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Haftanın en iyi iOS oyunları 13 Ağustos 2014

5 yıl
10,4b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış oyunlara yer verdiğimiz programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta da sizler için farklı türlerden 5 farklı oyuna yer verdik. Herkese iyi seyiler
iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış oyunlara yer verdiğimiz programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta da sizler için farklı türlerden 5 farklı oyuna yer verdik. Herkese iyi seyiler

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X-Slim 5 yıl
Iron knight ta hp azalinca nasil yukseltiyoruz
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ardarda45 5 yıl
değişik bir inceleme olmuş daha çok tanıtım gibi sanki...
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OZKNaln 5 yıl
umreyemı gıdıcen abı
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damlasozuer 5 yıl
paylaşım için tşkler..
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anekos 5 yıl
World of Tanks Blitz tavsiye ederim. Aynı zamanda web'de world of tank da heyecanlı.
sorularınız icin ekleyebilirsiniz anekos
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Tahas222 5 yıl
Ne Diyim
Modern Combat 5 tam bir fiyasko belki ileride geliştirirler...
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John Citizen 5 yıl
Modern Combat 5 mi


Modern Combat 5 serinin en berbat oyunu olmaya aday oyunlardan biri. Ne efekt var ne grafik.
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-gg- 5 yıl
00:01 korktum
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Gece772 5 yıl
3 tanesi güzel
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alptug.55 5 yıl
İyi aksamlar video cok ustunkoru cekilmis ve kisa bir video olmus,daha fazla uygulama tanitilmasi gerekiyor bende
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durmanow 5 yıl
Bayadır ios oyunları çekmiyor dunuz. Bence video süreleri daha fazla artmalı, buna bağlı olarak da oyun sayısı artmalı mobilite gibi 2si1 gibi düzenli tarihleri olmalı .
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amonRa 5 yıl
MC5 favorim
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