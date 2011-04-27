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Haftanın en iyi Android oyunları -15-

8 yıl
105,6b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Android platformu git gide daha fazla geliştiricinin dikkatini üzerine çekiyor. Her geçen gün çok daha iyi grafiklere sahip veya oynanışı çok daha keyifli oyunlarla karşılaşıyoruz. Bu hafta da sizler için beğenerek oynadığımız 5 android oyununu bir araya getirdik. Beğenerek izleyeceğinizi umuyoruz.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LVolkan 8 yıl en beğenilen
oyunlar biyere kadar birazda iş dünyasına yönelik 30 yaş üstü kullanıcılar icin programlar tanıtılsa güzel olur.
1 Yanıt Yanıtla +17
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EstrEmO 8 yıl
Birazda oyun yerine uygulama filan tanıtılsa güzel olur.
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DH Misafiri 7 yıl
30 yaş üstü için uygulama incelemeleri arıyorsanız :)
Uzmanlarından uygulama incelemeleri var, ve işe yarayan uygulamaları incelemişler. mobixir.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Bilgisayardan apk dosyalarını indirip sd karta atın. Telefonda apk lere tıklayın, oyununuz kurulmuştur. Ben galaxy ace e böyle birkaç oyun yükledim, Asphalt 5, Assasins Creed, Worms, Sandstorm, Raging thunder 2, skies of glory, ama cracklendikleri icin bazılarında sorun çıkabiliyor, genelde güzel.
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yupbiy 7 yıl
pes 11 i galaxy gio ya nasıl kuracam
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amean 8 yıl
death worm 10 numara (=
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Ziborotty 8 yıl
barkod u okutuyorum ama markette bulunamadı yazıyor.
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El Fuego 8 yıl
zuma benzeri ne var bildiginiz?
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GAYRI 8 yıl

El Fuego

zuma benzeri ne var bildiginiz?

Var: Bonsai Blast.
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DH Misafiri 8 yıl
Barkotları nasıl kullanabilirim? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
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__By_CiN_oO__ 8 yıl
bu barkot okutma yeri nerde yaw
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TurkishDelight 8 yıl
Video için teşekkürler, uygulama tanıtım videolarını da bekliyoruz
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Black Label Society 8 yıl

__By_CiN_oO__

bu barkot okutma yeri nerde yaw

android marketten barkod okuma programını indirmen gerekiyor o programı çalıştırınca kamera açılıyor ve kırmızı bir çizgi beliriyor barkodu oradan okutabilirsin
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gun 8 yıl
1. All My Enemies Secure
1942 tarzı yukarı kayan ekranda shoot em up.
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2. Death Worm
Dev solucan ile insan, hayvan, kuş ve ne çıkarsa yeme oyunu. Zevklidir.
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3. Virtual Table Tennis
Adı üstünde masa tenisi ama ilginç videodan güzel ve kontrol edilebilir duruyor.
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4. Radio Ball 3D
İleryen tünelde tilt ile veya dokunmatik ile kaçınma oyunu.
------------
5. Real Football 2011
Güzel grafikleri olan lisanlı futbol oyunu. Bluetooth çoklu oyuncu desteği var.
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lumpazivagabundus 8 yıl
death worm appbrain de 2,05$
applanette beleş
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realteco 8 yıl
Telefon motorolamı? :)
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Black Label Society 8 yıl
rizörvd
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