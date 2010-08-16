Gigabyte GTX460 1GB OC inceleme

- Gigabyte GTX460 1GB OC:

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GV-N460OC-1GI 256 bit ve 1GB GDDR5 belleğe sahip. Çekirdek 715 MHz'e, 1430 MHz'e hızaşırtılmış bellek ise standart 3600Mhz hızında çalışıyor.

- Alıcı Gözü:

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Elimize ulaşan kart kutusuz olduğundan kutu içeriği kısmını es geçiyoruz.GV-N460OC-1GI Plastik parlak piyano siyah bir fan kapağına sahip ve oldukça yakışıklı göründüğünü söyleyebiliriz.

- Alıcı Gözü:

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Gigabyte GV-N460OC-1GI'de WINDFORCE adını taşıyan çift fanlı ve 2 adet ısı pompalı patentli bir soğutma sistemi kullanıyor.Güç transistörleri ve bellekler üzerinde ısı emici (heatsink) bulunmayan bu soğutma çözümü PCB ve üzerinde bulunan herşeyi soğutma imkanı verirken ne yazık ki ısınan havayı dışarı tahliye etmiyor.Kasa içi havalandırması ise burada önem kazanıyor.

- Alıcı Gözü:

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Gigabyte GV-N460OC-1GI'de WINDFORCE adını taşıyan çift fanlı ve 2 adet ısı pompalı patentli bir soğutma sistemi kullanıyor.Güç transistörleri ve bellekler üzerinde ısı emici (heatsink) bulunmayan bu soğutma çözümü PCB ve üzerinde bulunan herşeyi soğutma imkanı verirken ne yazık ki ısınan havayı dışarı tahliye etmiyor.Kasa içi havalandırması ise burada önem kazanıyor.

- Alıcı Gözü:

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Gigabyte GV-N460OC-1GI'de WINDFORCE adını taşıyan çift fanlı ve 2 adet ısı pompalı patentli bir soğutma sistemi kullanıyor.Güç transistörleri ve bellekler üzerinde ısı emici (heatsink) bulunmayan bu soğutma çözümü PCB ve üzerinde bulunan herşeyi soğutma imkanı verirken ne yazık ki ısınan havayı dışarı tahliye etmiyor.Kasa içi havalandırması ise burada önem kazanıyor.

- Alıcı Gözü:

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Çift genişleme yuvası kaplayan kartta 2 adet DVI ve 1 adet mini HDMI girişi mevcut.

- Alıcı Gözü:

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2 Adet 8Pin güç girişi yatay olarak konmuş.

- Alıcı Gözü:

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Kartın arka yüzünde (bellekler ön yüzde) herhangi bir soğutma uygulanmamış.

- Performans:

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Test sistemimizde; * Intel® Core™ i7-965 Processor Extreme Edition İşlemci (8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) * Akasa Nero İşlemci Soğutucusu * MSI Eclipse SLI X58 Anakart * Team Xtreem PC3 12800 DDR3 2000 MHz 6GB Üç Kanallı Bellek Kiti - (3 x 2GB) * Leadtek WinFast GTX 470 Ekran Kartı * BENQ E2400HD Monitör * HIGH POWER 1200W Rock Solid Serisi Modüler Güç Kaynağı HPC-1200-G14C kullandık. Testlerimizi Windows 7 Ultimate 64bit üzerinde ATI kartlar için 10.7, NVIDIA kartlar içinse 258.98 sürüm numaralı sürücüler ile gerçekleştirdik.

- Performans:

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3DMARK Vantage Extreme mod'da liderlik koltuğu yine HD 5970'e ait. GV-N460OC-1GI standart GTX 460'ı geride bırakmayı başarıyor ancak HD 5850 ye malup oluyor. 840Mhz çekirdek / 1680Mhz shader/950Mhz bellek değerleri ile ise hem HD 5850'yi hemde abisi GTX470'i geçmeyi başarıyor.GTX465 ise ancak 192bit GTX460'e rakip olabiliyor.

- Performans:

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Alien vs Predator da GV-N460OC-1GI standart GTX460'ı geride bırakırken 840/1680/950 hızlarında arayı açıyor.

- Performans:

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World in Conflict'de kartlar arasındaki farklar azalıyor ancak tablo değişmiyor.

- Performans:

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Batman'de standart GV-N460OC-1GI HD 5850'nin ensesinde iken 840/1680/950 hızlarında HD 5850'yi geride bırakmayı başarıyor.

- Performans:

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Physx devreye girdiğinde NVIDIA kartlar içindeki hiyerarşik düzen yine GTX465 aleyhine bozuluyor.

- Performans:

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Bir başka vazgeçilmez benchmark olan Crysis Warhead'de HD5850 yüksek saat hızlarına sahip hızaşırtılmış GV-N460OC-1GI'ye geçit vermiyor.

- Performans:

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Dirt2' de ise işler bir anda değişiyor ve GV-N460OC-1GI HD5870'e kafa tutar bir hale bürünüyor.

- Performans:

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Farcry2' de NVIDIA kartlar geçit töreninde en ön saflarda.Neredeyse 192bitlik GTX460 bile HD 5870'den iyi sonuçlar alıyor.

- Performans:

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ATI kartların burun kıvırdığı bir başka test ise Unigine Heaven 2.0 DX11 Tessalation Extreme modu.GV-N460OC-1GI hızaşırtılmamış halde bile HD5870'den iyi durumda.

- Performans:

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Stalker'da işin içine 4xAA ve tessalation girince GV-N460OC-1GI zorlanmadan rakiplerini geride bırakıyor.

- Güç Tüketimi:

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VMOD'suz hızaşırtılan GV-N460OC-1GI %3 daha fazla güç tüketimi ile %14 performans artışı (3DMARK Vantage Extreme) sağlıyor.

- Sıcaklık:

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"Windforce" işe yaramış görünüyor.Grafikteki kırmızı barda görüldüğü üzere hızaşırtılmış (840/1680/950) GV-N460OC-1GI "AUTO" modda iken bile referans tasarım standart hız (675/1350/900) GTX460' tan 1 derece daha iyi sonuç alıyor.Fan devrini %100'e getirdiğimizde sıcaklık 58 derecede sabitlense de kulak tırmalayan bir gürültüye sahip.GV-N460OC-1GI GF104 GPU'sundan aldığı güç ile zorlanmadan yüksek saat hızlarına erişiyor ve özel tasarım soğutucusu ile sıcaklığı makul seviyelerde tutarak sessiz ve serin bir performans elde ediyor.