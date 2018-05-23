HTC'nin yeni amiral gemisi U12+ elimizde

HTC iddialı döndü. Şirketin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli U12+ tasarımından donanımına kadar oldukça güçlü, liderlik peşinde bir model. Kullanım deneyimlerimiz ve tüm detaylar videoda.

HTC'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modelini kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık. HTC U12+ dört kameraya sahip olan ve tasarımdan performansa, kamera yeteneklerinden genel deneyime kadar liderlik iddiasındaki önemli bir model. Tüm detaylar videomuzda.