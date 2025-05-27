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    CIA, casuslarına Star Wars hayran sitesi üzerinden ulaştı

    Sıradan bir Star Wars hayran sitesi gibi görünen “StarWarsWeb.net” web sitesinin aslında CIA’in yurt dışındaki casuslarıyla gizli iletişim kurmak için kullandığı bir platform olduğu ortaya çıktı.

    CIA, casuslarına Star Wars hayran sitesi üzerinden ulaştı Tam Boyutta Gör
    İnternetin garipliklerine alışkınız ama bu hikaye, sıra dışı tanımını bile zorlayacak türden: CIA, bir Star Wars hayran sitesini yurt dışındaki casuslarıyla gizlice iletişim kurmak için kullanmış. “StarWarsWeb.net” adlı bu site, 2010’ların klasik fan sayfalarından farksız görünüyordu: ışın kılıcı görselleri, Yoda’dan esprili alıntılar, LEGO reklamları ve o dönemin popüler oyunları Battlefront II ile The Force Unleashed II’ye dair içerikler… Ancak bu nostaljik yüzeyin ardında gizli bir iletişim sistemi yatıyordu.

    Star Wars görünümlü casusluk ağı

    Söz konusu iddia, internetin arka sokaklarını titizlikle araştıran bağımsız bir araştırmacı olan Ciro Santilli tarafından ortaya çıkarıldı. Santilli, 404media ile yaptığı röportajda detayları paylaşırken, bu keşfe nasıl ulaştığını da anlattı.

    CIA, casuslarına Star Wars hayran sitesi üzerinden ulaştı Tam Boyutta Gör
    Her şey, 2022 yılında Reuters tarafından yayımlanan “America’s Throwaway Spies” başlıklı araştırma haberinin Santilli’nin ilgisini çekmesiyle başladı. Haberde bazı şüpheli alan adlarından söz ediliyordu. Santilli, yalnızca açık kaynak araçları, web geliştirme bilgisi ve bitmek bilmeyen bir sabırla yola çıkarak, yüzlerce benzer siteyi ortaya çıkardı. Star Wars hayran sitesi ise, CIA’nin bu amaçla kurduğu yüzlerce sayfadan sadece biriydi.

    Araştırmaya göre bu gizli siteler arasında komedi sayfaları, spor blogları ve hatta Brezilya müziğine adanmış hayran sayfaları da bulunuyordu. Bazı siteler İran ve Çin gibi ülkeleri hedef alırken, bazıları Fransa, Almanya, İspanya ve Brezilya’daki kullanıcıları kapsıyordu. Ancak özellikle İran ve Çin’de bu sitelerin keşfi, 2011-2012 yıllarında CIA kaynaklarının idam edilmesiyle sonuçlanan ağır kayıplara yol açtı.

    Siteler amatörce hazırlanmış

    CIA, casuslarına Star Wars hayran sitesi üzerinden ulaştı Tam Boyutta Gör
    Asıl sorun, bu sitelerin amatörce hazırlanmış olmasıydı. Hem Santilli hem de Reuters’ın haberinde belirtildiği üzere, siteler ardışık IP adresleri gibi izlenebilir dijital izler taşıyordu. Bir sitenin tespit edilmesi, diğerlerini bulmayı adeta çocuk oyuncağına çeviriyordu. İran ve Çin istihbarat servisleri de bunu çoktan çözmüştü. Bugün ise bu dijital casusluk hikayesi adeta bir internet müzesine dönüşmüş durumda. Santilli, sitenin Wayback Machine gibi arşiv hizmetleri sayesinde halen görüntülenebildiğini söylüyor.
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