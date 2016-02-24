Coca Cola kartonlarından sanal gerçeklik gözlüğü

Haber Editörü
Google'ın evdeki basit malzemelerden bile sanal gerçeklik gözlüğü yapabileceğimizi gösteren Cardboard projesi, ilginç fikirlere yol göstermeye devam ediyor. Artık marketten aldığımız Coca Cola paketleri, farklı sanal gerçeklik gözlüğü tasarımları barındırıyor.
12'li paketlere entegre edilen sanal gerçeklik gözlüğü, ya kutu üzerine yapıştırılmış parçalar şeklinde geliyor ya da kutunun kendisi gözlük haline dönüşüyor. Teneke kutu veya küçük şişe paketlerinde, bu farklı tasarımlar bulunabiliyor. Satın aldığınız kutuya göre, içinden çıkan gözlükleri çok basit yollarla birleştirebiliyorsunuz. Tek dezavantajı lensleri sizin bulmak zorunda olmanız.
Cardboard uyumlu olduğu için iOS ve Android platformlarında yer alan uygulamayı indirerek tüm içeriklerden faydalanabiliyorsunuz. Coca Cola, yeni projesi ile hem sanal gerçekliğe katkı yapmayı hem de kola satışlarını artırmayı amaçlıyor. Kampanya hangi ülkelere yayılacak, şimdilik belli değil.
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gözlük aparatları zaten ya yapışık şekilde kutuda çıkıyor ya da kutu o şekilde dizayn edilip paketleniyor. Yani her kola kutusuyla yapamıyorsun. elinde aparatların olması gerekiyor.
VR yakında bu konuda başımıza çok işler açacağa benziyor, dikkatli olup, her ürüne atlamamak gerek.
Sanal gerçeklik gözlükleri satışı yapan bir kişi olarak denemiş olduğum ürünler hakkındaki yorumlarımı sizlerle paylaşmak isterim.
Cardboard, Bobo VR, Ritech, VR Box, Shinecon, Color Cross, Baofeng, Zeiss, Gear VR gibi ürünlerin hepsini test etme fırsatım oldu, ürünler arasındaki farklılık malzeme ve lens kalitesine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
Örneğin Cardboard karton gözlükler malzeme kalitesi karton olması sebebi ile düşük olan, lensleri kalitesi orta seviyede olan ve ergonomisi çok düşük olan ürünlerdir. Bir VR görüntüsünü izlerken karton gözlük yüzünüze tam oturmaz, yüzünüze oturmayan yerlerdeki boşluklardan ışık girer, rahat değildir vb. ama sonuç itibariyle lensleri çok kötü olmadığı için izlemek istediğiniz şeyin nasıl bir teknoloji olduğunu anlarsınız ve daha rahat ve kullanışlı bir ürüne geçmeyi tercih edebilirsiniz.
Cardboard karton gözlü?ün yenisi olan Cardboard 2 modelinde ekstradan daha büyük ve kaliteli lensler bulunmakta ve magnet sistemi değiştirilmiştir (parmağınız ile bastırdığınızda ekrana dokunan bir mekanizma yapılmış, eski magnet sisteminden daha başarılı)
Fazla maliyeti olmayan karton gözlük ile teknolojiyi keşfettiniz, şimdi plastik ve kaliteli bir ürün almak istiyorsunuz peki hangi modeli alacaksınız?
Burada en önemli soru telefonum hangi gözlük modelleri ile uyumlu? Mesela Zeiss VR One gibi şahane bir gözlük almak isteyebilirsiniz ancak Galaxy Note 4 kullanıyorsanız bu gözlük işinize yaramaz! Ya da Gear VR istiyorsunuz S6 telefonunuz yoksa telefonunuzu değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.
Birbirinden farklı plastik gözlükleri test ettim, Karton gözlük fiyatlarına yakın fiyatta satılan ürünlerin çok cazip olmadıklarını belirtmek isterim, mesela Ritech markası ergonomi, kafa bandı, kullanım rahatlığı anlamynda bence sınıfta kalan bir ürün..
Bobo VR, VR Box, VR Box 2, Shinecon VR, Baofeng Mojing 3, Mojing 4 gibi ürünlere gelince bu modellerin hepsinin kullanım açısından rahat olduklarını ve lens kalitelerinin iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim, bu ürünler VR uygulamaları ve videolar için kullanışlı ürünlerdir.
Sanal gerçeklik teknolojisinde en önemli unsurlardan birisi izledi?iniz görüntünün FOV açısıdır. VR Box, Shinecon gibi ürünlerde ekranda çerçeve görüyor olmanın sanal gerçeklik hissini azalttığını da hatırlatmakta fayda var, ama şu da bir gerçek bu teknolojide %100 FOV bir gözlük sanırım üretilmedi. (Ek Bilgi: Henüz Homido markasını test etme şansım olmadı, bu gözlük için %100 Fov olduğu söyleniyor)
Çerçeve etkisini göz önünde bulundurduğumda yukarıda saydığım gözlükler arasında en başaryly olanın Baofeng markaly olan gözlükler olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kendim aynı zamanda 360 derece video çekimi de yapıyorum, çektiğim görüntüleri sırf Fov açısının genşliği nedeniyle müşterilerime Baofeng gözlük ile izlettiğimi belirteyim :)
Bunların haricinde bir de Zeiss ve Gear VR var tabiki, Zeiss VR One modeli önüne takılan telefon kızağı sistemi ile çalışıyor, bu kızaklar belirli telefon modelleri için özel olarak üretilmiş, mesela Iphone 6, Galaxy S6, Galaxy S5 gibi ürünlerin orijinal kızakları bulunuyor. Eğer telefonunuz farklı bir marka ise mesela LG G3 , bu durumda Zeiss VR One ingilizce sitesinde farklı telefon modelleri için cad çizim dosyalarını bulabilirsiniz, bu dosyayı indirin ve 3D baskı yapan bir firmaya gönderin 80-100 TL aralığında bir fiyattan baskı alıp telefonunuzu rahatlıkla Ziess VR One ile kullanabilirsiniz.
Zeiss VR One çok kaliteli lenslere sahip bir sanal gerçeklik gözlüğüdür, bu üründe ileri-geri, sağa-sola lens ayarı yapılamadığını belirteyim..
Tüm bu ürünler ve daha fazlası için E-Ticaret sitemizi ziyaret edebilir, gözlükler ile ilgili sormak istediğiniz konularda bize ulaşabilirsiniz.
www.sanalgozluk.com
Sanal Gerçeklik Gözlükleri ve Aksesuarları
Mart ayı itibariyle çok daha çeşitli ve farklı gözlük modellerimiz stoklarımızda olaca?ğını hatırlarmak isterim..
alın gıtsın ugrasmayın, merceklerı Türkiyede araması bulması faiş fiyatlardan almaya kalkmayın
Ocak ayında aldım 1 hafta önce geldi gözlügüm bayada güzel yanı.
git bi optikciye en ucuz camdan ver de 20-30 tl ye 2-3 tane alirsin.
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