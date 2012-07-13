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HTC One X bataryalı kılıf video inceleme "Ek pil mi? Yoksa Kılıf mı iyi?" Galaxy S3, One X'e karşı!

6 yıl
118,6b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC One X'in değiştirilemeyen bataryası 3. parti aksesuar üreticilerini değişik çözümlere zorluyor. Bu videomuzda HTX One X için üretilmiş olan pilli kılıfı inceliyoruz. İçerisinde yer alan 2200mAh batarya ile oldukça iddialı olan kılıf, ek özellikleriyle de dikkat çekici. Bakalım yeni kılıfıyla One X, Samsung Galaxy S3'ün değiştirilebilen pilinin üstesinden gelebilecek mi?


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B A T M A N 6 yıl en beğenilen
eskiden olsaydı bu saatler de 1'e 1 i izlerdik insan özlüyor be
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Panthera Tigris 6 yıl
Bu HTC One X'e yapılan inceleme hiç bir telefona yapılmamıştır herhalde
. "HTC One X Video İnceleme", "HTC One X ROM 1.28.401.9 Video İnceleme", "HTC One X Fotoğraf ve Video Performansı Video İnceleme", "HTC One X ile Samsung Galaxy S3 Karşılaştırma", "HTC One X ve Samsung Galaxy S3'de Miku Miku Benchmark'ı Denedik" ve son olarak "HTC One X Bataryalı Kılıf Video İnceleme" (6 tane). Hadi amiral gemisi diye iki üç kere inceleseniz neyse de altı kere incelenir mi ya? Madem amiral gemilere böyle yapılıyor Samsung Galaxy S3'ün niye bu kadar incelemesi yok?

Ayrıca HTC One X açık bir şekilde kayırılıyor. Mesut Bey kendisi bu telefonu kullandığı için sürekli öne geçirmeye çalışıyor. Yapmadığı kalmadı bunun için: 100 - 200 kişinin indirdiği testle amiral gemilerini karşılaştırmak, Çin malı kılıfı 11 dakikada incelemek, karşılaştırmada haksız yere puan vermek vb...

Umarım bu mesajı eksileyecek kadar düşmüş HTC hayranları ve sahipleri yoktur.
Bu HTC One X'e yapılan inceleme hiç bir telefona yapılmamıştır herhalde. "HTC One X Video İnceleme", "HTC One X ROM 1.28.401.9 Video İnceleme", "HTC...
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1 Yanıt Yanıtla +49
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Speed-Step 6 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

@nomenore arkadaşımız "One x in incelenmedik bir aksesuar yada herhangi birseyi kaldimi acaba" diye sormuş

Evet, GPS araç kiti, kablosuz müzik aktarımı ve video aktarımı kitleri yanında Araç içi sesli görüşme kiti incelemediklerimiz arasında. Eğer Samsung Galaxy S3 için satılan ek bir aksesuar biliyorsanız merak ettiklerinizi yazın onları da temin edip incelemeye çalışalım.

@Rdf arkadaşımız ise "bu siteden gün geçtikçe soğuyorum, artık tek amaçlarının one x'in diğer telefonlardan üstün olduğunu (ki kesinlikle değil) kanıtlamak" demiş.

Bu yazıyı bu videoyu izleyip, anlayıp yazdıysanız kesinlikle bizde bir sıkıntı var demektir. Eğer izlemeden yazdıysanız izleyin ve tekrar gelin bu karşılaştırmada kim galip, kim üstün konuşalım.

@TelefonManyağı arkadaşımızın ise aklı garip hesaplarla karışmış bir yanlış anlama var düzeltelim.

Videoda tane tane açık bir Türkçe ile 5 Volt 0.5 Amper yazıyor yani 2.5W güç verebiliyor deniyor. Herkesin elektronik veya elektrik bilgisinin olmasını bekleyemeyiz ama hesapta bir yanlışlık yok. Sizin söz ettiğiniz durumu ise anlayamadım açıkçası.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,@nomenore arkadaşımız "One x in incelenmedik bir aksesuar yada herhangi birseyi kaldimi acaba" diye sormuşEvet, GPS ar...
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
bende onex kullanıcısıyım ve çok memnunum kim ne derse desin herkes istediği begendigi telefonu kullansın bence snucunda zevk ve kullanım şekli meselesi bunun daha ötesi yo ki arkadaşlar...
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bikeysi 6 yıl
one x kullananlara ezik diyen arkadasim sen hic htcnin bir modelini kullandinmi simdiye kadar? htc one x katagorisindeki eniyi tlf sansung s3 dedigin tlf ayni fiyata ama hala kasasi plastikten ben one x i 2 defa düsürdüm ne bir cizik var nede düsmeden olusan eziklik polikarbon denilen maddeyi alman tanklarinin zirhlarini kaplamada kullanirlar bilgin olsun htc sadece teknoloji satmiyor kaliteyide koyuyor
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DARTH_BLACK 6 yıl
Videoyu izleyemiyorum hata veriyor gogle chrome da
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agaçe 6 yıl
yani ne biliyim şimdi htc one x yani
çinlilere pabuç bırakmııyacağını düşünüyodum ama :(
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_|DERON|_ 6 yıl
GALAXY S III te 1.3 Ghz yazıo ???
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cagataykoroglu 6 yıl
s3 te wifi açık ve aktif. 3g kapalı normal kullanımda oyun+konuşma+mesaj 24 saati doldurdum. neyseki dün aldım. bugün bu videoyu izleyip s3 almazdım. 12 saat kullanım deniyor ama tasarruf modu ve 3g kapalı gayet dayanıyor. one x almayışımın 2 nedeninden biri sd kart slotu diğeri değişmeyen pildi. ne yazık ki htc nin bu anlamsız hareketi yüzünden telefon çok puan kaybediyor. s3 için yüksek kapasiteli piller çıkarsa tadından yenmez.
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jovanovic 6 yıl
Ne one x imis be...
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DH Misafiri 6 yıl
Sayin Mesut cevik
Size mail yazmistim samsung galaxy s2 guncellemesi hakkinda ama bana donmediniz simdi diyeceksiniz ki yuzlerce insan yaziyor bana ama insan bindoner degilmi cok uzuldugumu belirtmek isterim yorum yapan arkadaslardan yardim bekliyorum mesut cevik abimizin yazacagi yok anladigim kadariyla.sorum su sgs2 de telefon uzerinden guncelleme neden yapilamiyor kies uzerinden bilgisayar baglantisi ile yapmak zorundamiyim.tesekkur ederim.
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nazır 6 yıl
htc aynı çıkartacagı aksesuarı çine servis edip 20-35$ dan sattırdı aynı amaç için kendi çıkartacagı aksesuar için pazar araştırması hemde fiyatı için çıtayı yükseltiyor
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DH Misafiri 6 yıl
23:15 civarı bir mesaj yazdım..bir hatadan dolayı tekrar yazdım..htc kullanıcılarının telefonlarına düşkünlükleri ile ilgili..sanırım es geçmişsiniz..yakıştıramadım..
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DH Misafiri 6 yıl
Aslında dönen olay samsung galaksi s3 sahiplerinin telefonlarını htc sahipleri kadar sevmemeleri...umarım sayın yöneticim bunuda uygunsuz bulmazsın..bu 3. Yorumum...
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DH Misafiri 6 yıl
aslında bu vidyoda onex sın kablosuz sarj imkanı oldugu göruluyor
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