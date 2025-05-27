Kuantum bilgisayarlar RSA şifrelemesini yakında kırabilecek

RSA’nın sonu geliyor
Araştırma, Google’ın kuantum bilgi işlem uzmanlarından Craig Gidney tarafından kaleme alındı. Gidney, bu sonuca ulaşırken kuantum algoritmalarındaki ilerlemeler ve hata düzeltme yöntemlerindeki gelişmeleri temel aldı. Özellikle yaklaşık modüler üstel hesaplama (approximate modular exponentiation) gibi yeni tekniklerin, mantıksal kübit ihtiyacını ciddi oranda azalttığı vurgulanıyor.
Elbette bugün itibarıyla bir milyon kübitli kuantum bilgisayarlar hâlâ laboratuvarların hedef tahtasında, yani gerçekte var değiller. Ancak Google’ın çalışması, bu tür sistemlerin inşasına dair teknik yol haritasının artık daha net çizildiğini gösteriyor. Dahası, bu gelişmeler kriptografi dünyası için bir uyarı niteliği taşıyor: Kuantuma dayanıklı şifreleme sistemlerine geçiş, artık ertelenemeyecek kadar kritik bir konu haline gelmiş durumda.
Araştırmada önerilen saldırı senaryosunun hayata geçmesi için kuantum bilgisayarın beş gün boyunca kesintisiz çalışması, olağanüstü düşük hata oranlarıyla işlem yapması ve milyarlarca mantıksal işlemi senkronize şekilde yürütmesi gerekiyor. Mevcut donanımlar bu seviyeden oldukça uzak. Örneğin IBM’in "Condor" adlı çipi 1.121 kübit kapasitesine sahipken, Google’ın "Sycamore" sisteminde bu sayı sadece 53.
Yeni güvenlik standartları gerekiyor
Donanım üreticileri ise hızla bu eşiğe ulaşmayı hedefliyor. IBM, Tokyo ve Chicago üniversiteleriyle iş birliği yaparak 2033’e kadar 100.000 kübitli bir kuantum bilgisayar geliştirmeyi planladığını açıklamıştı. Diğer yandan Quantinuum, 2029 yılına kadar tamamen hataya dayanıklı ve evrensel bir kuantum bilgisayar sunmayı amaçlıyor.
Tüm bu gelişmelerin en büyük etkisi, internet güvenliğinin temel taşı olan RSA gibi şifreleme protokollerinde yaşanacak. Online bankacılıktan dijital imzaya kadar birçok sistem, şu anda kuantum saldırılarına karşı savunmasız. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), geçen yıl kuantuma dirençli yeni algoritmaların ilk setini yayımlayarak, 2030 sonrasında mevcut sistemlerin aşamalı olarak terk edilmesini önermişti.Kaynakça https://www.techspot.com/news/108052-google-research-brings-quantum-attack-rsa-encryption-closer.html https://security.googleblog.com/2025/05/tracking-cost-of-quantum-factori.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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