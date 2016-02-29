Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Happy Meal kutularından sanal gerçeklik gözlüğüne

Artık alışverişe çıktığınızda veya bir restorana gittiğinizde, pakete ek olarak bir sanal gerçeklik gözlüğü de sizin olacak. Firmalar, çeşitli kampanyalarla müşterilerini sanal gerçekliğe sokuyor.
3 yıl
2,1b
1
2
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Happy Meal kutularından sanal gerçeklik gözlüğüne

Bir süre önce Coca Cola'nın paket kutularının içerisine sanal gerçeklik gözlüğü malzemeleri entegre etmesinin ardından, şimdi de ünlü restoran zinciri McDonalds, Happy Meal menüsü ile birlikte Happy Goggles sanal gerçeklik gözlüğü dağıtmaya başladı.

Happy Meal menüsü ile gelen Happy Goggles sanal gerçeklik gözlüğü iki kısımdan oluşuyor. Lenslerin ve telefon tutucunun olduğu ilk karton kutu, Happy Meal çantasının içerisinde yer alıyor. Daha sonra karton çantanın kendisi de parçalanıyor ve gözlüğün dış cephesi ortaya çıkıyor. Oldukça kolay bu iki işlem sonrasında bir sanal gerçeklik gözlüğünüz oluyor. Bundan sonraki kısım ise Google CardBoard'un iOS ve Android uygulamalarına kalıyor.

Ayrıca Bkz. "Coca Cola kartonlarından sanal gerçeklik gözlüğü"
Sanal gerçeklik gözlüğü projesi pilot olarak, 5-12 Mart tarihleri arasındaki Sportlov tatilinde, İsveç'teki 14 restoranda ve 3500 menü ile sınırlı bir şekilde başlayacak. Daha sonra, elde edilecek geri dönüşlere göre daha ülkeye projenin yayılması bekleniyor. Gözlük için, McDonalds'da Slope Stars adında bir sanal gerçeklik oyunu geliştirmiş.
 

http://www.ubergizmo.com/2016/02/mcdonalds-happy-meal-boxes-transform-into-vr-headsets/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
evet ordan alıntılama aslında bu sanal gerçeklik gözlükleri...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canmania 3 yıl
90 ile yılların sonlarında gazeteler 3 boyutlu gözlük verirdi bi sene yılbaşı programını izlemek için almıştım o günler geldi aklıma ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung’un Android 6 Marshmallow güncelleme takvimi 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li telefonu ile tanışın: Vivo Xplay 5 3 yıl Netflix, Oscar haftasını VPN, Proxy ve DNS engelleyerek kutluyor 3 yıl SteamOS'a Vulkan desteği geldi 3 yıl GoPro 105 milyon dolar ödeyerek 2 video düzenleme uygulamasını satın aldı 3 yıl iPhone 7 inceliğini koruyor, kamera çıkıntısını da 3 yıl Audi yeni SUV modeli Q2'yi duyurdu 3 yıl iOS 10 ve OS X 10.12 testleri hız kazandı, kullanım oranı yükseliyor 3 yıl Intel'den Google'a 3,5 Milyar Dolar'lık piyango 3 yıl Snapchat de kimlik avı dolandırıcılığı kurbanı oldu 3 yıl Apple, FBI karşısında ilk davasını kazandı 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin ülkemizdeki fiyatları yavaş yavaş şekilleniyor 3 yıl HTC Vive 10 Dakikada 15.000 Adet Sattı 3 yıl HDMI üzerinden FreeSync destekli ilk Samsung monitörleri piyasaya çıkıyor 3 yıl Amiral gemisi Oppo R9, 17 Mart tarihinde geliyor 3 yıl Nvidia yeni nesil Titan modelini Nisan ayında tanıtabilir 3 yıl LG G4 ve LG G5 karşı karşıya 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonunun canlı fotoğrafları sızdı 3 yıl PhotoMath 2.0 ile matematik işlemleri daha kolay 3 yıl LMcable ile hem microUSB hem de Lightning aynı kabloda 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Happy Meal kutularından sanal gerçeklik gözlüğüne Sonraki Speedify: Yüksek internet hızı için Wi-Fi ve 3G/4G bağlantıları birleştirin 3 yıl Otonom araçlar park problemini çözebilir 3 yıl Alto's Adventure: Sürükleyici ve sonsuz bir snowboard serüveni 3 yıl Yeni Google Maps videosunda, uygulama menüsü kayboluyor 3 yıl Exynos, akıllı telefon pazarındaki dördüncü büyük isim oldu 3 yıl Google'dan ilginç SSD istatistikleri 3 yıl LG G5'in ülkemizdeki çıkış tarihi ve fiyatı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge’in ekranını Xiaomi ve Huawei de kullanabilir 3 yıl Samsung Galaxy A9 Pro, Snapdragon 652 CPU ve 4GB RAM'le gelecek 3 yıl EMC, VMAX All Flash ve DSSD D5 depolama çözümlerini tanıttı 3 yıl HTC Vive'ın Avrupa Fiyatı 900 Avro Olarak Açıklandı 3 yıl Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu 3 yıl Facebook arkadaşlarınızın uyku durumunu takip edebilirsiniz 3 yıl AMD'nin yaklaşan Bristol Ridge APU'su Xbox One'dan hızlı olacak 3 yıl Microsoft'un sanal gerçeklik teknolojisi Hololens'in geliştirici kiti 3.000$ 3 yıl En kötü filmlere ödülleri dağıtıldı 3 yıl 88. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 3 yıl Nintendo NX, PS4 ve Xbox One Oyunlarını Rahatça Çalıştırabilecek 3 yıl Sony'den yeni bir harekete duyarlı kontrolcü patenti 3 yıl Xiaomi Mi 5 için 14 milyon kişiyi sıraya girdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim