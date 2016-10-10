HTC Vive ile Raw Data oynadık "Aksiyonun tam ortasındayız"

Geldi geliyor derken VR teknolojisi artık satın alınabilir ve iyi bir sisteme sahipseniz eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Bu videomuzda yapay zekayı alt ediyor, yumruklarla doğru yolu gösteriyoruz.

MSI'ın çift GTX 1080'den gücünü alan GT83VR TITAN SLI modeli dizüstü bilgisayarı ile VR dünyasını keşfediyoruz. Bu videomuzda insanlığın yararına çalışmaktan vazgeçen yapay zekaya haddini bildireceğiz.