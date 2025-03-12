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    HTC Wildfire E5 Plus ile firma kendini hatırlattı

    HTC Wildfire E5 Plus akıllı telefon modelinde 6.75 inçlik 720p+ IPS LCD ekran, 12nm UNISOC T606 yonga seti, 5000mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.          
    HTC Wildfire E5 Plus özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bir dönemin telefonları merakla beklenen ve gündemden düşmeyen akıllı telefon üreticisi HTC, şimdilerde pek akıllara gelmiyor. Firma bir şekilde piyasada tutunabilmek adına ODM tarzı üretimlerle akıllı telefonlar geliştiriyor. 

    HTC Wildfire E5 Plus özellikleri ve fiyatı

    • 6.75 inçlik 720p+ IPS LCD ekran
    • 12nm UNISOC T606 yonga seti (2xCortex-A75+6xCortex-A55)
    • 6GB/128GB
    • 50MP+2MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAH batarya
    • 93$

    HTC Wildfire E5 Plus oldukça uygun bir fiyata tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. Çinli tedarikçiler tarafından üretilen telefonda işlemci bir tık eski ve bataryaya etkisi biraz negatif olacaktır. 90Hz tazeleme hızı bu anlamda biraz öne çıkıyor. Vietnam’da satışa sunulan akıllı telefonun global pazara çıkıp çıkmayacağına dair bir bilgi yok.
     

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