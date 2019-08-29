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Gigabyte Türkiye yeni ekran kartları, SSD ve anakartlarını İstanbul’da tanıttı

AMD’nin X570 çipsetini temel alan anakartlar, yeni PCIe 4 destekli SSD modeli ve yeni RX 5700 serisi ekran kartları İstanbul’da yapılan Gigabyte etkinliğinde ziyaretçilere sergilendi.
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Computex 2019 bilgisayar fuarında X570 çipseti barındıran anakartları olmak üzere PCIe 4.0 destekli SSD modelini ve RX 5700 ekran kartlarını tanıtan Gigabyte, ülkemiz için de İstanbul’da bir tanıtım düzenledi.

Özel tanıtım

Gigabyte Türkiye tarafından 28 Ağustos Çarşamba akşamı İstanbul Marriot Hotel Asia'da düzenlenen etkinlikte Gigabyte X570 AORUS serisi dayanıklılık odaklı yeni anakartlar, Gigabyte Radeon RX 5700 ve Radeon RX 5700 XT ekran kartları ile Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD modeli sergilendi.

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Gigabyte Türkiye Pazarlama Müdürü Mert Yıldırım ve AMD Türkiye Tüketici Elektroniğinden Sorumlu İş Geliştirme Yöneticisi Cem Solok ürünler hakkında detaylı bilgiler paylaşırken katılımcılar da ürünleri inceleme imkânı buldu.

 


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SturmpioneeR 4 dk.
Biraz daha uzaktan çekseydiniz keşke fotoğrafı böyle yakın olmuş
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` quaD. 21 dk.
Cidden sadece bi foto mu cektiniz?
Custom 5700xt mi ne o bile mobilde gorulmuyor
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