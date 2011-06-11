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Hava soğutma ve su soğutmayı bir araya getiren işlemci soğutucusu; PCCooler OC3 W120

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
34,5b
1
37
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PCCooler OC3 W120 isimli yeni işlemci soğutucusu, hava soğutma ve su soğutma sistemlerini bir arada sunan melez bir tasarım ortaya koyuyor. Standart görünümü itibariyle kule tipi soğutucu profiline sahip olan soğutucu çok sayıda alüminyum yaprağa, bakır tabana ve bakır ısı borularına sahip. Buraya kadar her şey normal ancak ilginç olan asıl detay, PCCooler OC3 W120'ye yakından bakıldığında ortaya çıkıyor zira soğutucu üzerinde su soğutma için iki adet boru bulunuyor.

Ağız kısımları soğutucunun üst kısmında yer alan borular fanların içerisinde soğutucunun işlemci ile temas kurduğu bakır tabanın içerisine giriyorlar. Kutudan çıktığı gibi herhangi bir işlemci soğutucusundan farksız bir şekilde kullanılabilen soğutucu, dahili boruları ile özellikle hız aşırtma yapacak su soğutma sistemi sahiplerine ikinci bir seçenek daha sunarak performans konusundaki iddiasını gözler önüne seriyor. Özel olarak dizayn edilen melez tasarımı sayesinde PCCooler OC3 W120, 500 Watt'a kadar termal yükün altından kalkabiliyor. Çin merkezli Shenzen Fluence Tehcnology firması tarafından hazırlanan melez işlemci soğutucusunun şu an için sadece Asya pazarına özel bir ürün olacağı ifade ediliyor.

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alpa07 8 yıl
fiyetı iiyi olursa alınabilir soğutucu
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f(x) 8 yıl
Bence iyi değil.Su soğutma hava soğutma ayrı olmalı. Su soğutma diye boşuna demiyorlar.
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alito 8 yıl
bence tırt bir olay, tutmaz bu.
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BiG_mAsTeR 8 yıl
Kesinlikle standart hava sogutmadan farki olmayacaktir.
1 Yanıt Yanıtla
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umutarslan.com 8 yıl
bir kaç ay önce sahibinden.comda wardı böyle bişi çin malı 55lira felandı galiba.
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OverClocK1ng 8 yıl
Su soğutma sistemleri epey pahalı. Daha doğrusu Radyatör ve pompa, ekstra borular kelepçeler derken iyi bir şey almaya karar verirseniz pahalı çıkıyor. Hazır su soğutma sistemleri biraz daha ucuz ama onlar da diğerleri kadar profesyonel olmuyorlar.
Eğer birisi önce hava soğutma kullanmak fakat sonradan su soğutmaya geçmek istiyorsa ve su soğutmaya geçerken 2. bir kez blok parası vermek istemiyorsa ve su soğutmaya geçene kadar da idare edebileceği ve iyi soğutan bir soğutucu istiyorsa biçilmiş kaftan.
Bence fikir çok iyi düşünülmüş. Adam bunu alır kullanır. Sonra su soğutma için tekrar blok almak zorunda kalmadan aldığı radyatörü buna ve pompaya bağlar ve hooooop, al sana su soğutmalı sistem...
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MxFxOx 8 yıl
Su bloğu direk temas halinde değil diğer çözümlere göre performansı düşük olur.Çünkü su akışının çabuk olması lazım
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milyondabir 8 yıl
eminim cok basarılı olacaktır bu tür sogutmalar yaygınlasırsa çok daha güzel ürünler cıkacaktır.
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H34RTL3SS 8 yıl
wallah benim aklıma geldiydi
ama Zeki Mürenin görebileceinden şüpheliydim :)
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Tolgá 8 yıl
İncelemesi yakında çıkar umarım.değişik bir ürün
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EgoisTe91 8 yıl
Tasarlayan admın aklına %100 tuvalette geldi.
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qoqoCAN 8 yıl
çok saçma :D ... Misal , Su soğutma tek başına 30 dereceye indirirse o saçma sapan düzenekle + 2 fan koy sağına soluna 35-40 olur. Asla su soğutmanın tek başına düşürebileceği sıcaklığıa inemez.
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drserk 8 yıl
testlerini görmek için sabırsızlandım :)
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