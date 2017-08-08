HTC U11 satın alır mıydım? "Kullanım deneyimi ve inceleme"

HTC U11'i uzun bir süredir kullanıyorum. Bu videoda hem deneyimlerimi aktarıyorum hem de HTC U11'i para verip satın alır mıydım nedenleriyle detaylı bir şekilde açıklıyorum.

HTC'nin en iyi telefonu HTC U11'i detaylı bir şekilde inceliyor, uzun süreli kullanım deneyimlerimi aktarıyor ve para verip alır mıydım nedenleriyle açıklıyorum.