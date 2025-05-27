CIA, casuslarına Star Wars hayran sitesi üzerinden ulaştı

Söz konusu iddia, internetin arka sokaklarını titizlikle araştıran bağımsız bir araştırmacı olan Ciro Santilli tarafından ortaya çıkarıldı. Santilli, 404media ile yaptığı röportajda detayları paylaşırken, bu keşfe nasıl ulaştığını da anlattı.
Araştırmaya göre bu gizli siteler arasında komedi sayfaları, spor blogları ve hatta Brezilya müziğine adanmış hayran sayfaları da bulunuyordu. Bazı siteler İran ve Çin gibi ülkeleri hedef alırken, bazıları Fransa, Almanya, İspanya ve Brezilya’daki kullanıcıları kapsıyordu. Ancak özellikle İran ve Çin’de bu sitelerin keşfi, 2011-2012 yıllarında CIA kaynaklarının idam edilmesiyle sonuçlanan ağır kayıplara yol açtı.