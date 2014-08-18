Haftanın en iyi Android oyunları 18 Ağustos

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Android işletim sistemli cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunları tanıtmaya ve sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftada sizler için 5 yeni oyunu inceliyoruz.
Android işletim sistemli cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunları tanıtmaya ve sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftada sizler için 5 yeni oyunu inceliyoruz..
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Saygılar
Kaan
Rival knights ı tuttum
Rival Knights bildiğiniz drag oyunu gibi
Running Shadow bildiğiniz koşu oyunları türevi
Running Shadow sıradan koşu oyunlarından değil aslında. Bir konusu var, görevler alıyorsunuz, güzel bir achievement sistemi var, sonraki güncellemelerde PvP modu açılacak, her şatoda farklı haritalar var, farklı koşu yolları ve gittikçe değişen engeller var, farklı yetenekler alabiliyorsunuz, eşyalar kıyafetler kasklar kılıçlar falan derken sıradan bir koşu oyunu değil, oyunu oynamanızı tavsiye ederim :)