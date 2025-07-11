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    BTK’dan çok sayıda eSIM sağlayıcısına erişim engeli

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı’nın almış olduğu karar doğrultusunda çok sayıda eSIM sağlayıcısına erişim engeli getirildi.

    BTK’dan çok sayıda eSIM sağlayıcısına erişim engeli Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda birçok uluslararası eSIM hizmet sağlayıcısına erişim engeli getirildi. Erişim engeli, 10 Temmuz 2025 tarihli ve E-98966759-450.08-36681 sayılı BTK kararıyla uygulanmaya başladı.

    8 eSIM sağlayıcısına engel

    Alınan karar doğrultusunda erişime engellenen eSIM sağlayıcıları şu şekilde;

    • Saily
    • Airalo
    • Holafly
    • Nomad
    • Instabridge
    • Mobimatter
    • Alosim
    • BNESIM

    Bu sağlayıcılar, kullanıcıların yurt dışında daha uygun fiyatlarla mobil veri kullanabilmesini sağlayan, fiziksel SIM kart yerine dijital olarak tanımlanan eSIM hizmetleri sunuyordu. Geleneksel operatör SIM’leri kullanıldığında yurt dışında oldukça yüksek roaming ücretleri yansıtılıyordu.

    eSIM nedir?

    eSIM, geleneksel fiziksel SIM kartların yerini alan, cihaza gömülü dijital bir SIM teknolojisi konumunda. Telefon, tablet ya da akıllı saat gibi cihazlara entegre şekilde gelir ve operatör bilgileri uzaktan yüklenebilir. Bu sayede kullanıcılar SIM kart takıp çıkarmadan operatör değiştirebilir, hatta birden fazla hattı aynı anda yönetebilir.

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    turkelvis 12 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 19 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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