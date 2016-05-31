Asus ROG G31 Edition 10: İki GTX 1080’li canavar

Computex 2016 fuarında tanıtımlarına hız kesmeden devam eden Asus, dünyanın en güçlü kompakt oyun bilgisayarı olarak lanse ettiği ve içerisine iki adet performans canavarı Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı yerleştirdiği Asus ROG G31 Edition 10 modelini duyurdu.

Skylake tabanlı Intel Core i7 işlemci barındıran modelde, iki adet SLI yapısında Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı kullanılıyor. Özellikle SLI yapılara ilgi duyanlar, herhangi bir zahmete girmeden Asus ROG G31 Edition 10 üzerinde bunu tecrübe edebilir.

Görsellerde küçük bir bilgisayar göze çarpıyor ancak bilgisayar değil. G31 modelinin enerji ihtiyacı için Asus, iki adet harici güç kaynağı kullanmış ve bunları bir kasa içerisine yerleştirmiş. Böylece kasa alanından tasarruf edilmiş ancak genel kullanım alanı büyümüş. Sistemin soğutulması için özel bir 3D buhar odası tabanlı soğutma teknolojisi ve çift hava çıkış kanalı kullanılmış.

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Asus’un Maya uygarlığından ilham aldığı çizgileri G31 modelinde de yerini alırken, LED desteği ile daha agresif bir hale getirilmiş. Modelde 64GB’a kadar RAM kapasitesi, 4 adet M.2 PCIe SSD, Blu-ray yazıcı, 20 litre iç hacim, tek tuşla hız aşırtma imkanı, ESS imzalı DAC ve amplifikatör gibi özellikler yer alıyor.

İki adet Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı ile yapabileceklerinin adeta sınırı olmayan bu yeni canavar için henüz fiyat açıklanmadı ancak çift haneli binlik rakamlara ulaşması şaşırtıcı olmayacaktır.