HTC EVO 3D video inceleme

Akıllı telefon üretiminde sektörün lider isimlerinden HTC'nin yeni amiral gemisi EVO 3D mercek altında. Üç boyutlu fotoğraf ve video çekebilen aynı zamanda üç boyutlu içeriği 4.3-inç boyutundaki özel ekranında gözlüksüz olarak izlettirebilen EVO 3D, güçlü donanım özellikleri, üç boyut yetenekleri ve merak edilen diğer detaylarıyla bu videomuzda.







