BTK’dan çok sayıda eSIM sağlayıcısına erişim engeli

8 eSIM sağlayıcısına engel
Alınan karar doğrultusunda erişime engellenen eSIM sağlayıcıları şu şekilde;
- Saily
- Airalo
- Holafly
- Nomad
- Instabridge
- Mobimatter
- Alosim
- BNESIM
Bu sağlayıcılar, kullanıcıların yurt dışında daha uygun fiyatlarla mobil veri kullanabilmesini sağlayan, fiziksel SIM kart yerine dijital olarak tanımlanan eSIM hizmetleri sunuyordu. Geleneksel operatör SIM’leri kullanıldığında yurt dışında oldukça yüksek roaming ücretleri yansıtılıyordu.
eSIM nedir?
eSIM, geleneksel fiziksel SIM kartların yerini alan, cihaza gömülü dijital bir SIM teknolojisi konumunda. Telefon, tablet ya da akıllı saat gibi cihazlara entegre şekilde gelir ve operatör bilgileri uzaktan yüklenebilir. Bu sayede kullanıcılar SIM kart takıp çıkarmadan operatör değiştirebilir, hatta birden fazla hattı aynı anda yönetebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre
326 Kişi Okuyor (172 Üye, 154 Misafir) 37 Masaüstü 289 Mobil
3513 kez okundu.
33 kişi, toplam 33 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
esim, Saily ve