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HTC'nin tasarım bölümü başkanı anlatıyor "HTC One" özel röportaj

6 yıl
5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC One Lansmanında özel olarak konuşma fırsatı bulduğumuz HTC Tasarım Bölümü Başkanı Scott Croyle ile HTC One'ı, telefon tasarım sürecini ve yeni trendleri konuştuk.
 

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ColorTR 6 yıl en beğenilen
HTC One ile resmi özellikleri henüz açıklanmayan bir telefonun arasında nasıl gidip geliyorsunuz anlayamadım.
IbRaCaDaBra
Yarın izlerim videoyu.Bende HTC One ile S4 arasında gidip geliyorum bir karar verecez bakalım ama hangisinde bende merak ediyorum :)

HTC One ile resmi özellikleri henüz açıklanmayan bir telefonun arasında nasıl gidip geliyorsunuz anlayamadım.IbRaCaDaBraYarın izlerim...
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Zig Zag 6 yıl
İşte tam benlik bir telefon.
Tasarım, ses, kamera.

Stereo hoparlör ve Beats Audio benim için en önemli özellikler. HDR Video da olunca, benim için başka seçenek kalmıyor...
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yildiray35 6 yıl
yeşil aluminyum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

mavi aluminyum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 yıl
S4 ciksinda sonra bakariz kimin daha guzel olduguna
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PsychicPower 6 yıl
Ultrapixel ile ilgili birçok kişinin dikkat etmediği bir nokta var. Kamera performansını cihaz gelince görürüz ancak, biz üst düzey diğer akıllı telefonlara çok yakın veya daha iyi bir fotoğraf kalitesini 2-3 kat daha küçük boyutlu fotoğraflarda göreceğiz. Benim gibi fotoğraf çekmeyi seven, çektiği fotoğraflara mobil cihazında anında görüntülemek isteyen kullanıcılar için bu çok önemli
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KayhanKaan 6 yıl
Bence 2013 ün favori telefonları HTC ONE ve XPERİA Z olacak.
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Húrin 6 yıl
bu arayuz kesinlikle one x'e guncellemeyle gelmeli muhtesem olmus
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kpln04 6 yıl
telefonda siyah beyaz yada gri olacak diğer renkler itici geliyor bana örneğin:
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kysrcn 6 yıl
Bence tasarım anlamında üst seviyede bir telefon olmuş özellikle hopörlör kısmı ve arkadaki beats logosu telefonun kalitesini arttırmış ve bir de HD ekrana sahip olması da yine tasarım anlamında üst seviyede olduklarını gösteriyor ama donanım anlamında tabiki de daha da kapsamlı bir videoyu beklememiz gerekir.
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gdervisoglu 6 yıl
Htc megapiksel kandırmacasından bahsediyor, megapixel kalite demek değil diyor haklı.. Tabi bu lens ile doğrudan ilişkili bir durum..

Aslında geçtiğimiz yıllarda Htc de titan 2 ile 16mp koyarak dediklerine göre insanları bir bakıma kandırdılar..
Fakat Nokia'dan sonra kalite odaklı yatırımlar yapmaları takdir edilesi..

Yalnız aldıkları bu riskte başarısız olurlar ise ultra pikseli rafa kaldırıp, bir sonraki amiral gemisinde eskiye dönüp aynı lens ile 13mp i koyarlarsa, bu durumu nasıl izah ederler merak etmiyor değilim.

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LimeLight 6 yıl
Türkiye fiyatı ne kadar olur acaba ?
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lazloo 6 yıl LimeLight
LimeLight

Türkiye fiyatı ne kadar olur acaba ?

1800-2000
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Rajeesh 6 yıl
birde şu ekran çercevesini daha ince yapsalardı... mükemmel alet olurdu ama
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dockhanger 6 yıl
bi anda reklamla ınsanları rahatsız edebilme yeteneğini sizde gördüm
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