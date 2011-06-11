Hava soğutma ve su soğutmayı bir araya getiren işlemci soğutucusu; PCCooler OC3 W120

PCCooler OC3 W120 isimli yeni işlemci soğutucusu, hava soğutma ve su soğutma sistemlerini bir arada sunan melez bir tasarım ortaya koyuyor. Standart görünümü itibariyle kule tipi soğutucu profiline sahip olan soğutucu çok sayıda alüminyum yaprağa, bakır tabana ve bakır ısı borularına sahip. Buraya kadar her şey normal ancak ilginç olan asıl detay, PCCooler OC3 W120'ye yakından bakıldığında ortaya çıkıyor zira soğutucu üzerinde su soğutma için iki adet boru bulunuyor.

Ağız kısımları soğutucunun üst kısmında yer alan borular fanların içerisinde soğutucunun işlemci ile temas kurduğu bakır tabanın içerisine giriyorlar. Kutudan çıktığı gibi herhangi bir işlemci soğutucusundan farksız bir şekilde kullanılabilen soğutucu, dahili boruları ile özellikle hız aşırtma yapacak su soğutma sistemi sahiplerine ikinci bir seçenek daha sunarak performans konusundaki iddiasını gözler önüne seriyor. Özel olarak dizayn edilen melez tasarımı sayesinde PCCooler OC3 W120, 500 Watt'a kadar termal yükün altından kalkabiliyor. Çin merkezli Shenzen Fluence Tehcnology firması tarafından hazırlanan melez işlemci soğutucusunun şu an için sadece Asya pazarına özel bir ürün olacağı ifade ediliyor.

