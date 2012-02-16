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Haftanın en iyi Android oyunları -30-

7 yıl
141,3b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Android işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış olan oyunları tanıttığımız programımızın 30. bölümünde farklı zevklere hitap eden birbirinden farklı 5 oyunu inceledik.

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olağan_şüpheli 7 yıl en beğenilen
5-6 yıl önce s60lı teefonumda ngage oyunlarını acıyorduk.10-50 mb araında boyutları vardı...burdaki oyunlardan daha güzeldi..
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1 Avatar
Fenomenon 4 yıl
GT racing'in apk'sını bulup indirdim. boyutuna göre iyi oyunmuş :)
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DH Misafiri 7 yıl
Video ie7in teşekkfcrler. Ben Oyunlarda senaryo mndoua f6nem veren biriyim ve bu sebeple COD hayranıyım, BF3 (Trial) fcde MW3 fcde oynadım. Benim PCC2D E8400 3.0 GHZ cpu,8800GT 512 MB VGA4 GB DDR3 Ram19 Kare Monitor BF3 fc ulturada oynayamadım haliyle high a e7ektim ve birazda dfczenlemeler yaptım ama ulturadaki grafikleri gf6rdfckten sonra high e dfcşmek iştahımı kae7ırdı.MW3 fc ise full ayarlarda 10 numara oynadım. Ve MW3 ten e7ok keyif aldım multi konusuna gelirsek işleyişin hızlı olduğu oyun tercihim olur bu konuda yine MW3 tercihimdir. Herşey grafik değil bence f6nemli olan oyunun kişiye yaşattıklarıdır
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kojiro 7 yıl
Artık en uzun mesafeyi katetmek istemiyorum.
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söny 7 yıl
Aynı oyunlar aynı oyunlar aynı oyunlar biraz yenilik çok iyi olucak ama
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Edwin van der Sar 7 yıl
Favorilere eklendi
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4mylove 7 yıl
Sonda ki araba yarısıni markette bulamadım
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Hasnun Galip 7 yıl
Ben FIFA oyunu bulamıyorum bu markette


Bir de sorum olacak internetten indirdiğim oyunları yüklemek için telefona usbden yükle seçeneği vermem gerekiyor, bu telefonu garanti kapsamı dışına alır mı?
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escapethelife 7 yıl
Sanki bu oyunlardan bazılarını daha önceden tanıtmıştınız. Zaten eski oyunlar, telefonda oyun oynayan insanlar bu oyunların hepsini önceden oynamışlardır. Android market son zamanlar yavaşladı biraz geç oyun veya uygulama çıkıyor.
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sfgsfgsfg 7 yıl
Gt motor academy hd olduğu için yeniden tanıttılar.Hd gözüküyo farkeden varmı.
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DH Misafiri 7 yıl
izler ken üyudüm :D
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DH Misafiri 7 yıl
Niye iOS oyunları da tanıtılmıyor atık?
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YGA 7 yıl
Evo 3D kullaniyorum,Apple'dan cikma oyunlari oynuyorum. En iyisi
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pisZ3nci 7 yıl
n gage kullanmak farklı bi durumdu hocam lütfen ya :D şimdiye kadar 6 telefon değiştirdim gene yok gene yok :D
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