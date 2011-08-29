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HTC EVO 3D video inceleme

7 yıl
362,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefon üretiminde sektörün lider isimlerinden HTC'nin yeni amiral gemisi EVO 3D mercek altında. Üç boyutlu fotoğraf ve video çekebilen aynı zamanda üç boyutlu içeriği 4.3-inç boyutundaki özel ekranında gözlüksüz olarak izlettirebilen EVO 3D, güçlü donanım özellikleri, üç boyut yetenekleri ve merak edilen diğer detaylarıyla bu videomuzda.



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VolkanikYanardağ 7 yıl en beğenilen snow-leopard
snow-leopard

izliyip editlicem.


İlk mesajı atmış olmak neden bu kadar önemli anlayamıyorum.
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infom@n 7 yıl
snow-leopard
izliyip editlicem.

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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
5 aydır kullanıyorum. Hiç bir dezavantajını görmedim. Bence dört dörtlük cihaz 1100TL ye 12 taksit almıştım...
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oflu6134 6 yıl
teknosa.com/...

teknıosada 800 lira alcaklar baksın
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DH Misafiri 6 yıl
çok kaba bence
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DH Misafiri 7 yıl
bazı bankaların şifre matikleri çalışmıyor onun haricinde mükemmel bir telefon aynı özeliğe sahip diğer telefonlardan biraz daha ucuz eee aynı paraya 3d televizyonda ediyor 32 inç lg led gibi ama telefonun yerini tutmaz diye düşünüyorum
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DH Misafiri 7 yıl
170 gram ve kalınlıgına laf edenler telefonu eline aldıgında hiçte abartılı bi agırlık veya kalınlık olmadıgını görecekler.
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koolandgang 7 yıl
Şu an hepsiburada da 1.300,00.-TL / 12
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DH Misafiri 7 yıl
sakın almayın ben aldığıma bin pişman oldum
zaten 2,200 TL den 1 ayda 1,100 TL ye düşen telefonda
sorun var ve tutulmadı demektir .
1- Gsm üzerinden görüntülü görüşme yok
2- Bataryayı günde 2 defa şarj etmek gerekiyor , takacak yer bulursam!!!
çantada şarj cihazı ile geziyorum .
3- Saçma sapan bir ton uygulama arka planda kendiliğinden çalışıyor kapatılamıyor
4- Bankaların şifrematikleri çalışmıyor
5- 3D özelliği sadece ve sadece gözleri bozmaktan başka bir işe yaramıyor 2 dakika
ekrana bakan şahin gözlü biri bile şaş-beş oluyor .
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yahoomahoo 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sakın almayın ben aldığıma bin pişman oldum
zaten 2,200 TL den 1 ayda 1,100 TL ye düşen telefonda
sorun var ve tutulmadı demektir .

1- Gsm üzerinden görüntülü görüşme yok
2- Bataryayı günde 2 defa şarj etmek gerekiyor , takacak yer bulursam!!!
çantada şarj cihazı ile geziyorum .
3- Saçma sapan bir ton uygulama arka planda kendiliğinden çalışıyor kapatılamıyor
4- Bankaların şifrematikleri çalışmıyor
5- 3D özelliği sadece ve sadece gözleri bozmaktan başka bir işe yaramıyor 2 dakika
ekrana bakan şahin gözlü biri bile şaş-beş oluyor .

Ben "sakın almayın" diyemeyeceğim, görüntülü görüşme önceliğim olmadığı için almama sebebi olamaz. Htc sensation, Htc incredible s ya da Htc desire hd'den farklı hangi uygulamalar arka planda çalışıyor anlamadım ama şarj konusunda haklısınız, galiba çift ekran olduğu için şarjı sömürüyor. Buna çare bulamazsak işin tadı kaçacak gibi görünüyor.

Şarjı problem olmasın piyasadaki en keyifli ve hızlı cihazlardan biri, 3d'si de alıştığınızda harika görüntü veriyor.

