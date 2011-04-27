Haftanın en iyi Android oyunları -15

Android platformu git gide daha fazla geliştiricinin dikkatini üzerine çekiyor. Her geçen gün çok daha iyi grafiklere sahip veya oynanışı çok daha keyifli oyunlarla karşılaşıyoruz. Bu hafta da sizler için beğenerek oynadığımız 5 android oyununu bir araya getirdik. Beğenerek izleyeceğinizi umuyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.