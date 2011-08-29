HTC EVO 3D video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Akıllı telefon üretiminde sektörün lider isimlerinden HTC'nin yeni amiral gemisi EVO 3D mercek altında. Üç boyutlu fotoğraf ve video çekebilen aynı zamanda üç boyutlu içeriği 4.3-inç boyutundaki özel ekranında gözlüksüz olarak izlettirebilen EVO 3D, güçlü donanım özellikleri, üç boyut yetenekleri ve merak edilen diğer detaylarıyla bu videomuzda.
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İlk mesajı atmış olmak neden bu kadar önemli anlayamıyorum.
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Yani editlesende senin yorumunu hiç görmeyeceğim:)