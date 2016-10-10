HTC Vive ile Raw Data oynadık "Aksiyonun tam ortasındayız"

Genel Yayın Yönetmeni
Geldi geliyor derken VR teknolojisi artık satın alınabilir ve iyi bir sisteme sahipseniz eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Bu videomuzda yapay zekayı alt ediyor, yumruklarla doğru yolu gösteriyoruz.
MSI'ın çift GTX 1080'den gücünü alan GT83VR TITAN SLI modeli dizüstü bilgisayarı ile VR dünyasını keşfediyoruz. Bu videomuzda insanlığın yararına çalışmaktan vazgeçen yapay zekaya haddini bildireceğiz.
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Ne çok biliyorsun ya. Kahinmisin anlamadım. 150 yıldır hala 4 teker üzerinde geziyorsun hala 40 50 li yıllardan kalan savaş aletlerini kullanıyorsun. Hayatı kökünden değiştirecek (internet dışında) bir gelişme olmamış. Gelecek yorumluyorsunuz. Elinizdeki telefonlar fikir veriyor elbette ama bukadar uçmayın. Belki çocuğunda hayal edilen birşeydi şimdi ne kadar gerçekleşti oda malum tabi ama sen ölene kadar da çok birşey değişmeyecek merak etme.
İnsan vücudu ve canlılar :)) Teknolojiye en iyi örnek sayılmaz mı?
oyun sevmeyen beni bile kısa sürede müptelası yapabilir
video için teşekkürler
youtu.be/...
Tabii bunlar ne zaman olur biz görürmüyüz büyük bir soru işareti.
Auvlar,comon comonlar havalarda uçuşmuş
Yalnız 1 saat oynamaya kalsan bunu yogunluktan bitap düşersin,eğiliyon,kalkıyon vs,tıpkı wii deki gibi efor sarfettiriyor,sadece iyi oyuncu olmak yetmeyecek,kondisyonlu olmak lazım aynı zamanda.
Birde tabi kafadaki gözdeki alet edevata alışmak lazım tabi,gözlük bile takmak istemeyen insanlar var sıkıntıdan.
Açıkçası bana heveslik cihazlar gibi geliyor. Belki de denemediğim içindir bilmiyorum ama bir türlü heyecan uyandırmıyor bende. Klavye maus oyun için yeterli geliyor. Ama başka alanlarda işe yarayabilir belki.
Video çok güzel olmuş tebrikler..