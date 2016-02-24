Coca Cola kartonlarından sanal gerçeklik gözlüğü





Google'ın evdeki basit malzemelerden bile sanal gerçeklik gözlüğü yapabileceğimizi gösteren Cardboard projesi, ilginç fikirlere yol göstermeye devam ediyor. Artık marketten aldığımız Coca Cola paketleri, farklı sanal gerçeklik gözlüğü tasarımları barındırıyor.





12'li paketlere entegre edilen sanal gerçeklik gözlüğü, ya kutu üzerine yapıştırılmış parçalar şeklinde geliyor ya da kutunun kendisi gözlük haline dönüşüyor. Teneke kutu veya küçük şişe paketlerinde, bu farklı tasarımlar bulunabiliyor. Satın aldığınız kutuya göre, içinden çıkan gözlükleri çok basit yollarla birleştirebiliyorsunuz. Tek dezavantajı lensleri sizin bulmak zorunda olmanız.





Cardboard uyumlu olduğu için iOS ve Android platformlarında yer alan uygulamayı indirerek tüm içeriklerden faydalanabiliyorsunuz. Coca Cola, yeni projesi ile hem sanal gerçekliğe katkı yapmayı hem de kola satışlarını artırmayı amaçlıyor. Kampanya hangi ülkelere yayılacak, şimdilik belli değil.