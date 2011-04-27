Haftanın en iyi Android oyunları -15

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Android platformu git gide daha fazla geliştiricinin dikkatini üzerine çekiyor. Her geçen gün çok daha iyi grafiklere sahip veya oynanışı çok daha keyifli oyunlarla karşılaşıyoruz. Bu hafta da sizler için beğenerek oynadığımız 5 android oyununu bir araya getirdik. Beğenerek izleyeceğinizi umuyoruz.
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Uzmanlarından uygulama incelemeleri var, ve işe yarayan uygulamaları incelemişler. mobixir.com/...
Var: Bonsai Blast.
android marketten barkod okuma programını indirmen gerekiyor o programı çalıştırınca kamera açılıyor ve kırmızı bir çizgi beliriyor barkodu oradan okutabilirsin
1942 tarzı yukarı kayan ekranda shoot em up.
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2. Death Worm
Dev solucan ile insan, hayvan, kuş ve ne çıkarsa yeme oyunu. Zevklidir.
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3. Virtual Table Tennis
Adı üstünde masa tenisi ama ilginç videodan güzel ve kontrol edilebilir duruyor.
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4. Radio Ball 3D
İleryen tünelde tilt ile veya dokunmatik ile kaçınma oyunu.
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5. Real Football 2011
Güzel grafikleri olan lisanlı futbol oyunu. Bluetooth çoklu oyuncu desteği var.
applanette beleş