HTC One, Computex 2013 fuarından altın madalya ile döndü





HTC'nin amiral gemi modeli One, uluslararası organizasyonlarda ard arda ödüle layık görülmeye devam ediyor. MWC 2013 etkinliğinin ardından model Computex 2013 fuarından da ödülle döndü.





iF (Uluslararası Forum Tasarımı) ile bağlantılı olarak Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) tarafından organize edilen etkinlikte HTC One, Tasarım ve Yenilik alanında Altın Madalya'ya layık görüldü.





Uzmanlar jürisi, bu sene değerlendirmeye alınan toplam 254 ürün arasında, “HTC One'ın, bu hayli rekabetçi ürün kategorisinde bulunan çok sayıdaki akıllı telefon arasında sofistike detayları ile en fazla öne çıkan akıllı telefon” olduğuna karar verdi.





Computex tasarım ve yenilik ödülleri arasındaki en büyük şeref olarak kabul edilmesinin yanı sıra TAITRA Başkanı Ma Ying-jeou tarafından bireysel olarak HTC'ye takdim edildi.

HTC pazarlama şefi Ben Ho, HTC One'ın bir başka uluslararası ödül kazanmış olmasının, HTC'nin hem ürün tasarımı hem de kullanıcı deneyimi açısından tasarım yeteneklerini ne derece geliştirdiğini göstermekle beraber, endüstriye yeni bir bakış açısı getirdiğini açıkladı.





HTC One, MWC 2013 etkinliğinde "En iyi Taşınabilir El Telefonu, Cihazı veya Tableti" alanında aldığı ödül yanında Tech Radar'ın "MWC'nin En İyi Telefonu" ve "Gösterinin En İyisi" ödüllerini ve Mobile Geeks'in "En İyi Akıllı Telefon" ödüllerini de almaya hak kazanmıştı.



