Happy Meal kutularından sanal gerçeklik gözlüğüne

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"Coca Cola kartonlarından sanal gerçeklik gözlüğü"

Bir süre önce Coca Cola'nın paket kutularının içerisine sanal gerçeklik gözlüğü malzemeleri entegre etmesinin ardından, şimdi de ünlü restoran zinciri McDonalds, Happy Meal menüsü ile birlikte Happy Goggles sanal gerçeklik gözlüğü dağıtmaya başladı.Happy Meal menüsü ile gelen Happy Goggles sanal gerçeklik gözlüğü iki kısımdan oluşuyor. Lenslerin ve telefon tutucunun olduğu ilk karton kutu, Happy Meal çantasının içerisinde yer alıyor. Daha sonra karton çantanın kendisi de parçalanıyor ve gözlüğün dış cephesi ortaya çıkıyor. Oldukça kolay bu iki işlem sonrasında bir sanal gerçeklik gözlüğünüz oluyor. Bundan sonraki kısım ise Google CardBoard'un iOS ve Android uygulamalarına kalıyor.Sanal gerçeklik gözlüğü projesi pilot olarak, 5-12 Mart tarihleri arasındaki Sportlov tatilinde, İsveç'teki 14 restoranda ve 3500 menü ile sınırlı bir şekilde başlayacak. Daha sonra, elde edilecek geri dönüşlere göre daha ülkeye projenin yayılması bekleniyor. Gözlük için, McDonalds'da Slope Stars adında bir sanal gerçeklik oyunu geliştirmiş.