlar.



Öncelikle yorum yapan bazı arkadaşlarım gibi bende pek cok telefon kullanmış biri olarak (İphone 3gs,iphone 4, HTC HD2, Desire) android işletim sistemi pek çok yanı ile şu an en iyisi diyebilirim. HTC marka ve ürün kalitesi olarak İphone nin en ciddi rakibidir fakat ayrıldıkları temel nokta yazılımı doğru optimize etmek. yani elinizdeki (Desire) cihaz teknik açıdan İphone nin aşşağısında olmamasına rağmen kullanılan yazılım optimizasyonu nedeniyle hala İOS kadar verimli değil bence. Eğri oturup doğru konuşalım hangimiz İOS taki oyun çeşitliliği ve kalitesini bu cihazda görmek istemeyiz ama ne yazıkki bunun için Android hala hazır değil avunduğumuz tek nokta Flash desteği ama kaç kişi cep telefonundan oturupta flash destekli film izliyor yada nekadar ihtiyaç duyuyor. diğer tüm gereksinimlerde maalesef İOS çok daha verimli bence en sinir bozucu yanı ise adamlar öyle kibirlli ki İOS tan nefret getirttiler. İnadım inat yapıp hala ketum tavır sergiliyorlar. İNANIYORUM Kİ İOS ADOBE DESTEĞİNİ ALSA ve FİYAT SEGMENTİNİ Bİ KALEM AŞŞAĞI CEKSE İOS telleden başkasını kullanmazdı pekçoğumuz. Bu olana kadar Yaşasın HTC DESİRE....


ios adobe desteğini asla almayacak... öyle birşey olma ihtimali %0.000000000000001 dir. adımdan bile daha eminim buna.
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DH Misafiri 8 yıl
5 aydır kullanıyorum. Her geçen gün daha çok seviyorum. Her işimi görüyor. Şahsi fikrim Iphone Desire ile karşılaştırılınca biraz oyuncak gibi kalıyor. Iphone u eşim ve kızım kullanıyor. Flash desteği olmaması ve bluetooth kısıtlamaları bile yeterince sinir bozucu. I phone un tek artısı uyguşlama çeşitliliği ama bu avantajı da hızla android leyhine bozuluyor. Bence bir kaç yıl içinde Android en çok tercih edilen işletim sistemi olacaktır. Ayrıca HTC nin yeni telefonu HD7 de oldukça ses getirecek gibi görünüyor.
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oneblood 8 yıl
ben desire hd romu yükledim kullanıyorum kendi orjinal romuna göre gayet iyi ve hızlı ayrıca desire hd de bulunan bütün özellikleri sorunsuz kullanabiliyorum.
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ishak_koc 8 yıl
HTC HD2 ile DESIRE karşılaştırlırsa hangisi daha iyi ?
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