Haier T5Y Dizüstü İnceleme

Haier beyaz eşyadan ev elektroniğine kadar geniş bir yelpazede üretim yapan, dünya üzerinde elli binden fazla çalışanı olan köklü bir şirket.

Qingdao merkezli şirket 2005 yılında Financial Times tarafından Çin in Global Top 10 Markaları sıralamasında 1.sırayı almayı başarmış.

2006 yılında Dünyanın en etkili 500 şirketi sıralamasında 86. sırada yer almış ve ilk 100 içerisine üst üste üç defa giren tek Çin markası. Datastar tarafından ithal ediliyor. Peki tüm bu rakamlar ve üretim hacmi Made in China fobimizi yenmemize yardımcı olacak mı? Öğrenmenin bir tek yolu var.

- Alıcı Gözü

T5Y Gösterişsiz bir kutuya sahip. Kutu içerisinden Windows sürücüleri, güç adaptörü ve T5Y çıkıyor.

- Alıcı Gözü

Haier T5Y 2.6Kg ağırlığında.

- Alıcı Gözü

15.6 inç Ebatında parlak WXGA LCD ekran 1366x768 çözünürlüğü sayesinde 16:9 oranlanmış HD filmler için çok uygun.Ekran 110 derece kadar geriye yaslanabiliyor.

- Alıcı Gözü

Üzerindeki WEB kamerası 1.3mp ve Bison markasına sahip.Görüş açısı geniş, düşük ışık performansı hiçte fena değil.

- Alıcı Gözü

Paketini açıp masanızın üzerine koyduğunuzda ilk dikkatinizi çekecek olan şey şüphesiz klavyesi olacaktır.Üstte solda posta kutusu, web tarayıcı ve fan devrini ayarlamanız için kısayol tuşları bulunuyor.

- Alıcı Gözü

Daha önceden Macintosh ve Clevo dan aşina olduğumuz numerik destekli klavye ile yazmak oldukça rahat ve bilekleriniz için gereken desteğe sahip.

- Alıcı Gözü

Touchpad ise multi touch destekli, kasa ile aynı yükseklikte gizli düğmelere sahip.Hemen üzerinde ise mikrofon bulunuyor.Mikrofon çok güçlü değil ve karşı tarafa sesinizi ulaştırmakta zorlanıyor.

- Alıcı Gözü

Sağ tarafta DVD yazıcı, 1x USB, kulaklık, mikrofon ve hat girişleri mevcut.

- Alıcı Gözü

Sol tarafta ise sırasıyla DC adaptör , VGA 15pin monitör, RJ45 LAN , HDMI, 2x USB ve 7in1 Kart okuyucu. Fan ızgarası da yine solda yer alıyor.

- Alıcı Gözü

Soldan sırası ile ON-OFF/Şarj, batarya, bluetooth, HDD ,num lock,caps lock ve scroll lock ışıkları yer alıyor. Kapak arkaya yaslandığından arka yüzde herhangi bir G/Ç yuvası yok.

- Alıcı Gözü

Batarya 90W 6 Hücreli ve 4000mAH, şarj adaptörü ise 19V 4.74A

- Alıcı Gözü

Hiç bir vida ve kapağın üzerinde etiket yok.Bellekler sabit disk ve hatta işlemcinizi bile değiştirmek için servise gitmek zorunda değilsiniz.

- Donanım

Anakart ATI RS690M yongası ve SB600 kontrolcüsü ile donatılmış.AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 işlemcisi 1,6Ghz hızında.256MB Kapasiteli (Paylaşımlı) X1270, DirectX 9, Shader 2.0, HDMI desteği, 400Mhz GPU ve 400Mhz bellek hızına sahip. T5Y nin en zayıf noktası 1 GB 667Mhz DDR2 belleği. İki adet bellek yuvası 4GB a kadar genişleyebiliyor.

- Soğutma

Soğutucu aynı anda hem işlemci hemde GPU yu bir ısı borusu ile soğutuyor.

- Soğutma

Fan ise kapağa vidalanmış durumda.

- Sabit Disk

160GB Kapasiteli Samsung HM160HI sabitdisk.

- Hatchback vs Binek

Haier vadettiği özellikler ve fiyatı ile dört kapılı binek aile otomobili tutkunlarının aklını çeliyor. 15.4 inç ekranı ile filmlerimizi rahatlıkla seyredebilir,1366x768 çözünürlük yetmez ise HDMI ile TV yada monitöre bağlayıp HD görüntü kalitesiyle kullanabiliriz. 720p Videoları sorunsuzca oynatabilen Haier T5Y 1080p videolarda yetersiz belleğinde etkisiyle zorlanıyor. Üzerinde bulunan Bluetooth sayesinde dosya transferi kolay ve en önemlisi USB slotunu işgal eden ve sürekli kaybolan bir USB Bluetooth cihazı almanıza gerek yok.

- Hatchback vs Binek

Oyun performansı ise içler acısı, ancak zaten T5Y nin böyle bir iddiasıda yok.Netbook fiyatına Notebook sloganı ise çok yerinde bir tespit.Paylaşımlı bile olsa ATI logosunu kasa üzerinde görmek güzel.

- Hatchback vs Binek

Kısacası Haier ortalama bir kullanıcının beklentilerini çok iyi okumuş ve saydığımız bu olmazsa olmazları bi araya getirip ekonomik bir şekilde harmanlamış.

- Hatchback vs Binek

Evet 14 saat HD video oynatmıyor hatta 1080p lerde zorlanıyor. Netbook lara göre bir hayli ağır ve büyük. Bir netbook ile tek ortak noktası ise fiyatı.