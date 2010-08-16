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Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme

Gigabyte'ın GV-N460OC-1GI model isimli hızaşırtılmış GTX460'ı inceleme masamızda.
8 yıl
98,1b
1
24
Ekran Kartı
Sertan Özarda
Haber Editörü
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Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme


- Gigabyte GTX460 1GB OC:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

GV-N460OC-1GI 256 bit ve 1GB GDDR5 belleğe sahip. Çekirdek 715 MHz'e, 1430 MHz'e hızaşırtılmış bellek ise standart 3600Mhz hızında çalışıyor.

- Alıcı Gözü:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Elimize ulaşan kart kutusuz olduğundan kutu içeriği kısmını es geçiyoruz.GV-N460OC-1GI Plastik parlak piyano siyah bir fan kapağına sahip ve oldukça yakışıklı göründüğünü söyleyebiliriz.

- Alıcı Gözü:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Gigabyte GV-N460OC-1GI'de WINDFORCE adını taşıyan çift fanlı ve 2 adet ısı pompalı patentli bir soğutma sistemi kullanıyor.Güç transistörleri ve bellekler üzerinde ısı emici (heatsink) bulunmayan bu soğutma çözümü PCB ve üzerinde bulunan herşeyi soğutma imkanı verirken ne yazık ki ısınan havayı dışarı tahliye etmiyor.Kasa içi havalandırması ise burada önem kazanıyor.

- Alıcı Gözü:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Gigabyte GV-N460OC-1GI'de WINDFORCE adını taşıyan çift fanlı ve 2 adet ısı pompalı patentli bir soğutma sistemi kullanıyor.Güç transistörleri ve bellekler üzerinde ısı emici (heatsink) bulunmayan bu soğutma çözümü PCB ve üzerinde bulunan herşeyi soğutma imkanı verirken ne yazık ki ısınan havayı dışarı tahliye etmiyor.Kasa içi havalandırması ise burada önem kazanıyor.

- Alıcı Gözü:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Gigabyte GV-N460OC-1GI'de WINDFORCE adını taşıyan çift fanlı ve 2 adet ısı pompalı patentli bir soğutma sistemi kullanıyor.Güç transistörleri ve bellekler üzerinde ısı emici (heatsink) bulunmayan bu soğutma çözümü PCB ve üzerinde bulunan herşeyi soğutma imkanı verirken ne yazık ki ısınan havayı dışarı tahliye etmiyor.Kasa içi havalandırması ise burada önem kazanıyor.

- Alıcı Gözü:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Çift genişleme yuvası kaplayan kartta 2 adet DVI ve 1 adet mini HDMI girişi mevcut.

- Alıcı Gözü:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

2 Adet 8Pin güç girişi yatay olarak konmuş.

- Alıcı Gözü:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Kartın arka yüzünde (bellekler ön yüzde) herhangi bir soğutma uygulanmamış.

- Performans:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Test sistemimizde; * Intel® Core™ i7-965 Processor Extreme Edition İşlemci (8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) * Akasa Nero İşlemci Soğutucusu * MSI Eclipse SLI X58 Anakart * Team Xtreem PC3 12800 DDR3 2000 MHz 6GB Üç Kanallı Bellek Kiti - (3 x 2GB) * Leadtek WinFast GTX 470 Ekran Kartı * BENQ E2400HD Monitör * HIGH POWER 1200W Rock Solid Serisi Modüler Güç Kaynağı HPC-1200-G14C kullandık. Testlerimizi Windows 7 Ultimate 64bit üzerinde ATI kartlar için 10.7, NVIDIA kartlar içinse 258.98 sürüm numaralı sürücüler ile gerçekleştirdik.

- Performans:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

3DMARK Vantage Extreme mod'da liderlik koltuğu yine HD 5970'e ait. GV-N460OC-1GI standart GTX 460'ı geride bırakmayı başarıyor ancak HD 5850 ye malup oluyor. 840Mhz çekirdek / 1680Mhz shader/950Mhz bellek değerleri ile ise hem HD 5850'yi hemde abisi GTX470'i geçmeyi başarıyor.GTX465 ise ancak 192bit GTX460'e rakip olabiliyor.

- Performans:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Alien vs Predator da GV-N460OC-1GI standart GTX460'ı geride bırakırken 840/1680/950 hızlarında arayı açıyor.

- Performans:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

World in Conflict'de kartlar arasındaki farklar azalıyor ancak tablo değişmiyor.

- Performans:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Batman'de standart GV-N460OC-1GI HD 5850'nin ensesinde iken 840/1680/950 hızlarında HD 5850'yi geride bırakmayı başarıyor.

- Performans:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Physx devreye girdiğinde NVIDIA kartlar içindeki hiyerarşik düzen yine GTX465 aleyhine bozuluyor.

- Performans:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Bir başka vazgeçilmez benchmark olan Crysis Warhead'de HD5850 yüksek saat hızlarına sahip hızaşırtılmış GV-N460OC-1GI'ye geçit vermiyor.

- Performans:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Dirt2' de ise işler bir anda değişiyor ve GV-N460OC-1GI HD5870'e kafa tutar bir hale bürünüyor.

- Performans:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Farcry2' de NVIDIA kartlar geçit töreninde en ön saflarda.Neredeyse 192bitlik GTX460 bile HD 5870'den iyi sonuçlar alıyor.

- Performans:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

ATI kartların burun kıvırdığı bir başka test ise Unigine Heaven 2.0 DX11 Tessalation Extreme modu.GV-N460OC-1GI hızaşırtılmamış halde bile HD5870'den iyi durumda.

- Performans:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

Stalker'da işin içine 4xAA ve tessalation girince GV-N460OC-1GI zorlanmadan rakiplerini geride bırakıyor.

- Güç Tüketimi:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

VMOD'suz hızaşırtılan GV-N460OC-1GI %3 daha fazla güç tüketimi ile %14 performans artışı (3DMARK Vantage Extreme) sağlıyor.

- Sıcaklık:

Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme
Tam Boyutta Gör

"Windforce" işe yaramış görünüyor.Grafikteki kırmızı barda görüldüğü üzere hızaşırtılmış (840/1680/950) GV-N460OC-1GI "AUTO" modda iken bile referans tasarım standart hız (675/1350/900) GTX460' tan 1 derece daha iyi sonuç alıyor.Fan devrini %100'e getirdiğimizde sıcaklık 58 derecede sabitlense de kulak tırmalayan bir gürültüye sahip.GV-N460OC-1GI GF104 GPU'sundan aldığı güç ile zorlanmadan yüksek saat hızlarına erişiyor ve özel tasarım soğutucusu ile sıcaklığı makul seviyelerde tutarak sessiz ve serin bir performans elde ediyor.


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Process64 8 yıl
KILalbay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

2 Adet 8Pin güç girişi yatay olarak konmuş.


2 adet 6 pin güç girişi olacak.
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TiesTorN 8 yıl
grafikleri biraz daha küçük koysaydınızda hiç göremeseydik
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A16LET 8 yıl
Piyasada çok fazla GTX 460 var aralarında da cok fazla fıyat farkı yok hangısını tavsıye edersınız (1GB 256BİT versiyonlar)
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