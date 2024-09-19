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    HTC, oyun odaklı VR başlığı Vive Focus Vision'ı duyurdu

    HTC'nin en yeni Focus VR başlığı oyun odaklı özellikleriyle tüketicileri hedefliyor. Firma kısa bir süre önce yeni VR başlığı Vive Focus Vision'ı duyururken fiyatını da açıkladı.
    HTC, oyun odaklı VR başlığı Vive Focus Vision'ı duyurdu Tam Boyutta Gör
    HTC, oyunseverler için geliştirdiği yeni sanal gerçeklik başlığı Vive Focus Vision’ı tanıttı. 999 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan bu yeni cihaz, HTC’nin 2021’de piyasaya sürdüğü Vive Focus 3'ün gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Focus Vision, selefinden farklı olarak renkli geçiş özelliğine sahip çift 16MP kamera ve otomatik lens ayarlaması gibi detaylara sahip.

    HTC Vive Focus Vision neler sunuyor?

    Focus Vision, hem bağımsız bir cihaz olarak hem de USB-C aracılığıyla bilgisayarınıza bağlanarak kullanılabiliyor. Cihaz, 2448 x 2448 piksel göz başına çözünürlük, 120 derecelik görüş açısı ve Snapdragon XR2 işlemcisi ile gerekli gücü sağlıyor. Ayrıca dediğimiz gibi renkli geçiş özelliğine sahip çift 16MP kamera ve gözler arasındaki mesafeyi otomatik olarak ayarlayan lensler de bulunuyor. Ayrıca PC VR desteği de bulunuyor.

    HTC, oyun odaklı VR başlığı Vive Focus Vision'ı duyurdu Tam Boyutta Gör
    HTC’nin bu yeni cihazı özellikle oyunculara hitap ediyor. Foveated rendering (odaklanmış görüntü oluşturma) teknolojisi sayesinde, grafiksel kaynaklar tüm görüş alanı yerine sadece baktığınız noktaya odaklanıyor.

    Focus Vision, USB-C aracılığıyla DisplayPort desteği sunarak bilgisayarınıza bağlandığında kayıpsız bir görüntü bağlantısı sağlıyor. Ayrıca, yıl sonuna doğru gelecek bir yazılım güncellemesi ile ekran yenileme hızı 90Hz'den 120Hz'e çıkabilecek. Cihaz, önceki model olan Focus 3'ten farklı olarak 12GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip. İhtiyaç duyulması halinde, microSD kart desteği sayesinde bu kapasite 2TB’a kadar genişletilebiliyor.

    Hedef bu sefer oyuncular

    HTC, oyun odaklı VR başlığı Vive Focus Vision'ı duyurdu Tam Boyutta Gör
    HTC, Vive Focus Vision’da yalnızca performansa değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimine de odaklanmış durumda. Cihazın dahili pili yaklaşık iki saatlik kullanım süresi sunarken, şarjı bittiğinde 20 dakikalık ek bir batarya ömrü sunarak ana güç kaynağını değiştirmenize olanak tanıyor. Yeni fan tasarımı ise cihazın içinden yüzde 30 daha fazla hava çekerek daha iyi bir soğutma sağlıyor.

    HTC’nin önceki Vive Focus serisi daha çok iş dünyasına yönelikken, Focus Vision ile birlikte tüketici pazarına daha fazla yöneliyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Vive XR Elite de tüketici odaklı bir cihaz olarak karşımıza çıkmıştı ancak Focus Vision, daha yüksek çözünürlüklü ekranları ve oyun odaklı özellikleri ile rakiplerinden ayrılıyor. Ön sipariş veren kullanıcılar, 5 metre uzunluğunda bir USB-C kablosu, PC VR yayın desteği için çeşitli adaptörler ve üç popüler oyun paketinden birini ücretsiz olarak elde edebilecek. Ön siparişler 17 Ekim’e kadar sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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