Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Trump’ın personel müdürünün telefonu hacklendi, çalışanlara olta atıldı

    ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakınlarındaki görevlilerden olan Beyaz Saray personel müdürünün kişisel telefonu hacklendi ve büro çalışanları hedef alındı.     

    Trump Tam Boyutta Gör
    Son dönemde kullanıcıların kişisel cihazlarının bir şekilde ele geçirildiğini ve farklı senaryolarda kullanıldığına sıkça şahit oluyoruz. Genelde kullanıcının ihmali ile gerçekleşen bu saldırılar zaman zaman en güvenli kurumlara kadar uzanıyor. 

    Beyaz Saray’da siber saldırı

    FBI tarafından verilen bilgilere göre Başkan Donald Trump’ın personel müdürü Susie Wiles’a ait olan iPhone modeli bir şekilde siber saldırganlar tarafından ele geçirildi. Rehbere erişen saldırganlar personelin ve ünlü kişilerin numaralarına ulaştı. Daha sonra Wiles’ın sesini ve yüzünü yapay zekâ ile taklit ederek bu kişilere mesajlar göndermeye başladı. 

    Saldırganlar karşı tarafı sohbet etmeye çağırırken, sohbeti Telegram üzerinden devam ettirmek için karşı tarafı ikna etmeye çalıştı. Oltalama saldırısına maruz kalan personelin bir şeylerin ters gittiğini anlaması ile FBI olaya dahil oldu. 

    Konu ile ilgili net bilgiler verilmezken Wiles’ın telefonunun ve personelin cihazlarının güveninin sağlandığı açıklandı. Henüz Wiles’ın telefonunun nasıl hacklendiği bilinmiyor ancak geçen yıl da İranlı siber saldırganlar mail hesabını ele geçirmişti. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    esnaf kurye yandan vuran araç suçlu mudur bekunis ile zayıflayanların yorumları ay yapım senaryo gönderme yüzüklerin efendisi hangi sırayla izlenmeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 9M3G7AT11
    HP 255 G9 9M3G7AT11
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum