Hem microUSB hem USB girişi sunan Leef Bridge 3.0 bellekler 19 Ocak'ta satışa çıkıyor

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Bugüne kadar masaüstü veya dizüstü cihazlarımız için yanımızdan ayırmadığımız USB bellekler, artık mobil cihazlarımız için de önemli bir çevre birimi haline gelmeye başladı. Bu bakımdan farklı firmaların ürünlerine rastlamak mümkün.
Leef Bridge ise hem USB hem de microUSB girişi sunarak iki ayrı bellek taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Firma ürününü USB 3.0 standardı ile güncelledi ve 19 Ocak'ta satışa sunmaya hazırlanıyor.
Leef Bridge 3.0 modeli 16GB/32GB/64GB depolama seçeneklerine sahip. Kullanıcılar USB 3.0 uyumlu cihazları arasında daha hızlı veri transferi yapabilecek. Ürün PC, Mac ve OTG destekli Android 4.1 ve üzeri cihazlarında kullanılabiliyor. Ürün 90MB/s'e kadar okuma hızı sunuyor. Leef Bridge 3.0 modeli kapasitesine göre 20$, 35$ ve 70$ fiyat etiketine sahip.
http://www.2leef.com/bridge3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten okuma hızları hep hızlı. USB2.0 ın en yavaşı bile şey an 15-30MB/Sn. okuma hızı sunuyor.
Diyelim ki bir yere gittim, dosya almam lazım. Saniyede 21MB okuyan bellekler bile 4MB/Sn ile yazıyorlar. 10GB bir dosya için neredeyse 1 saat bekliyorsun.
Yemişim okuma hızını. Bana yazma hızından bahsedin. Çoklu dosya yazma hızından bahsedin. Bazen saniyede 30MB ile yazabilen bellekler bile küçük küçük bir sürü resim dosyası taşırken saniyede 8-10MB lara düşebiliyorlar.
Yukarıdaki gibi 90MB saniye ile okuyor diye satılan ama saniyede 8 ile 15 hızlarından yani USB2.0 hızlarında yazabilen USB3.0 diye satılan bellekler biliyorum...
2005 yılında 41 Dolar'a aldığım 2GB ADATA PD7 halen taş gibi çalışıyor ve saniyede 33MB okuyup 25MB ile yazabiliyor...