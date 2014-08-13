Haftanın en iyi iOS oyunları 13 Ağustos 2014

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış oyunlara yer verdiğimiz programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta da sizler için farklı türlerden 5 farklı oyuna yer verdik. Herkese iyi seyiler
iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış oyunlara yer verdiğimiz programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta da sizler için farklı türlerden 5 farklı oyuna yer verdik. Herkese iyi seyiler
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Modern Combat 5 tam bir fiyasko belki ileride geliştirirler...
Modern Combat 5 serinin en berbat oyunu olmaya aday oyunlardan biri. Ne efekt var ne grafik.