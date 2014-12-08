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Haftanın en iyi Android oyunları 5 Aralık 2014

4 yıl
23,6b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Android işletim sistemli cihazlarda oynayabileceğiniz yeni oyunları tanıttığımız Haftanın en iyi Android oyunları programımızın yeni bölümünde sizleri birbirinden farklı oyunlar bekliyor.
Android işletim sistemli cihazlarda oynayabileceğiniz yeni oyunları tanıttığımız Haftanın en iyi Android oyunları programımızın yeni bölümünde sizleri birbirinden farklı oyunlar bekliyor..
 

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MSefa23 4 yıl
1010 oyununu deneyeceğim..
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Pulstar 4 yıl
1010!'u birkaç aydır oynuyorum. Çok güzel bir oyun olmuş.


Bence desteği hak ettiğinden hem App Store'dan hem de Google Play'den uygulama içi satın aldım.


Türk geliştiricilerden böyle güzel uygulama ve oyunları daha çok görmek isteriz.

Yalnız oyunda gelecek şekillerde daha esnek olunabilirdi; 3'lü L ve Kare koyacak yer olmadımı hemen geliyor.
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LesEnfantsTerribles 4 yıl
Merhaba arkadaşlar video altına linkler eklendi :)) Herkese iyi oyunlar
Kaan
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ICromwelleI 4 yıl
Godfire guzel bir oyuna benziyor denemek lazım.
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musAKka 4 yıl
1010! : play.google.com/...

Bruce Lee: Enter the Game : play.google.com/...

Gun Zombie 2: Reloaded : play.google.com/...

The Dead: Beginning : play.google.com/...

Godfire: Rise of Prometheus : play.google.com/...
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Guest-B9BB7180A 4 yıl
Birisi linkleri paylaşabilir mi ?
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Gece772 4 yıl
Oyunlar güzel
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aliosman2323 4 yıl
Son oyun iyiymis
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ürüng ayıg toyon 4 yıl
video oynatıcınız o kadar dandik ve sorunlu ki,videoyu izlemek hiç içimden gelmiyor.....
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acura07 4 yıl
crome neden sıkıntı cıkartıyor sızın vıdeolarınızda???
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redkid06 4 yıl
godfire iyi oyun gibi ama çok az cihazı destekliyor
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Fenomenon 4 yıl
1010 güzel bir oyuna benziyor. Otobüste metroda falan oynayanları görüyordum.

Bu arada mobil haber sitesinden yazamıyorum. Forum arayüzünde cevapla deyip öyle yazdım. Bugün bu sorun sürekli vardı.
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