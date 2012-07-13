HTC One X bataryalı kılıf video inceleme "Ek pil mi? Yoksa Kılıf mı iyi?" Galaxy S3, One X'e karşı!

Genel Yayın Yönetmeni
HTC One X'in değiştirilemeyen bataryası 3. parti aksesuar üreticilerini değişik çözümlere zorluyor. Bu videomuzda HTX One X için üretilmiş olan pilli kılıfı inceliyoruz. İçerisinde yer alan 2200mAh batarya ile oldukça iddialı olan kılıf, ek özellikleriyle de dikkat çekici. Bakalım yeni kılıfıyla One X, Samsung Galaxy S3'ün değiştirilebilen pilinin üstesinden gelebilecek mi?
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Ayrıca HTC One X açık bir şekilde kayırılıyor. Mesut Bey kendisi bu telefonu kullandığı için sürekli öne geçirmeye çalışıyor. Yapmadığı kalmadı bunun için: 100 - 200 kişinin indirdiği testle amiral gemilerini karşılaştırmak, Çin malı kılıfı 11 dakikada incelemek, karşılaştırmada haksız yere puan vermek vb...
Umarım bu mesajı eksileyecek kadar düşmüş HTC hayranları ve sahipleri yoktur.
@nomenore arkadaşımız "One x in incelenmedik bir aksesuar yada herhangi birseyi kaldimi acaba" diye sormuş
Evet, GPS araç kiti, kablosuz müzik aktarımı ve video aktarımı kitleri yanında Araç içi sesli görüşme kiti incelemediklerimiz arasında. Eğer Samsung Galaxy S3 için satılan ek bir aksesuar biliyorsanız merak ettiklerinizi yazın onları da temin edip incelemeye çalışalım.
@Rdf arkadaşımız ise "bu siteden gün geçtikçe soğuyorum, artık tek amaçlarının one x'in diğer telefonlardan üstün olduğunu (ki kesinlikle değil) kanıtlamak" demiş.
Bu yazıyı bu videoyu izleyip, anlayıp yazdıysanız kesinlikle bizde bir sıkıntı var demektir. Eğer izlemeden yazdıysanız izleyin ve tekrar gelin bu karşılaştırmada kim galip, kim üstün konuşalım.
@TelefonManyağı arkadaşımızın ise aklı garip hesaplarla karışmış bir yanlış anlama var düzeltelim.
Videoda tane tane açık bir Türkçe ile 5 Volt 0.5 Amper yazıyor yani 2.5W güç verebiliyor deniyor. Herkesin elektronik veya elektrik bilgisinin olmasını bekleyemeyiz ama hesapta bir yanlışlık yok. Sizin söz ettiğiniz durumu ise anlayamadım açıkçası.
Sevgiler,
Mesut Çevik