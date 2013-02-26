HTC'nin tasarım bölümü başkanı anlatıyor "HTC One" özel röportaj

IbRaCaDaBra Yarın izlerim videoyu.Bende HTC One ile S4 arasında gidip geliyorum bir karar verecez bakalım ama hangisinde bende merak ediyorum :)
LimeLight Türkiye fiyatı ne kadar olur acaba ?
Tasarım, ses, kamera.
Stereo hoparlör ve Beats Audio benim için en önemli özellikler. HDR Video da olunca, benim için başka seçenek kalmıyor...
mavi aluminyum
Aslında geçtiğimiz yıllarda Htc de titan 2 ile 16mp koyarak dediklerine göre insanları bir bakıma kandırdılar..
Fakat Nokia'dan sonra kalite odaklı yatırımlar yapmaları takdir edilesi..
Yalnız aldıkları bu riskte başarısız olurlar ise ultra pikseli rafa kaldırıp, bir sonraki amiral gemisinde eskiye dönüp aynı lens ile 13mp i koyarlarsa, bu durumu nasıl izah ederler merak etmiyor değilim.
1800-2000