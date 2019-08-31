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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya BİM marketlerde HP ürünleri geçidi var

6 Eylül BİM aktüel ürünler arasında HP dizüstü bilgisayar, HP H2800 kablolu kulaklık, HP 15.6 Essential sırt çantası dikkat çekiyor. 5 Eylül A101 aktüel ürünler arasında ise Logitech M171 fare var
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya BİM marketlerde HP ürünleri geçidi var

Son dönemlerde akıllı telefon ve giyilebilir cihazlarla öne çıkmaya başlayan zincir gıda mağazalarında önümüzdeki hafta bilgisayar ekipmanları bulmak mümkün olacak. Haftaya BİM marketlerde HP markalı pek çok ürün var.

5 Eylül A101 aktüel ürünler

5 Eylül A101 aktüel ürünler arasında Honor 9 Lite modeli var. Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Gigabyte Türkiye yeni ekran kartları, SSD ve anakartlarını İstanbul’da tanıttı"

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Model 1199TL seviyesine inmiş ve piyasaya göre oldukça uygun sayılır.

Diğer taraftan Logitech M171 kablosuz fare de 49.95TL fiyat etiketi ile piyasaya ile aynı seviyede.

6 Eylül BİM aktüel ürünler

6 Eylül BİM aktüel ürünler arasında bu hafta HP geçidi var diyebiliriz. Net olarak model numarası bilinmese de çift çekirdekli AMD A9 işlemci, Radeon 520 entegre grafik birimi, 250GB SSD, 15.6 inç HD ekran ve 4GB RAM barındıran HP dizüstü bilgisayar 1799TL fiyat etiketine sahip.

HP H2800 katlanabilen kablolu kulak üstü kulaklık 69TL fiyat etiketi ile bir hayli uygun gibi görünüyor. HP 15.6 Essential sırt çantası ise yine 69TL fiyat etiketi ile dikkat çekecek. HP 200 kablosuz fare 49.90TL fiyat etiketi ile piyasanın altında kalmayı başarmış.

Yine HP Deskjet 2620 hepsi bir arada kablosuz yazıcı da 175TL fiyat etiketi ile halen piyasanın oldukça altında.

 


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WB 8 dk.
Telefon nasildir kullananlar yesillendirsin
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smart1978 1 sa.
Enteresandir HP urunler ayni donanimdaki bir baska dizustulerine gore bariz yavas calismakta!
Birseyler mi arka planda calisiyor da boyle merak etmisimdir. Benim gibi gozlem ve tespit yapan var mi acaba ?
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fuckulteli 1 sa.
Sandisk in aynı belleği bizim buradaki A101 de var, 23 liraya almaya değer mi? 16 GB usb3 23 lira?
Gerçi evde 3 tane usb bellek var 32lik - 16lık ve 8lik ama hepsi usb2
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khytr89 1 sa. fuckulteli
Canon dslr cihazimda 5 sene sandisk hafiza karti kullandim, tv de de kayit icin yine sandisk 2015 ten beri 16gb usb bellegini kullaniyorum ve ayrica eski telefonumda da yine microsd kartini kullandim.. su an hafiza ile ilgili bir sey alacak olsam bakacagim tek markalar sandisk ve kingston.. o yuzden alinir mi dersen, elektornik cihaz sans isi ama ben memnunum sandiskten acikcasi
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