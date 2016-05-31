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Asus ROG G31 Edition 10: İki GTX 1080’li canavar

Nvidia GeForce GTX 1080 için iki yollu SLI hayali kuranlar, performans canavarı Asus ROG G31 Edition 10 oyun bilgisayarı ile bu hayalini gerçeğe dönüştürebilir.
2 yıl
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2016 fuarında tanıtımlarına hız kesmeden devam eden Asus, dünyanın en güçlü kompakt oyun bilgisayarı olarak lanse ettiği ve içerisine iki adet performans canavarı Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı yerleştirdiği Asus ROG G31 Edition 10 modelini duyurdu.

Skylake tabanlı Intel Core i7 işlemci barındıran modelde, iki adet SLI yapısında Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı kullanılıyor. Özellikle SLI yapılara ilgi duyanlar, herhangi bir zahmete girmeden Asus ROG G31 Edition 10 üzerinde bunu tecrübe edebilir.

Görsellerde küçük bir bilgisayar göze çarpıyor ancak bilgisayar değil. G31 modelinin enerji ihtiyacı için Asus, iki adet harici güç kaynağı kullanmış ve bunları bir kasa içerisine yerleştirmiş. Böylece kasa alanından tasarruf edilmiş ancak genel kullanım alanı büyümüş. Sistemin soğutulması için özel bir 3D buhar odası tabanlı soğutma teknolojisi ve çift hava çıkış kanalı kullanılmış.

Ayrıca Bkz. "Bir VR sırt çantası da MSI’dan geliyor"

Asus’un Maya uygarlığından ilham aldığı çizgileri G31 modelinde de yerini alırken, LED desteği ile daha agresif bir hale getirilmiş. Modelde 64GB’a kadar RAM kapasitesi, 4 adet M.2 PCIe SSD, Blu-ray yazıcı, 20 litre iç hacim, tek tuşla hız aşırtma imkanı, ESS imzalı DAC ve amplifikatör gibi özellikler yer alıyor.

İki adet Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı ile yapabileceklerinin adeta sınırı olmayan bu yeni canavar için henüz fiyat açıklanmadı ancak çift haneli binlik rakamlara ulaşması şaşırtıcı olmayacaktır. 

 

http://mspoweruser.com/asus-announces-worlds-powerful-compact-gaming-desktop/ Yorum Yaz
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BigEng 2 yıl
berkayjan
Türkiyede bunu alabilecek insan yok

Var var merak etmeyin :D Ben değilim gerçi ama bir çok insan vardır :D
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ferit34 2 yıl
O parayla 4K karı alırım bee :p
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Grand_Alexander 2 yıl
çokta abartmayın bu sistemden daha pahalı saatler takan insanlar geziyor sokakta...
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snakefatih 2 yıl

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IhtiyarDelikanli 2 yıl
"SLI yapılara ilgi duyanlar" Duymayın bence bir çok oyuna hiç destek yok birkaç yeni oyunada destek gelene kadar oyun demode oluyor
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DH Misafiri 2 yıl
Bunu alabilecek imkanım olsa bile almam 2 asus ürünü kullandım asus fanboyu gibi bişeydim hiç bir şeyi çok abartmamak lazım. Asus DSL-N66U aldım bozuk çıktı garantiye yolladım ne tamir ettiler arıyorum yalan söylüyolar filan bide notebook aynı hikaye asusdan uzak duruyorum hele ki imkanım olsa bile bunu alsam kesin bir problem çıkar asus teknik servise göndersen bozuk halinden daha beter yapar.
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merfarukkk 2 yıl
Daha geçenlerde ingilterede yaşayan bi akraba şu siteden pc seçtirdi bana aldı kendine :D Fakir herkesi fakir,zenginde herkesi zengin sanarmış !
fiercepc.co.uk/...
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SoNuAzKaEn 2 yıl
İçterse 100bin dolar olsun alıcısı çıkar herzaman ama normal düzeyde ki tüketiciler için sadece haberi okumaktan öteye geçemez
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redoracle 2 yıl
Kasa'nın arkası 2 çıkık kalça gibi görünüyor,kendim toplamayı yeğlerdim her zaman için.
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TaymekHoldem 2 yıl
hmmm :D verilmez o kadar para
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FerdosParadise 2 yıl
Cennet 'den Dünyaya İkram Edilmiş bir Nimet gibi maşa Allah.
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Xigmatekci1453 2 yıl FerdosParadise
FerdosParadise

Cennet 'den Dünyaya İkram Edilmiş bir Nimet gibi maşa Allah.

aynen kardeşim.
ama tek unuttukları husus gtx970'in zaten 2 adet gtx1080 gücünde olmasıydı.
boşu boşuna para veren düşünsün bende gtx970 var ve mutluyum.
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*siteci* 2 yıl
Skylake i7'nin performansı sınırlandırdığı tek sistem
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simbolmina 2 yıl
MSI 980sli versiyonu 12000 lira. Bu da benzer fiyatla gelir. Max 15000
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a_y_k_u_t 2 yıl
İlerde çok param olursa bunu alıcam kafaya koydum 20 yıl sonra bile olsa yine iş yapar 1080 sli :D
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