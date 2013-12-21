Hem microUSB hem USB girişi sunan Leef Bridge 3.0 bellekler 19 Ocak'ta satışa çıkıyor





Bugüne kadar masaüstü veya dizüstü cihazlarımız için yanımızdan ayırmadığımız USB bellekler, artık mobil cihazlarımız için de önemli bir çevre birimi haline gelmeye başladı. Bu bakımdan farklı firmaların ürünlerine rastlamak mümkün.





Leef Bridge ise hem USB hem de microUSB girişi sunarak iki ayrı bellek taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Firma ürününü USB 3.0 standardı ile güncelledi ve 19 Ocak'ta satışa sunmaya hazırlanıyor.





Leef Bridge 3.0 modeli 16GB/32GB/64GB depolama seçeneklerine sahip. Kullanıcılar USB 3.0 uyumlu cihazları arasında daha hızlı veri transferi yapabilecek. Ürün PC, Mac ve OTG destekli Android 4.1 ve üzeri cihazlarında kullanılabiliyor. Ürün 90MB/s'e kadar okuma hızı sunuyor. Leef Bridge 3.0 modeli kapasitesine göre 20$, 35$ ve 70$ fiyat etiketine sahip.

http://www.2leef.com/bridge3