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    Samsung, One UI 8 ile gelişmiş koruma modunu aktif edecek

    Android 16'nın gelişmiş koruma modu Samsung telefonlara geliyor. Bu, kullanıcıların tüm güvenlik özelliklerini aynı anda tek dokunuşla etkinleştirmelerine imkan verecek.

    samsung one ui 8 android 16 gelişmiş koruma özelliği Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesiyle yeni güvenlik özelliği sunacak. Gelişmiş Koruma modu, birkaç önemli güvenlik aracını aynı anda açarak telefonunuzu hızlıca korumanıza yardımcı olacak.

    Android 16 Gelişmiş Koruma modu ne işe yarıyor?

    Gelişmiş Koruma, telefonunuzu hackerlar gibi tehditlerden daha güvende tutmak için tasarlanmış özel bir mod. Etkinleştirildiğinde, telefonunuzun normalde izin verdiği birkaç riskli eylemi engellemeye yardımcı oluyor. Örneğin; telefonunuzun üç gün boyunca sürekli kilitli kalması durumunda cihazınızı yeniden başlatan “Etkinlik Olmadığında Yeniden Başlatma” özelliği açılıyor. Bilinmeyen ve güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklenmesini engelleniyor. Ayrıca, güvenlik için cihazın 2G ağlarına bağlanmasını engelliyor.

    Gelişmiş Koruma, zararlı web sayfalarını gerçek zamanlı olarak engellemek için Android Güvenli Tarama özelliğini kullanıyor. Bu özellik, HTTPS olmayan web sitelerini yüklemeden önce sizi uyarıyor. Riski azaltmak için bazı gelişmiş Javascript özelliklerini kapatıyor. Ayrıca spam iletileri filtreliyor ve sizi dolandırıcılık eylemlerine karşı uyarıyor.

    Şu anda Gelişmiş Koruma yalnızca belirli Android düzeyindeki ayarları yönetiyor. Samsung'un Knox veya Güvenli Klasör gibi kendi güvenlik özelliklerini değiştirmiyor ancak Samsung gelecekte bunlar için destek ekleyebilir. Gelişmiş Koruma özelliği Samsung telefonlarda Ayarlar - Google - Tüm Hizmetler - Gelişmiş Koruma altından açılacak.

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