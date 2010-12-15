HTC Desire Video İnceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda sizler için HTC'nin Android işletim sistemli akıllı telefonu Desire'ı inceledik. Telefonun merak edilen bütün yanlarına değindiğimiz video sonrasında HTC Desire ile ilgili bütün merak ed
Bu videomuzda sizler için HTC'nin Android işletim sistemli akıllı telefonu Desire'ı inceledik. Telefonun merak edilen bütün yanlarına değindiğimiz video sonrasında HTC Desire ile ilgili bütün merak edilen sorular yanıtlanmış olacak.
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HTC Desire
İnternette dolanmayı sevenler için ekran boyutu önememli. İphone dan en önemli farklarından biri ise kanımca. yazıları otomatik olarak ekrana sığdırması bu düper. arkadaşların ip4 de bunu göremedim.
htc desire hd yi androidtelefonlari.com yeni getirmiş
oraya bi gözatın isterseniz
Öncelikle yorum yapan bazı arkadaşlarım gibi bende pek cok telefon kullanmış biri olarak (İphone 3gs,iphone 4, HTC HD2, Desire) android işletim sistemi pek çok yanı ile şu an en iyisi diyebilirim. HTC marka ve ürün kalitesi olarak İphone nin en ciddi rakibidir fakat ayrıldıkları temel nokta yazılımı doğru optimize etmek. yani elinizdeki (Desire) cihaz teknik açıdan İphone nin aşşağısında olmamasına rağmen kullanılan yazılım optimizasyonu nedeniyle hala İOS kadar verimli değil bence. Eğri oturup doğru konuşalım hangimiz İOS taki oyun çeşitliliği ve kalitesini bu cihazda görmek istemeyiz ama ne yazıkki bunun için Android hala hazır değil avunduğumuz tek nokta Flash desteği ama kaç kişi cep telefonundan oturupta flash destekli film izliyor yada nekadar ihtiyaç duyuyor. diğer tüm gereksinimlerde maalesef İOS çok daha verimli bence en sinir bozucu yanı ise adamlar öyle kibirlli ki İOS tan nefret getirttiler. İnadım inat yapıp hala ketum tavır sergiliyorlar. İNANIYORUM Kİ İOS ADOBE DESTEĞİNİ ALSA ve FİYAT SEGMENTİNİ Bİ KALEM AŞŞAĞI CEKSE İOS telleden başkasını kullanmazdı pekçoğumuz. Bu olana kadar Yaşasın HTC DESİRE....
ios adobe desteğini asla almayacak... öyle birşey olma ihtimali %0.000000000000001 dir. adımdan bile daha eminim buna.