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Hem microUSB hem USB girişi sunan Leef Bridge 3.0 bellekler 19 Ocak'ta satışa çıkıyor

5 yıl
1,5b
1
13
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Hem microUSB hem USB girişi sunan Leef Bridge 3.0 bellekler 19 Ocak'ta satışa çıkıyor

Bugüne kadar masaüstü veya dizüstü cihazlarımız için yanımızdan ayırmadığımız USB bellekler, artık mobil cihazlarımız için de önemli bir çevre birimi haline gelmeye başladı. Bu bakımdan farklı firmaların ürünlerine rastlamak mümkün.

Leef Bridge ise hem USB hem de microUSB girişi sunarak iki ayrı bellek taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Firma ürününü USB 3.0 standardı ile güncelledi ve 19 Ocak'ta satışa sunmaya hazırlanıyor.

Leef Bridge 3.0 modeli 16GB/32GB/64GB depolama seçeneklerine sahip. Kullanıcılar USB 3.0 uyumlu cihazları arasında daha hızlı veri transferi yapabilecek. Ürün PC, Mac ve OTG destekli Android 4.1 ve üzeri cihazlarında kullanılabiliyor. Ürün 90MB/s'e kadar okuma hızı sunuyor. Leef Bridge 3.0 modeli kapasitesine göre 20$, 35$ ve 70$ fiyat etiketine sahip.  

http://www.2leef.com/bridge3 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
Yahu herkes de okuma hızını söyleyip duruyor. Saniyede 90 MB okuyormuş.
Zaten okuma hızları hep hızlı. USB2.0 ın en yavaşı bile şey an 15-30MB/Sn. okuma hızı sunuyor.
Diyelim ki bir yere gittim, dosya almam lazım. Saniyede 21MB okuyan bellekler bile 4MB/Sn ile yazıyorlar. 10GB bir dosya için neredeyse 1 saat bekliyorsun.
Yemişim okuma hızını. Bana yazma hızından bahsedin. Çoklu dosya yazma hızından bahsedin. Bazen saniyede 30MB ile yazabilen bellekler bile küçük küçük bir sürü resim dosyası taşırken saniyede 8-10MB lara düşebiliyorlar.
Yukarıdaki gibi 90MB saniye ile okuyor diye satılan ama saniyede 8 ile 15 hızlarından yani USB2.0 hızlarında yazabilen USB3.0 diye satılan bellekler biliyorum...
2005 yılında 41 Dolar'a aldığım 2GB ADATA PD7 halen taş gibi çalışıyor ve saniyede 33MB okuyup 25MB ile yazabiliyor...
Yahu herkes de okuma hızını söyleyip duruyor. Saniyede 90 MB okuyormuş.Zaten okuma hızları hep hızlı. USB2.0 ın en yavaşı bile şey an 15-30MB/Sn. okuma hızı...
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ahead 5 yıl
miniUsb' li olsa daha iyi olurdu.
demiş arkadaşın biri allah aşkına mini usb li cihaz kaldımı. bildiğim kadarıyla mikro usb bütün mobil cihazlarda standart tabi iphone ve bazı tabletler hariç.
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Bradley Cooper 5 yıl
geç kalınmış birşey olmuş bence
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icais 5 yıl
Boyle bir sey zaten piyasada var ama usb 3.0 degil.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Geriye dönük desteklide olsa iyi olurdu 4.1 usb 3.0 gelişmemiş ülkelerdekiler ne yapsın kullanmasınmı yada alt sürüm kullananlar zaten firmaların güncellemeye verdiği destek mi köstek belli değil.
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Guest-334F3CF19 5 yıl
miniUsb' li olsa daha iyi olurdu.[>:]
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Çok mantıklı ve kullanışlı bir ürüne benziyor.
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CnZ 5 yıl Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi

Çok mantıklı ve kullanışlı bir ürüne benziyor.

Mantıklı ve kullanışlı olduğuna şüphe yok da, dizayn olarak bunu mu becerebilmişler:(
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diplomalıamele 5 yıl
e bu çok kullanışlı :)
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Elefue 5 yıl
Yeni çıkan dizüstü bilgisayarlara bile artık usb girişi konulmaması gerekiyor.
Zaten yeni USB standardı bunun için eskilerini destek verilmeyecek
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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
Yahu herkes de okuma hızını söyleyip duruyor. Saniyede 90 MB okuyormuş.
Zaten okuma hızları hep hızlı. USB2.0 ın en yavaşı bile şey an 15-30MB/Sn. okuma hızı sunuyor.
Diyelim ki bir yere gittim, dosya almam lazım. Saniyede 21MB okuyan bellekler bile 4MB/Sn ile yazıyorlar. 10GB bir dosya için neredeyse 1 saat bekliyorsun.
Yemişim okuma hızını. Bana yazma hızından bahsedin. Çoklu dosya yazma hızından bahsedin. Bazen saniyede 30MB ile yazabilen bellekler bile küçük küçük bir sürü resim dosyası taşırken saniyede 8-10MB lara düşebiliyorlar.
Yukarıdaki gibi 90MB saniye ile okuyor diye satılan ama saniyede 8 ile 15 hızlarından yani USB2.0 hızlarında yazabilen USB3.0 diye satılan bellekler biliyorum...
2005 yılında 41 Dolar'a aldığım 2GB ADATA PD7 halen taş gibi çalışıyor ve saniyede 33MB okuyup 25MB ile yazabiliyor...
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BaranGunduz 5 yıl
Otg killer
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Balawitz 5 yıl
Hafıza kartlarından çok daha mantıklı, telefonu kalınlaştıran fazladan bir giriş yerine gerekli olduğu zaman takmak bence daha mantıklı.

He tabi bunlara sahip çıkamayıp kaybeden de olur boyuttan dolayı
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