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HTC'nin yeni amiral gemisi U12+ elimizde

12 ay
7,9b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC iddialı döndü. Şirketin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli U12+ tasarımından donanımına kadar oldukça güçlü, liderlik peşinde bir model. Kullanım deneyimlerimiz ve tüm detaylar videoda.
HTC'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modelini kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık. HTC U12+ dört kameraya sahip olan ve tasarımdan performansa, kamera yeteneklerinden genel deneyime kadar liderlik iddiasındaki önemli bir model. Tüm detaylar videomuzda. 

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Jet lag 12 ay en beğenilen
Emeğinize teşekkür ederiz ancak alım gücümüz günbegün eridiği için yeni ürünlere karşı heyecanımızı yitirdik. Takip edesimiz gelmiyor.
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~Lion King~ 11 ay
şuursuz müptezelin biri ucuz olursa alırım demiş. doların 5 tl mağaradan çık artık.
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kesbi 11 ay ~Lion King~
Laf söyledi bal kabağı.
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mavizaman 12 ay
tasarım olarak düzelme yolunda.
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RaptorFX 12 ay
Amiral gemisi diye kadırga kullanmasalarmış keşke. Öndeki çerçeveleri sök yerine aile fotoğrafı koy duvara as. Böyle bir amiral gemisi mi kaldı. İlla çentik olsun demiyoruz ama bir s9a bak bir şu hilkat garibesine.
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s.memo 12 ay
Herşeye rağmen androidde HTC herzaman 1 numaradır. Iphonenun androiddeki karşılığıdır HTC. Ezbere boklamayın telefonu.
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kesbi 12 ay
Xiaomiden ucuz olursa belki alırım.
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tarkolar 12 ay kesbi
Ya bir kere olsun saçmalamayın. Adam resmi firma olarak getiriyor xiaomi paralel ithalat. Aynı şey değil. Kaldı ki mi 7 de türkiyede 3000 den aşağı olmayacaktır. 2-3 ay bekle bu da paralel ithalat olarak gelsin aynı fiyata al. Boş konuşanlar topluluğu
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mladenbmv 12 ay
htc nin fiyat etiketine oynaması gerek.
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kraix 12 ay
Güzel cihaz eksi bulmak zor bir cihaz...
Kesinlikle saydam olanını alacağım. Hayranlık duydum cidden.
Yıllar boyu HTC kullanan biri olarak artık HTC 10 dan geçiş yapabilirim bir cihaza..
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electro58 12 ay
Biraz Kalın yandan bakınca m9 plus gibi ekran köşesinde çıkıntı var kamera özellikleri iyi u11 plus u almasam alırdım
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intel7mix 12 ay
HTC o kendi havasını kaybetmiş artık
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Dexter Morgan 12 ay
Güzel cihaz. Tek eksiği çerçeveler olabilir
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SixSixSix 12 ay Dexter Morgan
Bedava verseler almamamız gerekir biz HTC 10 kullanıcılarının.
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