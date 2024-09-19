HTC, oyun odaklı VR başlığı Vive Focus Vision'ı duyurdu

HTC Vive Focus Vision neler sunuyor?
Focus Vision, hem bağımsız bir cihaz olarak hem de USB-C aracılığıyla bilgisayarınıza bağlanarak kullanılabiliyor. Cihaz, 2448 x 2448 piksel göz başına çözünürlük, 120 derecelik görüş açısı ve Snapdragon XR2 işlemcisi ile gerekli gücü sağlıyor. Ayrıca dediğimiz gibi renkli geçiş özelliğine sahip çift 16MP kamera ve gözler arasındaki mesafeyi otomatik olarak ayarlayan lensler de bulunuyor. Ayrıca PC VR desteği de bulunuyor.
Focus Vision, USB-C aracılığıyla DisplayPort desteği sunarak bilgisayarınıza bağlandığında kayıpsız bir görüntü bağlantısı sağlıyor. Ayrıca, yıl sonuna doğru gelecek bir yazılım güncellemesi ile ekran yenileme hızı 90Hz'den 120Hz'e çıkabilecek. Cihaz, önceki model olan Focus 3'ten farklı olarak 12GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip. İhtiyaç duyulması halinde, microSD kart desteği sayesinde bu kapasite 2TB’a kadar genişletilebiliyor.
Hedef bu sefer oyuncular
HTC’nin önceki Vive Focus serisi daha çok iş dünyasına yönelikken, Focus Vision ile birlikte tüketici pazarına daha fazla yöneliyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Vive XR Elite de tüketici odaklı bir cihaz olarak karşımıza çıkmıştı ancak Focus Vision, daha yüksek çözünürlüklü ekranları ve oyun odaklı özellikleri ile rakiplerinden ayrılıyor. Ön sipariş veren kullanıcılar, 5 metre uzunluğunda bir USB-C kablosu, PC VR yayın desteği için çeşitli adaptörler ve üç popüler oyun paketinden birini ücretsiz olarak elde edebilecek. Ön siparişler 17 Ekim’e kadar sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...