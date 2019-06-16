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Helio P22 ve 3500mAh bataryalı "Casper VIA G4 değerlendirmesi"
5 gün
2,2b
1
Cep Telefonları
1986
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Casper VIA G4'ü değerlendiriyoruz. Kozmik Mavi rengiyle tasarımını ve ergonomisini ele alıyor, elde verdiği hisse değiniyor, donanımsal özellikleri ardından pratikteki deneyimine bakıyoruz.
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DH Misafiri
4 gün
editörün seçimi
çetikli tasarım diye değmez bu paralar böyle bi telefona
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smart1978
5 gün
editörün seçimi
FULL LCD nedir ilk defa duyuyorum :)))
Kulakligin tuslu kismindaki iscilik tasarim berbat ve ucuz . Stokta satilmayan eskmis kulakliklari toplamislar tipi diger bilesenleri ile...
Turkiye toplama copluk telefonlari yurdu olmasin...
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RootUser
5 gün
editörün seçimi
telefon incelemesinden çok telefon tanıtımı olmuş.
nokia 5.1 plus var 1.450 liraya. helio p60 kullanıyor.
epey.com/...
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DoğuhanKurada
5 gün
editörün seçimi
MediaTek islemci korkutuyor
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Kulakligin tuslu kismindaki iscilik tasarim berbat ve ucuz . Stokta satilmayan eskmis kulakliklari toplamislar tipi diger bilesenleri ile...
Turkiye toplama copluk telefonlari yurdu olmasin...
nokia 5.1 plus var 1.450 liraya. helio p60 kullanıyor.
epey.com/...