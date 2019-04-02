NASA, Europa görevi uydusunun anten testini yapıyor

NASA, Jüpiter'in buzul uydusu Europa'ya keşif uydusu gönderilmesi kapsamında hayata geçirilicek Europa Clipper uzay aracının sinyal gönderme anteni için testlere başladığını duyurdu. Güneş sisteminin çok uzak bir noktasına gidecek olan uyduda kullanılması planlanan yüksek kazanç anteninin göndereceği verilerin sağlıklı bir şekilde Dünya’ya ulaşması için ise cihazın, kusursuz çalışması gerekiyor. NASA da bu sebeple kurumun Langley Araştırma Merkezi’nde bulunan Deneysel Test Alanı’nda (ETR), uydunun 3 metrelik prototipi üzerindeki anteni test ediyor.

Clipper ekibinin söz konusu anteni elektromanyetik test tesisinde incelemesinin başlıca nedeni ise cihazın yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve dev boyutlu verileri göndermek için yönünü hedefe çevirdiğinde bir aksaklık yaşanmamasını sağlamak.

Dev okyanusta yaşam ihtimali

Clipper uydusunun yardımcı proje müdürü Thomas Magner yaptığı açıklamada, “ETR’de yapılan ölçümler, Europa Clipper görevinin büyük boyutlu bilimsel verileri Dünya’ya gönderip gönderemeyeceğini tespit edecek ve nihai olarak Europa’nın yaşama elverişliliği konusunun ispatına yardımcı olacak.” ifadelerini kullanmış.

Bilim insanları, Europa’nın kalın ve buzla kaplı kabuğu altında tuzlu sudan oluşan bir okyanus bulunduğuna inanıyor. Bir NASA bilim insanı ise uydunun; güneş sistemimizde, yaşama ev sahipliği yapma ihtimali bulunan en uygun yerlerden biri olduğunu ifade ediyor.

Uzun yıllardır bilim dünyasının ilgisini çeken Europa, sinema dünyasında da kendine yer bulmuş ve uyduya yaşam aramak için yapılan seyahat fikri “Europa Report” filminin senaryosunu oluşturmuştu.

https://www.nasa.gov/feature/langley/europa-clipper-high-gain-antenna-undergoes-testing-at-langley/