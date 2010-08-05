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Haier T5Y Dizüstü İnceleme

8 yıl
58,8b
1
23
Taşınabilir Bilgisayarlar
Sertan Özarda
Haber Editörü
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Haier T5Y Dizüstü İnceleme


- Made in China

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Haier beyaz eşyadan ev elektroniğine kadar geniş bir yelpazede üretim yapan, dünya üzerinde elli binden fazla çalışanı olan köklü bir şirket.

- Made in China

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Qingdao merkezli şirket 2005 yılında Financial Times tarafından Çin in Global Top 10 Markaları sıralamasında 1.sırayı almayı başarmış.

- Made in China

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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2006 yılında Dünyanın en etkili 500 şirketi sıralamasında 86. sırada yer almış ve ilk 100 içerisine üst üste üç defa giren tek Çin markası. Datastar tarafından ithal ediliyor. Peki tüm bu rakamlar ve üretim hacmi Made in China fobimizi yenmemize yardımcı olacak mı? Öğrenmenin bir tek yolu var.

- Alıcı Gözü

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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T5Y Gösterişsiz bir kutuya sahip. Kutu içerisinden Windows sürücüleri, güç adaptörü ve T5Y çıkıyor.

- Alıcı Gözü

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Haier T5Y 2.6Kg ağırlığında.

- Alıcı Gözü

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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15.6 inç Ebatında parlak WXGA LCD ekran 1366x768 çözünürlüğü sayesinde 16:9 oranlanmış HD filmler için çok uygun.Ekran 110 derece kadar geriye yaslanabiliyor.

- Alıcı Gözü

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Üzerindeki WEB kamerası 1.3mp ve Bison markasına sahip.Görüş açısı geniş, düşük ışık performansı hiçte fena değil.

- Alıcı Gözü

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Paketini açıp masanızın üzerine koyduğunuzda ilk dikkatinizi çekecek olan şey şüphesiz klavyesi olacaktır.Üstte solda posta kutusu, web tarayıcı ve fan devrini ayarlamanız için kısayol tuşları bulunuyor.

- Alıcı Gözü

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Daha önceden Macintosh ve Clevo dan aşina olduğumuz numerik destekli klavye ile yazmak oldukça rahat ve bilekleriniz için gereken desteğe sahip.

- Alıcı Gözü

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Touchpad ise multi touch destekli, kasa ile aynı yükseklikte gizli düğmelere sahip.Hemen üzerinde ise mikrofon bulunuyor.Mikrofon çok güçlü değil ve karşı tarafa sesinizi ulaştırmakta zorlanıyor.

- Alıcı Gözü

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Sağ tarafta DVD yazıcı, 1x USB, kulaklık, mikrofon ve hat girişleri mevcut.

- Alıcı Gözü

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Sol tarafta ise sırasıyla DC adaptör , VGA 15pin monitör, RJ45 LAN , HDMI, 2x USB ve 7in1 Kart okuyucu. Fan ızgarası da yine solda yer alıyor.

- Alıcı Gözü

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Soldan sırası ile ON-OFF/Şarj, batarya, bluetooth, HDD ,num lock,caps lock ve scroll lock ışıkları yer alıyor. Kapak arkaya yaslandığından arka yüzde herhangi bir G/Ç yuvası yok.

- Alıcı Gözü

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Batarya 90W 6 Hücreli ve 4000mAH, şarj adaptörü ise 19V 4.74A

- Alıcı Gözü

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Hiç bir vida ve kapağın üzerinde etiket yok.Bellekler sabit disk ve hatta işlemcinizi bile değiştirmek için servise gitmek zorunda değilsiniz.

- Donanım

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Anakart ATI RS690M yongası ve SB600 kontrolcüsü ile donatılmış.AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 işlemcisi 1,6Ghz hızında.256MB Kapasiteli (Paylaşımlı) X1270, DirectX 9, Shader 2.0, HDMI desteği, 400Mhz GPU ve 400Mhz bellek hızına sahip. T5Y nin en zayıf noktası 1 GB 667Mhz DDR2 belleği. İki adet bellek yuvası 4GB a kadar genişleyebiliyor.

- Soğutma

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Soğutucu aynı anda hem işlemci hemde GPU yu bir ısı borusu ile soğutuyor.

- Soğutma

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Fan ise kapağa vidalanmış durumda.

- Sabit Disk

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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160GB Kapasiteli Samsung HM160HI sabitdisk.

- Hatchback vs Binek

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Haier vadettiği özellikler ve fiyatı ile dört kapılı binek aile otomobili tutkunlarının aklını çeliyor. 15.4 inç ekranı ile filmlerimizi rahatlıkla seyredebilir,1366x768 çözünürlük yetmez ise HDMI ile TV yada monitöre bağlayıp HD görüntü kalitesiyle kullanabiliriz. 720p Videoları sorunsuzca oynatabilen Haier T5Y 1080p videolarda yetersiz belleğinde etkisiyle zorlanıyor. Üzerinde bulunan Bluetooth sayesinde dosya transferi kolay ve en önemlisi USB slotunu işgal eden ve sürekli kaybolan bir USB Bluetooth cihazı almanıza gerek yok.

- Hatchback vs Binek

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Oyun performansı ise içler acısı, ancak zaten T5Y nin böyle bir iddiasıda yok.Netbook fiyatına Notebook sloganı ise çok yerinde bir tespit.Paylaşımlı bile olsa ATI logosunu kasa üzerinde görmek güzel.

