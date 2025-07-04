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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, dünyanın en büyük dijital müzik platformu Spotify hakkında önemli bir inceleme başlattı. Söz konusu inceleme, Spotify’ın Türkiye’de uyguladığı stratejilerin ve politikaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a uygun olup olmadığının tespiti amacıyla yürütülüyor.

Spotify mercek altında

İnceleme sürecinde, Spotify’ın rakiplerine karşı engelleyici uygulamalar yapıp yapmadığı, müzik içerik hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı detaylı olarak değerlendirilecek. Ayrıca platformda yer alan sanatçılar arasında görünürlük ve diğer olanaklar açısından ayrımcılık yapılıp yapılmadığı da araştırmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor.

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Spotify’ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı ve telif ücretlerinin dağılımında adaletsizlik yaptığı yönündeki iddialar Rekabet Kurumu’nun odak noktası olacak. Bu tür uygulamaların, sektör içi rekabeti olumsuz etkileyip etkilemediği ve Rekabet Kanunu’na aykırı davranış teşkil edip etmediği titizlikle incelenecek.

Bakanlıktan açıklama yapılmıştı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify platformunda yayımlanan bazı içeriklere ilişkin bugün yaptığı açıklamada "Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki mesele haline gelmiştir" ifadesini kullanmıştı.

Spotify'nin daha önce yapılan uyarılara rağmen gereken adımları atmadığını belirten Mumcu, sosyal medyadaki paylaşımında "Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş, sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir” dedi.

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Rekabet Kurumu, Spotify hakkında soruşturma başlattı

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