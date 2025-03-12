HTC Wildfire E5 Plus ile firma kendini hatırlattı

HTC Wildfire E5 Plus özellikleri ve fiyatı
- 6.75 inçlik 720p+ IPS LCD ekran
- 12nm UNISOC T606 yonga seti (2xCortex-A75+6xCortex-A55)
- 6GB/128GB
- 50MP+2MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 5000mAH batarya
- 93$
HTC Wildfire E5 Plus oldukça uygun bir fiyata tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. Çinli tedarikçiler tarafından üretilen telefonda işlemci bir tık eski ve bataryaya etkisi biraz negatif olacaktır. 90Hz tazeleme hızı bu anlamda biraz öne çıkıyor. Vietnam’da satışa sunulan akıllı telefonun global pazara çıkıp çıkmayacağına dair bir bilgi yok.
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