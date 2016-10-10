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HTC Vive ile Raw Data oynadık "Aksiyonun tam ortasındayız"

2 yıl
11,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Geldi geliyor derken VR teknolojisi artık satın alınabilir ve iyi bir sisteme sahipseniz eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Bu videomuzda yapay zekayı alt ediyor, yumruklarla doğru yolu gösteriyoruz.
MSI'ın çift GTX 1080'den gücünü alan GT83VR TITAN SLI modeli dizüstü bilgisayarı ile VR dünyasını keşfediyoruz. Bu videomuzda insanlığın yararına çalışmaktan vazgeçen yapay zekaya haddini bildireceğiz.

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firtinax 2 yıl
VR için iyi bir başlangıç.
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homebird 2 yıl
Gelecekte; Zihin ile kontrol edilebilen, kablosuz bağlantı sağlayan, donanımı üzerinde bulunan kompakt cihazlar göreceğiz. Asıl yaygınlaşma o zaman olacak.
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QapriCe 2 yıl homebird
homebird
Gelecekte; Zihin ile kontrol edilebilen, kablosuz bağlantı sağlayan, donanımı üzerinde bulunan kompakt cihazlar göreceğiz. Asıl yaygınlaşma o zaman olacak.

Ne çok biliyorsun ya. Kahinmisin anlamadım. 150 yıldır hala 4 teker üzerinde geziyorsun hala 40 50 li yıllardan kalan savaş aletlerini kullanıyorsun. Hayatı kökünden değiştirecek (internet dışında) bir gelişme olmamış. Gelecek yorumluyorsunuz. Elinizdeki telefonlar fikir veriyor elbette ama bukadar uçmayın. Belki çocuğunda hayal edilen birşeydi şimdi ne kadar gerçekleşti oda malum tabi ama sen ölene kadar da çok birşey değişmeyecek merak etme.
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Bukalemun 2 yıl homebird
homebird
Gelecekte; Zihin ile kontrol edilebilen, kablosuz bağlantı sağlayan, donanımı üzerinde bulunan kompakt cihazlar göreceğiz. Asıl yaygınlaşma o zaman olacak.

İnsan vücudu ve canlılar :)) Teknolojiye en iyi örnek sayılmaz mı?
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fz18 2 yıl
harika bir şeye benziyor.
oyun sevmeyen beni bile kısa sürede müptelası yapabilir
video için teşekkürler
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erhanacars 2 yıl
Çok güzel bir video..devamını bekleriz..
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sadrag 2 yıl
Teknolojide çok fazla öngörüde bulunamıyor insan ama yakın gelecekte Microsoft'un VR konusunda diğerlerinin çok daha önüne geçeceğini düşünüyorum.

youtu.be/...
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QuexSeeL 2 yıl sadrag
VR ın geliştiği bir dönemde adamlar VR ın bir sonraki aşamasını da geliştiriyor. Analog göstergeleri hassasiyetle ayarlaması çok güzeldi. İleride aksiyon oyunlarında silahları tutma şeklinden, Araba yarışlarında araç içi kontrolde bambaşka bir dünya olur. Fiziksel olarak en son aşama artık etrafımızda hologram görüntü örtüsü olur gözlüksüz direkt kendimiz olayın içinde oluruz. Daha sonrası organik bilgisayarlara direkt bağlanmamız zihnimizin oyunun içinde olması.

Tabii bunlar ne zaman olur biz görürmüyüz büyük bir soru işareti.
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ERIKCI 2 yıl
Güzel bir video olmuş seri olması devam etmesi gerekiyor.
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daredevil60 2 yıl
Cidden çok eğlenceli duruyor. İnsanın kendini kaptırmaması elde değil izlerken bile heyecan yarattı :) Cihaz zamanla çok daha konforlu bir hale gelir sanırım. İnceleme için teşekkürler, yeni videolarınızı dört gözle bekliyoruz.
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redoracle 2 yıl
Abo çocuk görse 'Baba akşam akşam nabıyon sen böyle' der


Auvlar,comon comonlar havalarda uçuşmuş


Yalnız 1 saat oynamaya kalsan bunu yogunluktan bitap düşersin,eğiliyon,kalkıyon vs,tıpkı wii deki gibi efor sarfettiriyor,sadece iyi oyuncu olmak yetmeyecek,kondisyonlu olmak lazım aynı zamanda.

Birde tabi kafadaki gözdeki alet edevata alışmak lazım tabi,gözlük bile takmak istemeyen insanlar var sıkıntıdan.
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uExclamation 2 yıl
mütiş bi video!
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Guest-9F07A4B81 2 yıl
Ön yargıyla yaklaşmak istemiyorum bu cihazlar gelecekte oldukça popüler olacağa benziyor ancak ben nedense akıllı telefon gibi, pc gibi veya konsol gibi direk hayatımızın içinde olacağına inanmıyorum.



Açıkçası bana heveslik cihazlar gibi geliyor. Belki de denemediğim içindir bilmiyorum ama bir türlü heyecan uyandırmıyor bende. Klavye maus oyun için yeterli geliyor. Ama başka alanlarda işe yarayabilir belki.



Video çok güzel olmuş tebrikler..
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