Gigabyte Türkiye yeni ekran kartları, SSD ve anakartlarını İstanbul’da tanıttı

Geçtiğimiz Computex 2019 bilgisayar fuarında X570 çipseti barındıran anakartları olmak üzere PCIe 4.0 destekli SSD modelini ve RX 5700 ekran kartlarını tanıtan Gigabyte, ülkemiz için de İstanbul’da bir tanıtım düzenledi.

Özel tanıtım

Gigabyte Türkiye tarafından 28 Ağustos Çarşamba akşamı İstanbul Marriot Hotel Asia'da düzenlenen etkinlikte Gigabyte X570 AORUS serisi dayanıklılık odaklı yeni anakartlar, Gigabyte Radeon RX 5700 ve Radeon RX 5700 XT ekran kartları ile Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD modeli sergilendi.

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Gigabyte Türkiye Pazarlama Müdürü Mert Yıldırım ve AMD Türkiye Tüketici Elektroniğinden Sorumlu İş Geliştirme Yöneticisi Cem Solok ürünler hakkında detaylı bilgiler paylaşırken katılımcılar da ürünleri inceleme imkânı buldu.