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HTC U11 satın alır mıydım? "Kullanım deneyimi ve inceleme"

1 yıl
18,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC U11'i uzun bir süredir kullanıyorum. Bu videoda hem deneyimlerimi aktarıyorum hem de HTC U11'i para verip satın alır mıydım nedenleriyle detaylı bir şekilde açıklıyorum.
HTC'nin en iyi telefonu HTC U11'i detaylı bir şekilde inceliyor, uzun süreli kullanım deneyimlerimi aktarıyor ve para verip alır mıydım nedenleriyle açıklıyorum.

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face1tr 1 yıl en beğenilen
Mesut Bey Selamlar,
İncelemenizle ilgili olarak ilk eleştirim, 10 dakikayı geçmemeli. İkinci eleştirim ise bölüm bölüm gitmelisiniz, her bölümün sonunda ise işte bu açılardan ortalamanın üzerine çıkmış, bu bölümde sınıfta kaldı, bu bölümde rakipleri karşısında sıradanlaşmış gibi tespitler yapabilirsiniz. After effects ile falan bu bölüm aralarını ve puanlamayı daha net izleyene aktaracak bazı introlar, tablolar...vb hazırlanabilir. Şimdi şu açıdan ele alıyoruz, şimdi gelin kamera tarafını inceleyelim diye bölümden bölüme geçerseniz daha iyi olur.
madem s8 ile kafa kafaya diyorsunuz,
bu tür durumlarda incelemeyi 2 kişiyle "atışmalı" şeklide gerçekleştirin. Masanın bi tarafında bir ay boyunca htc11 kullanmış siz, diğer tarafında bir ay boyunca s8 kullanmış Erdi bey otursun; Birbirinizin telefonuna pislik atarak, yeri geldiğinde yiğidi öldür hakkını yeme moduna girerek, eğlenceli, izlenesi bir video çıkarın.
illa adil bir karşılaşma olması şart değil, birbirinizin üstüne çıkma beceriniz, elinizdeki telefonu savunmanız, işin şov kısmı, izleyenin yüzünde tebessüm oluşturmak da çok önemli.
1 ayda elinizdeki o telefon sizi mest etmişse ve bizde sizin gözlerinizde o mest olmuş halinizi hissedersek, bu da bir bölüm olarak puanlamaya dahil edilmeli, her şey kağıt üzerindeki özellikler de değil...
Mesut Bey Selamlar,İncelemenizle ilgili olarak ilk eleştirim, 10 dakikayı geçmemeli. İkinci eleştirim ise bölüm bölüm gitmelisiniz, her bölümün sonunda ...
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ccandan 1 yıl
Panaroma selfie Yıllardır samsung telefonlarda var samsung daki adı geniş selfie Bu kadar telefonlarla iç içesiniz nasıl bilmiyorsunuz şaşırdım açıkçası.
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Speed-Step 1 yıl ccandan
ccandan
Panaroma selfie Yıllardır samsung telefonlarda var samsung daki adı geniş selfie Bu kadar telefonlarla iç içesiniz nasıl bilmiyorsunuz şaşırdım açıkçası.

Merhaba,

Huawei telefonlarda da varmış sanırım bunda çok ön planda olduğu için ilgimi çekti. S8'i pil testi için ofiste bıraktım. Yarın sabah hemen bakacağım :)

Az önce Mate 9 ile denedim. Onda da gayet başarılı.
ccandanPanaroma selfie Yıllardır samsung telefonlarda var samsung daki adı geniş selfie Bu kadar telefonlarla iç içesiniz nasıl bilmiyorsunuz...
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mereras 4 ay
ne olacak bu usb type c sorunu. temassızlık her telefonumda oldu. ne diye ısrar ederler avantajı nedir anlamadım?
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TheBrandy 1 yıl
S8 deki çerçevesiz ekran U11+ a geliyor. U11+ al pişman olmazsın denilebilir mi acaba senelerdir ios kullanan birisine
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DH Misafiri 1 yıl
huawei mate 9 ile htc u11 arasında kaldım. ikisini de ithalatçı garantili alacağım.dış tasarım olarak huawei yi daha çok beğendim ama teknik olarak htc u11 daha iyi gibi. ileride yaşayabileceğim sorunlar için hangisi daha iyidir.
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DH Misafiri 1 yıl
Uzun zaman HTC markalı cihazlar kullandım. HTC Desire HD ile başlayan serüvenim One X, One X plus, M7, M8, olarak devam etti ve burada son buldu. Bunda sonra bir gaflet ile Samsung Galaxy S6 kullandım ancak Sense arayüzün rahatlığı maalesef Touchwiz tarafında yoktu. Bu nedenle bir diğer alternatifim olan LG G4 ile başlayan LG maceramda en son LG 20 ile bitti. Şimdi ise HTC U11 ile tekrar yeniden HTC maceram başladı. Uzatmadan cihazla ilgili artı ve eksilerini sıralayayım;
Artıları
+Snapdrogon 835'in gücü ile herhangi bir takılma yaşamadım.
+128 GB 'lık versşyon kullanıyorum veri depolama konusunda mükemmel.
+6 GB RAM mevcut. (4GB versiyonu ile arasında hız konusunda fark görmedim).
+Sense 9 ile menü akıcılığı ve özelleştirilme arttırılmış.
+Kulaklık EFSANE.
Eksileri
-Tüm yüzey kullandığı malzeme nedeni ile güven vermiyor.Mutlaka iyi bir kılıf kullanılmalı.
-Boomsound bence eski cihazları kadar performanslı değil.(üst hoparlör düzgün ses çıkışı sağlamıyor.)
-Kendi uygulamalarının (Galeri,Müzik çalar vb) yerini Google uygulamalar almış.Gerçi HTC Türkiye bu konuda size yardımcı oluyor apk. olarak yükleyebiliyorsunuz.
Özetle benim 3 günlük izlenimlerim bunlar. Cihazın ülkemizdeki satış (64GB içiN) fiyatı şu an için yüksek. Ben çok daha düşük bir rakama 128 GB'lık versiyonunu ithalatçı garantili olarak aldım. Umarım ülkemizde ki satış fiyatları düşer de daha fazla kitleye ulaşmayı başarır.
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face1tr 1 yıl
diyelim ana kamera ile bir olayı çekiyoruz. Bizim konuşmamızda sorun yok ancak skarşımızda/kadrajımızdaki biri sorduğumuz soruyu cevaplıyor. sonradan bakıyoruz ki dibimizdeki adamın sesi çok az çıkmış. sanırım bu 3d ses kaydı burada devreye girecek ve hem bizim hem de karşımızdakinin sesin, eşit kaydedecek.
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marseltalon 1 yıl
Doğrudur, ben dediğiniz gibi duydum ama demek istediğim direk olarak 5.0 ile gelmesini beklerdim. Teşekkürler.
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marseltalon 1 yıl
Sayın Mesut bey , konu başlığındaki gibi peki siz para verip alır mıydınız bu telefonu
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şazenuş 1 yıl
Cepte, kilifsiz anahtar bozuk para ile taşinsa çizilme olur mu?
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marseltalon 1 yıl
Bu arada telefounun Bluetooth versiyonu 4.2 ve 5.0 olmalıydı.
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SixSixSix 1 yıl marseltalon
marseltalon
Bu arada telefounun Bluetooth versiyonu 4.2 ve 5.0 olmalıydı.

Bluetooth 5.0'ı destekliyor. Güncelleme ile aktif edilecek.
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marseltalon 1 yıl
Mi6 yerine mi7 yi mi bekliyorsunuz incelemek için.
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