Daha 4. kez şarj ettim cep telefonları pil ömrünün doruğuna 25 ila 30'cu şarjlarından sonra geliyorlar, umarım ki şarj problemi bir miktar azalır zaman geçtikçe.
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gobiar 7 yıl
Arkadaşlar sizce HD mi Evo 3d mi?
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aycanata 7 yıl
Tabiki evo 3d, hemde aynı fiyata. Evo 3D'deki kampanyayı kaçırmayın bence. Evo3d hd'ye göre her açıdan ileri. Pili daha iyi, ekranı daha iyi, işlemcisi daha iyi, rami daha iyi.
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DH Misafiri 7 yıl
sgs 2 ile videoyu izleyemiyorum. donanımhaber buna bir çözüm bulsa iyi olur
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DH Misafiri 7 yıl
Htc evo 3d ile samsung glaxy s 2 arasında kaldım.Ekran bakımından karşılaştırma videolarında galaxy 2 daha iyi gibi ama hız da htc.Tabi bu videoda gördüğüm.
Sizce hangisi alınmaya daha çok değer ?
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MaSSive 7 yıl

DH Misafiri
Htc evo 3d ile samsung glaxy s 2 arasında kaldım.Ekran bakımından karşılaştırma videolarında galaxy 2 daha iyi gibi ama hız da htc.Tabi bu videoda gördüğüm.
Sizce hangisi alınmaya daha çok değer ?

Galaxy s2 yi beş ay kullandım.
Satıp Htc evo 3D aldım.
Galaxy S2 nin ekran kalitesi amoled plus olmasindan dolayı Evo ya göre cok iyi. Aynı ekran ölcülerine sahipler ancak Evo 3D daha yüksek cözünürlüge sahip.
Galaxy s2 daha hafif ,daha ince ancak aşırı ısınma problemi var.Htc evo da en ufak bir ısınma problemi yok.
Galaxy S2 nin wifi si ,iphone 4 ve Evo nun bir iki cizgi cektigi yerde modem e baglanmiyordu bile.
Tüm bu olumsuzluklarına ragmen,Galaxy s2 nin kamera ve video performansi cok azda olsa Htc Evo ya nazaran daha iyi.
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blackheart35 7 yıl
telefonu inceleme fırsatı buldum hemen bi video çekeyim dedim. videoyu izlerken bi taraftan vay be bunu da yapmışlar teknolojiye bak diyorum diğer taraftan düzgün tutamadığım zamanlarda gözümü çok yorduğunu farkediyorum. bunun dışında menü geçişleri, uygulamalar açıkken performansı, ekranı vs.. güzel diyecek birşey yok. lakin sırf 3d diye 2000 lira verilmeyeceği düşüncesindeyim. ayrıca bu mobil cihazlardaki gözlüksüz 3d teknolojisi yakın zamanda gelişecektir yani çıkan ilk 3d telefonu almak yerine biraz beklemek daha mantıklı. öncelikle gözü yorma problemine çözüm bulunmalı.
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H.L.L 7 yıl
Arkadaslar oncelikle merhaba,

telefon ihitayacim var, evo 3d ve sensation arasinda kaldim,
Evo 3d 735 usd...
sensation 600 usd... ( TR fiyatlari degildir, )

acikcasi evo 3d'i bekliyordum, elime alip incelem firsatim olmadi, okudugum yorumlarda da surekli
yeni teklenoloji olmasindan dolayi goz yorma gibi problemlerden bahsediyor.

Arkadasimda sensation var, incelem firsatim oldu,
gayet sik ve iyi bi tel, ilk dikkatimi ceken konu isinma problemi oldu ( sadece o tele ozel olabilir, baska bi arkdasim sorun yok dedi )

Bir secenek daha var o da
Iphone 5'e karsi ( cikarsa tabi ) diger firmalarin elindeki bekletilen yeni tellerin piyasa cikmasi.

Kararsiz kaldim, emanet telefon kullaniyorum ( 3 ay oldu nasil emanetse artik :) )

goruslerinizi alayim dedim...
kullanan arkadaslar vardir mutalaka,

TSK
PS: yazim hatalari olabilir ozur dilerim
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SaidAbdullah 7 yıl
Değmez bence böyle telefonlara bu kadar para.
Hangimiz bunları aldıktan sonra telefonla film felan izleyecek ki?
Bakıyorum çevremdekilere. Milyarlık telefon alanların çok büyük kısmı telefonu, aramak, mesaj atmak, facebook gibi şeyler için alıyor. Bu işlemler 200 küsür milyonluk telefonla bile yapılabilirken bu kadar para vermek hiç mantıklı değil.
Ha bazı kişiler için bu özellikler çok gerekli olabiliyor. Sonuna kadar kullanıyor telefonu. Onları ayrı tutuyoruz tabi..
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