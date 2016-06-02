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Hepsi-bir-arada bilgisayarlarda GTX 1080 dönemi

Genelde mütevazi donanımlar belirleyen hepsi-bir-arada bilgisayar sistemleri, GTX 1080 takviyesi ile oyuncuların da ilk tercihlerinden birisi olmaya hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
15,1b
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37
Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Hepsi-bir-arada bilgisayarlarda GTX 1080 dönemi

Oyun severlerin merakla beklediği performans canavarı Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı, pek çok bilgisayar kasasında şimdiden yerini ayırtmış durumda. Mobil tarafta da farklı bir versiyonla boy göstermesini beklediğimiz GTX 1080, farklı bir sektörü daha ayağa kaldırıyor.

Genelde ofis uygulamaları gibi düşük yükteki işlemler için kullanılan ve bu bakımdan mütevazi donanımlar belirleyen hepsi-bir-arada bilgisayar sistemleri, son dönemde güçlü örnekleri ile kabuğunu kırmaya başladığını göstermişti. Şimdi GTX 1080 takviyesi ile oyuncuların da ilk tercihlerinden olmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Asus ROG G31 Edition 10: İki GTX 1080’li canavar"

ABD’li Digital Storm tarafından Computex 2016 fuarına getirilen Aura adındaki hepsi-bir-arada bilgisayar modeli, Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition ile oyuncuların 4K seviyesinde bile takılmadan oyun oynamalarını sağlayabilecek. Skylake ve Broadwell-E tabanlı işlemci seçeneklerinin olduğu sistem, firmanın kendi sıvı soğutma çözümünü kullanıyor.

34 inçlik 3440x1440 piksel çözünürlükte 60Hz kavisli bir ekrana sahip olan modelin, yukarıda saydığımız konfigürasyonu epey pahalı ve 2600$ seviyesine kadar çıkıyor. Gigabyte Z170N-Gaming 5 Mini-ITX üzerinde şekillenen sistemde, GeForce GTX 960, GTX 980, Titan X 12GB, 32GB DDR4 2666MHz RAM, 1TB 7200RPM HDD gibi geniş bir seçenek yelpazesi var. Henüz X99 tabanlı bir anakart seçeneği eklenmemiş.

Başlangıç fiyatı 1999$ olan sistem, oyun severlerin bilgisayar toplarken mutlaka göz atacağı bir alternatif haline gelecektir. Nvidia G-Sync teknolojisinin olmadığını tahmin ettiğimiz sistem, bu anlamda biraz eksik kalabilir. Model ABD ve Kanada’da satışa sunulacak. 

 
Hepsi-bir-arada bilgisayarlarda GTX 1080 dönemi
 

https://www.digitalstorm.com/configurator.asp?id=1419294 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 3 yıl en beğenilen
32GB of DDR4 ram... Çeviri yapıyorsunuz da ne yazdığınızı bir okuyun be arkadaş...
1 Yanıt Yanıtla +39
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simbolmina 3 yıl
Sadece monitor 1000 dolar olduğu için fiyatlar normal. Ekran biraz büyük o ayrı. İlk defa eli yüzü düzgün all in one oyuncu bilgisayarı görüyorum. Ekonomik sorun olmasaydı da alsaydık.

Edit: Bu arada Su soğutmalı i7 6700, 1TB SSD ve 1080 ile fiyatı 3280 dolar.
Sadece monitor 1000 dolar olduğu için fiyatlar normal. Ekran biraz büyük o ayrı. İlk defa eli yüzü düzgün all in one oyuncu bilgisayarı görüyorum. Ekonomik sor...
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1 Avatar
reisssss 3 yıl
gayet güzel bide sıvı sogutma olsa daha güzel olurdu ama biarz kalın bu tür bilgisayarlar.
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metekmete 3 yıl
MANTIKLI YOK ANKARTI NE ALIM SIVI SOĞUTMA POWERI NE ALAYIM DERDİ YOK
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TearsForFears 3 yıl
Çok güzelmiş kasa derdi yok kablo derdi yok. 2 sıkıntı var kalınlık ve ses. Ekran kartı kalınlığını düşünürsek monitör resimdeki gibi ince durmayacağı kesin. Soğutucu sesi ise en önemli kısım.
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ahmethi 3 yıl
Monitöründen gelen Fan sesi ile mutlu olacaklara hayırlı olsun
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-SKYNET- 3 yıl
İşte dizaynda yeni bir dönem,monitörün bize bakan kısmı zero frame olduüu sürece ve haraketini etkilemediği sürece gayet kullanıştı ve güzel bir dizayn olur.
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V4LKyR 3 yıl
Alınılabilitesi olan, güzel bir cihaz. Kavisli monitörü olması mükemmel bir özellik.
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L.o.T.u.S 3 yıl
çok sessiz bir sistem olacakki alacaksın.Yoksa kulağımızın dibinde o fanlar çekilmez
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Master_Evil 3 yıl
şu bilgisayarlara bi ısınamadım yine masaüstü ilk tercihim olur
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TaymekHoldem 3 yıl
sallanmasın :D
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sakiri 3 yıl
Tertemiz sistem kablo derdi yok, kasa derdi yok. Duvara monte edecen davayi çaktirmayacan. Duvara monteli yer uçagi.
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teramit 3 yıl
Tensi
kenan_0@donanimhaber 3K 4K vs yapcaklarina direk full hd 1080p yapsinlar 144hz yazeleme yasa 240hz yapsinlar 10numara 5yildiz olur
60 Hz nin uzerini gorebilecek misin ki 240 Hz istiyorsun? :D

göz problemi olmayan insanlar 100 hz görebilir, bazı insanlar 200 hz bile görebilir.
ayrıca yorgunluk, ışık miktarı ,ısı ve hastalıkta görülen fps yi etkiler.
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wolferto 3 yıl
FlyingUnderpants
Ekran ve donanim cok iyi. Ancak klavye ve mouse ile oyun oynamayi anlamiyorum.

sen hiç pc ye oyun kolu takmayanlardansın senide anlıyorum :)
fps oyunlarını oyun kolu ile oynarsın auuuufffrerin sagaaa
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Tensi 3 yıl
kenan_0
@donanimhaber 3K 4K vs yapcaklarina direk full hd 1080p yapsinlar 144hz yazeleme yasa 240hz yapsinlar 10numara 5yildiz olur

60 Hz nin uzerini gorebilecek misin ki 240 Hz istiyorsun? :D
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