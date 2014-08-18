Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Haftanın en iyi Android oyunları 18 Ağustos

5 yıl
7,8b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android işletim sistemli cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunları tanıtmaya ve sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftada sizler için 5 yeni oyunu inceliyoruz.
Android işletim sistemli cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunları tanıtmaya ve sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftada sizler için 5 yeni oyunu inceliyoruz.. 
Haftanın menüsü

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ardarda45 5 yıl
eline sağlık kaan abi bu şekilde videon daha güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LesEnfantsTerribles 5 yıl
Haberin altında oyunların indirme linkleri mevcut videoyu izlemek çok zor geliyor ise linkler üzerinden de oyunlara bakabilirsiniz :)
Saygılar
Kaan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
söyleyebiliriz , diyebiliriz , edebiliriz ... ebiliriz , abiliriz vsvsvsvsvs. Video çekmeden önce bir metin hazırlayın ondan sonra video çekin derim ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frood 5 yıl
su videonun basina rica etsek bi 2-3 dk'lik ozet koyabilirmisiniz boyle hizli hizli zap yapan tarzdan
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Sezer 5 yıl frood
Şahsi fikrimi soracak olursan, bence tadı çıkmaz. konu oyun olunca insanın kahvesini kapıp yumulası geliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zknbora 5 yıl LesEnfantsTerribles
LesEnfantsTerribles



Android işletim sistemli cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunları tanıtmaya ve sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftada sizler için 5 yeni oyunu inceliyoruz.. 

 

Haftanın menüsü

 






 



Rival knights ı tuttum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jeuMaster 5 yıl
Teşekkürler hocam.Devamını bekliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kill_them_all 5 yıl
hep bir birinin aynı yada birbirinden esinlenmiş aynı oyun mantıgındaki oyunlar cıkıyor değişik yeni bir oyun cıkmıyor maalesef.
Rival Knights bildiğiniz drag oyunu gibi
Running Shadow bildiğiniz koşu oyunları türevi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 5 yıl kill_them_all
kill_them_all

hep bir birinin aynı yada birbirinden esinlenmiş aynı oyun mantıgındaki oyunlar cıkıyor değişik yeni bir oyun cıkmıyor maalesef.

Rival Knights bildiğiniz drag oyunu gibi
Running Shadow bildiğiniz koşu oyunları türevi

Running Shadow sıradan koşu oyunlarından değil aslında. Bir konusu var, görevler alıyorsunuz, güzel bir achievement sistemi var, sonraki güncellemelerde PvP modu açılacak, her şatoda farklı haritalar var, farklı koşu yolları ve gittikçe değişen engeller var, farklı yetenekler alabiliyorsunuz, eşyalar kıyafetler kasklar kılıçlar falan derken sıradan bir koşu oyunu değil, oyunu oynamanızı tavsiye ederim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunskrgl 5 yıl
2 ayda 1 android program yapcanıza ayda 1 hem ios hem android oyunlar ve uygulamar diye bi program yapsanız ne olur sanki çok mu zor anlamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wasabi340 5 yıl
windows phone . pleaaaasssseeeeee !!!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XKiNgXx 5 yıl
Tesekkurler bu iyi oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
12b izlenme · 5 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
15b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,9b izlenme · 3 hf.
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
2,6b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,9b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
03:28
Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey
2,5b izlenme · 5 sa. yeni video
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
2,4b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
9b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,7b izlenme · 3 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,8b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,8b izlenme · 1 hf.
05:19
Bu da oldu | RGB ışıklı oyuncu masası
1,9b izlenme · 16 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim