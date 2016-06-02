Hepsi-bir-arada bilgisayarlarda GTX 1080 dönemi

Oyun severlerin merakla beklediği performans canavarı Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı, pek çok bilgisayar kasasında şimdiden yerini ayırtmış durumda. Mobil tarafta da farklı bir versiyonla boy göstermesini beklediğimiz GTX 1080, farklı bir sektörü daha ayağa kaldırıyor.

Genelde ofis uygulamaları gibi düşük yükteki işlemler için kullanılan ve bu bakımdan mütevazi donanımlar belirleyen hepsi-bir-arada bilgisayar sistemleri, son dönemde güçlü örnekleri ile kabuğunu kırmaya başladığını göstermişti. Şimdi GTX 1080 takviyesi ile oyuncuların da ilk tercihlerinden olmaya hazırlanıyor.

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ABD’li Digital Storm tarafından Computex 2016 fuarına getirilen Aura adındaki hepsi-bir-arada bilgisayar modeli, Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition ile oyuncuların 4K seviyesinde bile takılmadan oyun oynamalarını sağlayabilecek. Skylake ve Broadwell-E tabanlı işlemci seçeneklerinin olduğu sistem, firmanın kendi sıvı soğutma çözümünü kullanıyor.

34 inçlik 3440x1440 piksel çözünürlükte 60Hz kavisli bir ekrana sahip olan modelin, yukarıda saydığımız konfigürasyonu epey pahalı ve 2600$ seviyesine kadar çıkıyor. Gigabyte Z170N-Gaming 5 Mini-ITX üzerinde şekillenen sistemde, GeForce GTX 960, GTX 980, Titan X 12GB, 32GB DDR4 2666MHz RAM, 1TB 7200RPM HDD gibi geniş bir seçenek yelpazesi var. Henüz X99 tabanlı bir anakart seçeneği eklenmemiş.

Başlangıç fiyatı 1999$ olan sistem, oyun severlerin bilgisayar toplarken mutlaka göz atacağı bir alternatif haline gelecektir. Nvidia G-Sync teknolojisinin olmadığını tahmin ettiğimiz sistem, bu anlamda biraz eksik kalabilir. Model ABD ve Kanada’da satışa sunulacak.