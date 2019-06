Haftanın en iyi iOS oyunları 25 Şubat 2015

iOS işletim sistemi için hazırlanan oyunları tanıttığımız programımız yeni oyunlarla karşınızda. Herkese iyi oyunlar diliyorum

iOS işletim sistemi için hazırlanan oyunları tanıttığımız programımız yeni oyunlarla karşınızda. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Oyunların linklerine oyun isimlerine tıklayarak erişebilirsiniz.

Haftanın en iyi ios oyunları listemizin ilk sırasında King of thieves aldı oyuna yer verdim.mobil dünyanın en ünlü yapımlarından biri olan Cut the Rope’un yapımcılarından gelen yeni oyunda en ünlü hırsız olmak için mücadele ediyoruz. Kendi zindanlarımızı insa ettikten sonra yapmamız gereken ise kendi hazinemizi korumak ve baskalarını soymak olacak. Online moda girmeden önce oynayabilceginiz 80 tane tek kişilik mod ile yeteneklerinizi geliştirip sonrasında gerçek rakipler ile karşılasabilirsiniz. Görsel anlamda üst düzey olmasa da oyunun eğlence sürekliyicilik açısından yeterli olduğunu söyleyebilirim. 82.5 mb dosya boyutuna sahip olan king of thieves, appstore da ücretsiz olarak yer alıyor.

Listemizin 2. sırasında Alto’s Adventure yer alıyor. Sanatsal öğeler ile doldurulan oyun, çok sayıda site tarafından da yüksek puanlar ile ödüllendirildi. Alto ve arkadaşlarının kayak maceralarını konu alan oyunda, her defasında yapmamız gereken farklı hedefler bizleri bekliyor. 180 farklı göreve sahip olan oyunun özellikle görsel anlamda son derece başarılı olduğunu söylemek mümkün ayrıca oyunda yer alan 6 farklı karakter de kendine has özelliklerle farklı deneyimler sunuyor . oyunun görsel zenginliği kadar oyun içi sesleri ve müzikleriyle de oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık 4.5 liralık bir fiyata sahip olan Alto’s Adventure adlı oyunun dosya boyutu ise sadece 65 MB.

Listemizin 3. sırasında yarış severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Daytona Rush adlı oyuna yer verdim. Yine üst düzey grafikler yerine daha minimal görsellere sahip olan oyunda, özellikle fizik ve kontrol sistemleri üzerinde durulmuş. Çok sayıda aracı hizmetinize sunan oyun, araç özelleştirme seçenekleriyle de beğeni kazanacak gibi görünüyor. Etaplarda yüksek puanlar almak ve benzin kullanımını azaltmak için de çeşitli hareketler yapmanız gerekiyor. Daytona Rush bu gibi unsurların yanı sıra kolay kontrol sistemi ve etkileyici oyun içi sesleriyle de başarıyı yakalamış durumda. Oynanış süresi ve görevleri acısından da uzun süreli deneyim sunacağına inandığım Daytona Rush’ı AppStore üzerinden ücretsiz olarak indirmeniz mümkün..

Sıradaki oyunumuz olan Active Soccer 2, her şeyiyle fifa’dan daha farklı bir futbol deneyimi arayanlara hitap ediyor. Script olmayan pozisyonlarla birlikte oyundaki tüm yönetim ve ilerleyiş oyunculara bırakılmış durumda. Kariyer modunda tıpkı menajerlik oyunlarında olduğu gibi bir takımı belirli bir bütçe ile alıp transferler yaparak üst liglere tırmanıp başarılar elde etmeye çalışıyoruz. 800’e yakın takım ve binlerce farklı oyuncu gibi ciddi bir veri tabanına sahip olan oyun, farklı kamera acıları, hava koşulları, kontrolcü desteği ve özellikle de online moduyla dikkat çekici öğeler sunuyor. Alternatif bi futbol oyunu arayanlara kesinlikle tavsiye edeceğim Active Soccer 2’yi 8.5 liralık bedelini ödeyerek indirebilirsiniz.

Son dönemde özellikle Kairosoft’un oyunlarına yer veriyorum fakat gerçekten bunu hakeden oyunlar hazırlıyorlar. Game Dev Story ile oyun dünyasında retro grafikleri yeniden sevdiren firma bu defa da yarış kariyeri yapmak isteyenleri düşünerek Grand Prix Stroy adlı oyunu sundu. Android ve iOS işletim sistemi için hazırlanan oyun, yine Kairosoft standartlarını taşıyan görsel içeriklere ve seslere sahip. Bu oyundaki amacımız ise pistlerin kralı olmak. Oyuna basit bir araç ve ekip ile başladıktan sonra yarışlar kazanarak hem kalitemizi hem de popülerliğimizi arttırabiliyoruz. Oyunun ciddi anlamda sürükleyici ve rekabetçi olduğunu söyleyebilirim. ekibinizi daha kaliteli hale getirdiğiniz de kazancınız kadar giderlerinizin de artacağını unutmayın. Listemizin son oyunu olan Grand Prix Story’i 8.5 liralık ücretini ödeyerek satın alabilirsiniz.