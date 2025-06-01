Trump’ın personel müdürünün telefonu hacklendi, çalışanlara olta atıldı

Beyaz Saray’da siber saldırı
FBI tarafından verilen bilgilere göre Başkan Donald Trump’ın personel müdürü Susie Wiles’a ait olan iPhone modeli bir şekilde siber saldırganlar tarafından ele geçirildi. Rehbere erişen saldırganlar personelin ve ünlü kişilerin numaralarına ulaştı. Daha sonra Wiles’ın sesini ve yüzünü yapay zekâ ile taklit ederek bu kişilere mesajlar göndermeye başladı.
Saldırganlar karşı tarafı sohbet etmeye çağırırken, sohbeti Telegram üzerinden devam ettirmek için karşı tarafı ikna etmeye çalıştı. Oltalama saldırısına maruz kalan personelin bir şeylerin ters gittiğini anlaması ile FBI olaya dahil oldu.
Konu ile ilgili net bilgiler verilmezken Wiles’ın telefonunun ve personelin cihazlarının güveninin sağlandığı açıklandı. Henüz Wiles’ın telefonunun nasıl hacklendiği bilinmiyor ancak geçen yıl da İranlı siber saldırganlar mail hesabını ele geçirmişti.
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!