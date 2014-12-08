Haftanın en iyi Android oyunları 5 Aralık 2014

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Android işletim sistemli cihazlarda oynayabileceğiniz yeni oyunları tanıttığımız Haftanın en iyi Android oyunları programımızın yeni bölümünde sizleri birbirinden farklı oyunlar bekliyor.
Android işletim sistemli cihazlarda oynayabileceğiniz yeni oyunları tanıttığımız Haftanın en iyi Android oyunları programımızın yeni bölümünde sizleri birbirinden farklı oyunlar bekliyor..
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Bence desteği hak ettiğinden hem App Store'dan hem de Google Play'den uygulama içi satın aldım.
Türk geliştiricilerden böyle güzel uygulama ve oyunları daha çok görmek isteriz.
Yalnız oyunda gelecek şekillerde daha esnek olunabilirdi; 3'lü L ve Kare koyacak yer olmadımı hemen geliyor.
Kaan
Bruce Lee: Enter the Game : play.google.com/...
Gun Zombie 2: Reloaded : play.google.com/...
The Dead: Beginning : play.google.com/...
Godfire: Rise of Prometheus : play.google.com/...
Bu arada mobil haber sitesinden yazamıyorum. Forum arayüzünde cevapla deyip öyle yazdım. Bugün bu sorun sürekli vardı.