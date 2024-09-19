HTC, oyun odaklı VR başlığı Vive Focus Vision'ı duyurdu

Tam Boyutta Gör HTC, oyunseverler için geliştirdiği yeni sanal gerçeklik başlığı Vive Focus Vision’ı tanıttı. 999 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan bu yeni cihaz, HTC’nin 2021’de piyasaya sürdüğü Vive Focus 3'ün gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Focus Vision, selefinden farklı olarak renkli geçiş özelliğine sahip çift 16MP kamera ve otomatik lens ayarlaması gibi detaylara sahip.

HTC Vive Focus Vision neler sunuyor?

Focus Vision, hem bağımsız bir cihaz olarak hem de USB-C aracılığıyla bilgisayarınıza bağlanarak kullanılabiliyor. Cihaz, 2448 x 2448 piksel göz başına çözünürlük, 120 derecelik görüş açısı ve Snapdragon XR2 işlemcisi ile gerekli gücü sağlıyor. Ayrıca dediğimiz gibi renkli geçiş özelliğine sahip çift 16MP kamera ve gözler arasındaki mesafeyi otomatik olarak ayarlayan lensler de bulunuyor. Ayrıca PC VR desteği de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör HTC’nin bu yeni cihazı özellikle oyunculara hitap ediyor. Foveated rendering (odaklanmış görüntü oluşturma) teknolojisi sayesinde, grafiksel kaynaklar tüm görüş alanı yerine sadece baktığınız noktaya odaklanıyor.

Focus Vision, USB-C aracılığıyla DisplayPort desteği sunarak bilgisayarınıza bağlandığında kayıpsız bir görüntü bağlantısı sağlıyor. Ayrıca, yıl sonuna doğru gelecek bir yazılım güncellemesi ile ekran yenileme hızı 90Hz'den 120Hz'e çıkabilecek. Cihaz, önceki model olan Focus 3'ten farklı olarak 12GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip. İhtiyaç duyulması halinde, microSD kart desteği sayesinde bu kapasite 2TB’a kadar genişletilebiliyor.

Hedef bu sefer oyuncular

Tam Boyutta Gör HTC, Vive Focus Vision’da yalnızca performansa değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimine de odaklanmış durumda. Cihazın dahili pili yaklaşık iki saatlik kullanım süresi sunarken, şarjı bittiğinde 20 dakikalık ek bir batarya ömrü sunarak ana güç kaynağını değiştirmenize olanak tanıyor. Yeni fan tasarımı ise cihazın içinden yüzde 30 daha fazla hava çekerek daha iyi bir soğutma sağlıyor.

HTC’nin önceki Vive Focus serisi daha çok iş dünyasına yönelikken, Focus Vision ile birlikte tüketici pazarına daha fazla yöneliyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Vive XR Elite de tüketici odaklı bir cihaz olarak karşımıza çıkmıştı ancak Focus Vision, daha yüksek çözünürlüklü ekranları ve oyun odaklı özellikleri ile rakiplerinden ayrılıyor. Ön sipariş veren kullanıcılar, 5 metre uzunluğunda bir USB-C kablosu, PC VR yayın desteği için çeşitli adaptörler ve üç popüler oyun paketinden birini ücretsiz olarak elde edebilecek. Ön siparişler 17 Ekim’e kadar sürecek.

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HTC, oyun odaklı VR başlığı Vive Focus Vision'ı duyurdu