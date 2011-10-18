Her üç uyumlu Apple cihazından birine iOS 5 yüklendi

Apple'ın iPhone 4S modelinin lansmanını yaptığı etkinlikte resmi olarak iOS 5 sürümünü de duyurmasının ardından dünya çapındaki kullanıcılar 800MB civarındaki iOS 5 güncellemesini indirmek ve yeni iPhone 4S cihazı alanlar da aktive etmek amacıyla muazzam bir internet trafiği oluşturdular. Yoğunluktan dolayı bazı kullanıcılar iOS 5 sürümünü kuramazken bazıları da aktivasyon işlemini gerçekleştiremedi.





Ancak buna rağmen hatırı sayılır bir kesim iOS 5 güncellemesini tamamladı. Localystics firmasının günlük analizlerine göre 3 uyumlu Apple cihazından birisi iOS 5 güncellemesini yüklemiş durumda.





iOS 5 güncellemesi iPhone 4S modelinde yüklü gelirken iPad, iPad 2, iPhone 3GS/4, iPod touch 3G/4G modellerine de güncelleme yoluyla yüklenebiliyor. Bu da piyasada bulunan iOS cihazlarının büyük çoğunluğunu temsil ediyor.





Yoğun kullanıma bağlı olarak iPad 2, iPhone 4 ve iPad sahiplerinin ortalama yüzde 34'ü cihazlarını güncellemiş durumda. iPod touch cihazları ise genelde sadece multimedya amaçlı kullanıldığı için oran olarak geride kalıyor. iPhone 4S modeli grafiğe dahil değil. Aksi takdirde yüzde 100 oranıyla dahil edilecekti.

Üzerinde uzun süredir çalışılan iOS 5 güncellemesi; gelen uyarıların toplandığı Bildirimler modülü, Hatırlatıcı, entegre Twitter uygulaması, kablosuz iTunes senkronizasyonu ve güncelleme imkanı, gazete ve dergilerin saklandığı NewsStand uygulaması, kartpostal gönderilebilen Cards uygulaması gibi yenilikler sunuyor.





Uyumlu cihazlara iOS 5 güncellemesinin bundan sonra da hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.