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HTC One, Computex 2013 fuarından altın madalya ile döndü

5 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One, Computex 2013 fuarından altın madalya ile döndü
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HTC'nin amiral gemi modeli One, uluslararası organizasyonlarda ard arda ödüle layık görülmeye devam ediyor. MWC 2013 etkinliğinin ardından model Computex 2013 fuarından da ödülle döndü.

iF (Uluslararası Forum Tasarımı) ile bağlantılı olarak Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) tarafından organize edilen etkinlikte HTC One, Tasarım ve Yenilik alanında Altın Madalya'ya layık görüldü.

Uzmanlar jürisi, bu sene değerlendirmeye alınan toplam 254 ürün arasında, “HTC One'ın, bu hayli rekabetçi ürün kategorisinde bulunan çok sayıdaki akıllı telefon arasında sofistike detayları ile en fazla öne çıkan akıllı telefon” olduğuna karar verdi. 

Computex tasarım ve yenilik ödülleri arasındaki en büyük şeref olarak kabul edilmesinin yanı sıra TAITRA Başkanı Ma Ying-jeou tarafından bireysel olarak HTC'ye takdim edildi.
HTC pazarlama şefi Ben Ho, HTC One'ın bir başka uluslararası ödül kazanmış olmasının, HTC'nin hem ürün tasarımı hem de kullanıcı deneyimi açısından tasarım yeteneklerini ne derece geliştirdiğini göstermekle beraber, endüstriye yeni bir bakış açısı getirdiğini açıkladı.

HTC One, MWC 2013 etkinliğinde "En iyi Taşınabilir El Telefonu, Cihazı veya Tableti" alanında aldığı ödül yanında Tech Radar'ın "MWC'nin En İyi Telefonu" ve "Gösterinin En İyisi" ödüllerini ve Mobile Geeks'in "En İyi Akıllı Telefon" ödüllerini de almaya hak kazanmıştı.


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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Hakediyo çünkü
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wisla 5 yıl
samsung bu yıl toz yuttu.
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akifs44 5 yıl
Zevkler gorecelidir fakat benim gorusum bu cihaz bu tasarimla butun odulleri hakedio tasarim harikasi..
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invisible 5 yıl
Bence tek eksiği sd kart desteği. Başkada bir eksiği yok.
Neden sd kart?

Yedekleme çok önemli. Bulut diyebilirsiniz ama buluttan daha kolay bir yöntem sd kart. Şarkı foto vs vs. Telefon gümlerse herşeye elveda. Ben android e bir türlü güvenemiyorum. Arada sırada hard reset istiyor vs. belki resim hızı ve cihaz performansı için sd karttan vazgeçtiler bilemeyiz ama sd kart olsa şu telefon kralın kralı olur.

Şuan piyasanın en klas telefonu.
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joyberk 5 yıl
ödülleri bugün htc alır yarın başkası, diğerleri kıskanıp rekabete girsin ve artı yenilikler getirsin. rekabet her zaman bize, tüketicilere yaramıştır
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gokhans19 5 yıl
S4 ile incelemesi yapıldı S4 buna bin çekiyor.
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hollowman_ 5 yıl
Sonuna kadar hakediyor. Dolu dolu bir telefon. İyi bir kamera ve kamera özellikleri (zoe vs), çok kaliteli bir ses çipi ve boom sound gibi yenilikçi bir fikir. Şık tasarım ve malzeme. Kaliteli ekran. Herşeyden önemlisi çok akıcı bir arayüz.
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neo01470 5 yıl
Kesinlikle hak ediyor her konuda oldukca basarili bir telefon..
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Avorlair 5 yıl
yılın en iyi en dengeli telefonu, ve Xperia Z ile birlikte en şık telefonu, sonuna kadar hak ediyor
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St Batuhan 5 yıl
Senelerdir buradayım, Xperia Arc olsun 2012 serisi olsun böyle haber yapılmadı :) Bahsedildi tabi de ne bileyim ilginç geliyor artık böyle şeyler :))
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skream88 5 yıl
sezara hakkını verceksin sonuna kadar hakediyor 3 yıl dır htc marka telefonlar kulanıyorum dayanıklılık konusunda kesinlikle android telefon üreticileri içinde 1 numara bana göre
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-BraveHeart- 5 yıl
Ama gerçekten taş gibi telefon valla baksana şu asalete bide adam akilli guncelleme felan verse htc zamaninda guven kaybetti bakalim nasi kazanicak geri o güveni
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carter 5 yıl
Şu telefonun tasarımına bayılıyorum. Samsung tasarım konusunda HTC'den biraz örnek alsın.
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