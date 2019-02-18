Hareketi ve sesi takip eden TP-Link IP kameranın fiyatında indirim

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link’in IP kameraları arasında en popüler olan NC450 modelinde yüzde 40 fiyat indirimi yapıldı. Şubat ayı sonuna kadar geçerli olan indirimde, normalde satış fiyatı KDV dahil 799 TL olan ürün 499 TL fiyatla alınabiliyor.

Gelişmiş özelliklere sahip IP kamera olan NC450, evde bakıma/gözetime ihtiyaç duyan çocuk, yaşlı, evcil hayvanı olanlar için ideal bir ürün. Evde olunmayan zamanlarda hem evin hem de içindekilerin güvenliği için kullanılan kamera, aşağı-yukarı ve sağa-sola hareket edebiliyor ve hem gündüz hem de gece çekim yapma özelliğine sahip. Ses ve harekete duyarlı olan kamera, bir ses ya da hareket algıladığında o yöne dönerek takip edebiliyor; anlık çekim yapıyor ve kullanıcıya uyarı e-postası gönderiyor. Bu sayede başta çocuklu aileler olmak üzere pek çok ev ve ofisin güvenliği için gerekli bir ürün.

NC450, üzerindeki hareket sensörü ile ses ve görüntü algılandığında eylemin olduğu alana tüm açısını kendisi ayarlıyor; 300/110 dereceye kadar yatay ve dikey kaydırma yaparak anlık olarak çekimleri kullanıcıya raporluyor. İstendiğinde kullanıcıya cep telefonu üzerinden anlık bildirim ya da e-posta gönderebiliyor. Eğer kullanıcı görüntüleri kayıt etmek isterse, kameraya 128GB kapasitede bir mikro SD kart takıp, 720p HD çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Kaydedilen her şey Android ve iOS destekli tpCamera uygulaması sayesinde kolayca geriye dönük olarak izlenebiliyor. Uygulama aynı zamanda kameranın güncellenmesinde ve her türlü ayarı için de kullanılıyor.

Ayrıca iki yönlü ses iletim özelliği olan kamera sayesinde evden uzakta olan kullanıcının ses ile evdeki duruma müdahale etmesi de mümkün. Örneğin, çocuğu uyarmak, hasta yakını sakinleştirmek gibi eylemler bu özellik sayesinde yapılabiliyor.

Kızılötesi LED aydınlatması sayesinde gece görüşü elde edebilen kamera, yaklaşık 8 metreye kadar (26 fit) karanlıkta çekim yapabiliyor. NC450, geceleri otomatik olarak keskin monokrom video akışına geçiyor ve aralıklarla net ve ayrıntılı resimler vererek ev ve ofislerin güvenliğini sağlıyor.

Son derece kaliteli ve gelişmiş özelliklere sahip olan TP-Link NC450 IP kamera, indirimli fiyatıyla teknoloji marketlerden ve online alışveriş sitelerinden alınabiliyor.

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