- Hatchback vs Binek

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Kısacası Haier ortalama bir kullanıcının beklentilerini çok iyi okumuş ve saydığımız bu olmazsa olmazları bi araya getirip ekonomik bir şekilde harmanlamış.

- Hatchback vs Binek

Haier T5Y Dizüstü İnceleme
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Evet 14 saat HD video oynatmıyor hatta 1080p lerde zorlanıyor. Netbook lara göre bir hayli ağır ve büyük. Bir netbook ile tek ortak noktası ise fiyatı.


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DH Misafiri 7 yıl
Ben kullanıyorum T5Y şimdiye kadar her türlü filmi rahatlıkla ızleyebildim..
ufuk060 arkadaşın dediği gibide bir ses duymuyorum hayet sessiz calışıyor..
ısınma konusuna gelınce bılgısayarı yatak gıbı yumusak bır zemine koymadığın sürece ısınmıyor...
tek eksik yanı oyun için yeterli performansa sahip değil (hiç oynatmıyorda değil)
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DH Misafiri 8 yıl
bu ürünün driver cd sini kaybettim, netten driverlarına da ulaşamiyorum, sitesindede verilmemiş, yardımcı olmanızı bekliyorum selamlar...
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aragorn20 8 yıl

DH Misafiri

bu ürünün driver cd sini kaybettim, netten driverlarına da ulaşamiyorum, sitesindede verilmemiş, yardımcı olmanızı bekliyorum selamlar...

datastar.com.tr/...
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DH Misafiri 8 yıl
Kimse bilmeden yorum yapmasın ben bu bilgisayarı yeterli param olmadığı için ve netbook almak istemediğim için aldım ve şu anda da çok memnunum . alır almaz ram taktım 1 gb 2 oldu ve inanmayacaksınız ama win 7 ultimate kurdum ve üstelik shader 2.0 destekli her oyunu gayet rahat bir şekilde oynuyorum .Gayet kullanışlı bir notebook HD video konusuna gelicek olursak 1080p dahil her videoyu rahat bir şekilde oynatıyor başka bir program açık olmamak şartıyla.Bu fiyata KESİNLİKLE öneriyorum bu laptopu, alanlar hemen ram taktırıp rahat bir şekilde kullanabilir, alanlara şimdiden hayırlı olsun..
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omer5499 8 yıl
Kimse bilmeden yorum yapmasın ben bu bilgisayarı yeterli param olmadığı için ve netbook almak istemediğim için aldım ve şu anda da çok memnunum . alır almaz ram taktım 1 gb 2 oldu ve inanmayacaksınız ama win 7 ultimate kurdum ve üstelik shader 2.0 destekli her oyunu gayet rahat bir şekilde oynuyorum .Gayet kullanışlı bir notebook HD video konusuna gelicek olursak 1080p dahil her videoyu rahat bir şekilde oynatıyor başka bir program açık olmamak şartıyla.Bu fiyata KESİNLİKLE öneriyorum bu laptopu, alanlar hemen ram taktırıp rahat bir şekilde kullanabilir, alanlara şimdiden hayırlı olsun..
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joecordell 8 yıl
Bence kötü yorum yapılmassı çok anlamsız olmuş. Hep marka mı olmalı, zaten netbook fiyatına ve netbook kullanmaktansa netbookların beceremediği herşeyi yapması yeter. Öncelikle netbooklar zaten nete girmekten başka birşey yapamıyor bir pdf için bile zorlanıyorlar. Aynı paraya ekran büyüklüğünden performansına kadar dual çekirdek bir notebook almaya değer. Bende aldım bile demeyeceğim bana bedavaya geldi ama gerçekten fiyatına göre beğendim. Videoda simkart takılabildiğinden, bataryasının 6 hücreli ve yeterince dayandığından bahsedilmemiş. Bu arada bence alan hemen bir 2gb ram eklesin görsün inanmayabilirsiniz ama Test drive 5 unlimitedi rahat oynuyor. Yani oyun bile oynuyor. Korkulacak bri makine değil, ne performans pahalı laptoplar gördük ama hepsi aynı işi yapıyor. Sağlam bir program yükleyin görün derim.
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ufuk060 8 yıl
OKUSUN HERKES GÖRSÜN GERCEKLERİ
aklı olan almasın şimdiye kadar elimden onlarca laptop gecti ben böyle dandik bir sey görmedim plastiğinden tut herseyi sorunlu işlemci adeta kafamı ikti cızzz cızzz bune ya okuyupta alan olursa görür benden söylemesi ben alalı 15 gün oldu hızlıaldan aldım aldığım güne lanet olsun
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gkhndinc 8 yıl

720p de sorun yok 1080p de takılmalar var genel olarak verdiğim parayı fazlası ile hakediyor.
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Volkanbaba 8 yıl
Klavyesi felan fena değil gibide yandan görünüşü çok tipsiz
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DH Misafiri 8 yıl
T5Y ile T5B farklı...
T5Y dual core olduğu için, daha performanslı olması beklenir... Eğer T5B TF20 işlemci ile HD oynatıyorsa, T5Y, dual core ile mutlaka oynatır...
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adalizebey 8 yıl
güzel bir inceleme oyun performansı yok fiyat şu an 630 dan başlıyor gayet makul bence
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aragorn20 8 yıl
jay jay chip onlineda şöyle bir link var chip.com.tr/...
burada hd videoları rahatlıkla oynatır diyor
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