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    Kuantum bilgisayarlar RSA şifrelemesini yakında kırabilecek

    Çevrimiçi güvenlik için bir standart olan 2.048 bitlik RSA şifreleme anahtarı yakında çok da güvenli bir tercih olmayacak. Zira Google, kuantum bilgisayarların birkaç yılda bunu kıracağını söylüyor.

    Kuantum bilgisayarlar RSA şifrelemesini yakında kırabilecek Tam Boyutta Gör
    Google’ın son araştırmasına göre, yaygın olarak kullanılan 2.048-bit RSA şifreleme anahtarı, bir milyonun altında "gürültülü" kübit barındıran bir kuantum bilgisayarla bir haftadan kısa sürede kırılabilir. Bu bulgu, önceki tahminlere kıyasla çarpıcı bir değişimi işaret ediyor. Zira daha birkaç yıl öncesine kadar aynı şifreyi kırmak için 20 milyon civarında kübit gerektiği öngörülüyordu.

    RSA’nın sonu geliyor

    Araştırma, Google’ın kuantum bilgi işlem uzmanlarından Craig Gidney tarafından kaleme alındı. Gidney, bu sonuca ulaşırken kuantum algoritmalarındaki ilerlemeler ve hata düzeltme yöntemlerindeki gelişmeleri temel aldı. Özellikle yaklaşık modüler üstel hesaplama (approximate modular exponentiation) gibi yeni tekniklerin, mantıksal kübit ihtiyacını ciddi oranda azalttığı vurgulanıyor.

    Elbette bugün itibarıyla bir milyon kübitli kuantum bilgisayarlar hâlâ laboratuvarların hedef tahtasında, yani gerçekte var değiller. Ancak Google’ın çalışması, bu tür sistemlerin inşasına dair teknik yol haritasının artık daha net çizildiğini gösteriyor. Dahası, bu gelişmeler kriptografi dünyası için bir uyarı niteliği taşıyor: Kuantuma dayanıklı şifreleme sistemlerine geçiş, artık ertelenemeyecek kadar kritik bir konu haline gelmiş durumda.

    Araştırmada önerilen saldırı senaryosunun hayata geçmesi için kuantum bilgisayarın beş gün boyunca kesintisiz çalışması, olağanüstü düşük hata oranlarıyla işlem yapması ve milyarlarca mantıksal işlemi senkronize şekilde yürütmesi gerekiyor. Mevcut donanımlar bu seviyeden oldukça uzak. Örneğin IBM’in "Condor" adlı çipi 1.121 kübit kapasitesine sahipken, Google’ın "Sycamore" sisteminde bu sayı sadece 53.

    Yeni güvenlik standartları gerekiyor

    Donanım üreticileri ise hızla bu eşiğe ulaşmayı hedefliyor. IBM, Tokyo ve Chicago üniversiteleriyle iş birliği yaparak 2033’e kadar 100.000 kübitli bir kuantum bilgisayar geliştirmeyi planladığını açıklamıştı. Diğer yandan Quantinuum, 2029 yılına kadar tamamen hataya dayanıklı ve evrensel bir kuantum bilgisayar sunmayı amaçlıyor.

    Tüm bu gelişmelerin en büyük etkisi, internet güvenliğinin temel taşı olan RSA gibi şifreleme protokollerinde yaşanacak. Online bankacılıktan dijital imzaya kadar birçok sistem, şu anda kuantum saldırılarına karşı savunmasız. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), geçen yıl kuantuma dirençli yeni algoritmaların ilk setini yayımlayarak, 2030 sonrasında mevcut sistemlerin aşamalı olarak terk edilmesini önermişti.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/108052-google-research-brings-quantum-attack-rsa-encryption-closer.html https://security.googleblog.com/2025/05/tracking-cost-of-quantum-factori.html
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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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