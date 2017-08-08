HTC U11 satın alır mıydım? "Kullanım deneyimi ve inceleme"

Genel Yayın Yönetmeni
HTC U11'i uzun bir süredir kullanıyorum. Bu videoda hem deneyimlerimi aktarıyorum hem de HTC U11'i para verip satın alır mıydım nedenleriyle detaylı bir şekilde açıklıyorum.
HTC'nin en iyi telefonu HTC U11'i detaylı bir şekilde inceliyor, uzun süreli kullanım deneyimlerimi aktarıyor ve para verip alır mıydım nedenleriyle açıklıyorum.
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İncelemenizle ilgili olarak ilk eleştirim, 10 dakikayı geçmemeli. İkinci eleştirim ise bölüm bölüm gitmelisiniz, her bölümün sonunda ise işte bu açılardan ortalamanın üzerine çıkmış, bu bölümde sınıfta kaldı, bu bölümde rakipleri karşısında sıradanlaşmış gibi tespitler yapabilirsiniz. After effects ile falan bu bölüm aralarını ve puanlamayı daha net izleyene aktaracak bazı introlar, tablolar...vb hazırlanabilir. Şimdi şu açıdan ele alıyoruz, şimdi gelin kamera tarafını inceleyelim diye bölümden bölüme geçerseniz daha iyi olur.
madem s8 ile kafa kafaya diyorsunuz,
bu tür durumlarda incelemeyi 2 kişiyle "atışmalı" şeklide gerçekleştirin. Masanın bi tarafında bir ay boyunca htc11 kullanmış siz, diğer tarafında bir ay boyunca s8 kullanmış Erdi bey otursun; Birbirinizin telefonuna pislik atarak, yeri geldiğinde yiğidi öldür hakkını yeme moduna girerek, eğlenceli, izlenesi bir video çıkarın.
illa adil bir karşılaşma olması şart değil, birbirinizin üstüne çıkma beceriniz, elinizdeki telefonu savunmanız, işin şov kısmı, izleyenin yüzünde tebessüm oluşturmak da çok önemli.
1 ayda elinizdeki o telefon sizi mest etmişse ve bizde sizin gözlerinizde o mest olmuş halinizi hissedersek, bu da bir bölüm olarak puanlamaya dahil edilmeli, her şey kağıt üzerindeki özellikler de değil...
Merhaba,
Huawei telefonlarda da varmış sanırım bunda çok ön planda olduğu için ilgimi çekti. S8'i pil testi için ofiste bıraktım. Yarın sabah hemen bakacağım :)
Az önce Mate 9 ile denedim. Onda da gayet başarılı.