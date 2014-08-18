Haftanın en iyi Android oyunları 18 Ağustos

Android işletim sistemli cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunları tanıtmaya ve sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftada sizler için 5 yeni oyunu inceliyoruz.

Android işletim sistemli cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunları tanıtmaya ve sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftada sizler için 5 yeni oyunu inceliyoruz..

Haftanın menüsü