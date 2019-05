HTC One X bataryalı kılıf video inceleme "Ek pil mi? Yoksa Kılıf mı iyi?" Galaxy S3, One X'e karşı!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

HTC One X'in değiştirilemeyen bataryası 3. parti aksesuar üreticilerini değişik çözümlere zorluyor. Bu videomuzda HTX One X için üretilmiş olan pilli kılıfı inceliyoruz. İçerisinde yer alan 2200mAh batarya ile oldukça iddialı olan kılıf, ek özellikleriyle de dikkat çekici. Bakalım yeni kılıfıyla One X, Samsung Galaxy S3'ün değiştirilebilen pilinin üstesinden gelebilecek mi?