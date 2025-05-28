App Store'da son 5 yılda 9 milyar dolarlık dolandırıcılık işlemi engellendi

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2025 etkinliği öncesinde App Store’daki dolandırıcılık işlemlerine yönelik önemli bir duyuru yaptı. Apple, son beş yılda 9 milyar dolardan fazla tutarda dolandırıcılık işleminin engellediğini söyledi. Şirket, yalnızca 2024 yılında 2 milyar dolardan fazla tutarda dolandırıcılık şüphesi taşıyan işlemin durdurulduğunu belirtti. App Store kullanıcılarını gözetleyen kötü niyetli kişilerin tehditleri, kişisel bilgileri çalan aldatıcı uygulamalardan dolandırıcılık ödeme planlarına kadar uzanabiliyor.

Apple, App Store'da harici ödemelere izin vermeye hazırlanıyor 3 hf. önce eklendi

4,7 milyon çalıntı kredi kartı tespiti, 146.000'den fazla geliştirici hesabı iptali

Apple, yaklaşık 4,7 milyon çalıntı kredi kartı tespit ettiğini ve 1,6 milyon hesabın tekrar işlem yapmasını yasakladığını söyledi.

Hesap dolandırıcılığı vakalarında Apple, 146.000'den fazla geliştirici hesabını iptal etti ve 139.000 hesabın App Store'a kayıt talebini reddetti. Kullanıcı hesaplarının da spamlama, puanları ve yorumları manipüle etme veya listeler ve arama sonuçlarıyla oynama gibi faaliyetler için de kullanıldığını belirtti.

App Store'da milyonlarca sahte yorum, puanlama kaldırıldı

Apple, geçtiğimiz yıl 711 milyondan fazla kullanıcı hesabı oluşturulmasını engelledi ve kötü amaçlı olduğunu düşündüğü yaklaşık 129 milyon hesabı devre dışı bıraktı. 1,2 milyardan fazla puan ve yorumu işleyerek App Store'dan 143 milyondan fazla sahte girişi kaldırdı ve ayrıca binlerce uygulamayı App Store listelerinden ve arama sonuçlarından çıkardı.

App Store'a nasıl girdiği şaşırtan uygulamalar nasıl gözden kaçabiliyor?

Geçtiğimiz yıl App Store'a 7,7 milyondan fazla uygulama gönderildi. Bunların 1,9 milyonu Apple’ın standartlarını ve yönergelerini karşılayamadığı için reddedildi.

Apple, kötü niyetli kişilerin App Review tarafından alınan önlemleri atlatmak ve App Store’a kullanıcıları dolandırmak amacıyla kötü yazılımlar sızdırmak için çok çeşitli taktikler kullandığını da belirtiyor. App Review, inceleme sırasında tespit ettiği zararlı olabilecek uygulamaları reddediyor. 2024 yılında App Review 37.000’den fazla uygulamayı dolandırıcılık amaçlı etkinlik nedeniyle platformdan kaldırmış. Dolandırıcılık yapan geliştiriciler tarafından yaygın olarak kullanılan diğer taktikler arasında, uygulamanın koduna yalnızca uygulama App Review incelemesinden geçtikten sonra etkinleşen gizli özellikler ve işlevler eklemek de yer alıyor. Apple bu davranışı takip ediyor ve 2024 yılında, 43.000’den fazla uygulamayı gizli veya belgelenmemiş özellikler içerdiği için reddettiğini söylüyor. App Review, kullanıcıları kandırıp dolandırmayı amaçlayan bir dizi uygulamaya karşı da önlem alıyor. Bu çerçevede şirket, başka uygulamaları kopyalayan, spam olduğu belirlenen veya kullanıcıları başka bir şekilde yanıltan 320.000’den fazla başvuruyu reddettiğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

App Store'da 9 milyar dolarlık dolandırıcılık işlemi engellendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: