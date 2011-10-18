Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Her üç uyumlu Apple cihazından birine iOS 5 yüklendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,1b
1
22
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın iPhone 4S modelinin lansmanını yaptığı etkinlikte resmi olarak iOS 5 sürümünü de duyurmasının ardından dünya çapındaki kullanıcılar 800MB civarındaki iOS 5 güncellemesini indirmek  ve yeni iPhone 4S cihazı alanlar da aktive etmek amacıyla muazzam bir internet trafiği oluşturdular. Yoğunluktan dolayı bazı kullanıcılar iOS 5 sürümünü kuramazken bazıları da aktivasyon işlemini gerçekleştiremedi.

Ancak buna rağmen hatırı sayılır bir kesim iOS 5 güncellemesini tamamladı. Localystics firmasının günlük analizlerine göre 3 uyumlu Apple cihazından birisi iOS 5 güncellemesini yüklemiş durumda. 

iOS 5 güncellemesi iPhone 4S modelinde yüklü gelirken iPad, iPad 2, iPhone 3GS/4, iPod touch 3G/4G modellerine de güncelleme yoluyla yüklenebiliyor. Bu da piyasada bulunan iOS cihazlarının büyük çoğunluğunu temsil ediyor.

Yoğun kullanıma bağlı olarak iPad 2, iPhone 4 ve iPad sahiplerinin ortalama yüzde 34'ü cihazlarını güncellemiş durumda. iPod touch cihazları ise genelde sadece multimedya amaçlı kullanıldığı için oran olarak geride kalıyor. iPhone 4S modeli grafiğe dahil değil. Aksi takdirde yüzde 100 oranıyla dahil edilecekti. 
Üzerinde uzun süredir çalışılan iOS 5 güncellemesi; gelen uyarıların toplandığı Bildirimler modülü, Hatırlatıcı, entegre Twitter uygulaması, kablosuz iTunes senkronizasyonu ve güncelleme imkanı, gazete ve dergilerin saklandığı NewsStand uygulaması, kartpostal gönderilebilen Cards uygulaması gibi yenilikler sunuyor.

Uyumlu cihazlara iOS 5 güncellemesinin bundan sonra da hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
swashbucklerjr 8 yıl en beğenilen
jumaru_444

ne yapalım yani üç cihazdan birine yüklendiyse? ne gereksiz bi haber

okuma o zaman birader hadi okudun yorum yazma bu kadar gereksiz gördüğün bir habere.
jumaru_444ne yapalım yani üç cihazdan birine yüklendiyse? ne gereksiz bi haberokuma o zaman birader hadi okudun yorum ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
ya peki ıphone 3g de ıos 5 kullanılıyomu? ve nasıl yüklenio
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
jumaru_444... resmen gereksizlik abidesisin kardeş... apple ı savunmuorum savunmam da ama sana ne kardeş... editör haber olarak görüp paylaşımda bulunmuş sanane... nasıl başarabildiklerini bu kafa ile zaten anlayamayacaksın ve anlayamayacaklardan kalacaksın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
untethered jailbreak çıksın o dalgadada güncelleyen çok çıkar şahsen ben jailbreak olmadığı için hala ios4 te duran çok arkadaşım var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 8 yıl
iOS 5 gerçekten destekleyen modellerde çok iyi çalışıyor.Apple desteğini kesmediği sürecede güncellemeye devam ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 8 yıl
ios da hala şu dil dosyalarını düzeltemediler Türkçe dahil siz diyin 26 ben diyim 30 dil dosyası her klasörde ayrı ayrı var bunların toplamda kapladığı alan ise 150-200 mb arası... yükleme yaparken neden seçenek sunmazlar dil dosyanızı seçin vs diye hala anlamış değilim....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jumaru_444 8 yıl
apple teknolojiye olmayan ne katmış?kapasitif ekran appledan ònce yok muydu ya da işlemci ya da kamera ya da. ...olsa olsa application store dur apple'ın teknolojiye kattığı.bunun dışında zaten var olan şeyleri allayıp pullayıp satıyorlar.en bariz örneği siri denen şey.zaten androidde olanı biraz geliştirip ilk yapan onlarmış gibi sunabiliyorlar.pazarlama yetenekleri müthiş doğrusu çekmeyen telefonu bile satabiliyor adamlar.bana göre apple zeki değil kurnazdır.
ios 5 yükleme meselesine gelince çekinebilirsin bu konuda haklısın ama bunu ios 5 yayınlandıktan sonraki gün insanlar yazmìştı bütün sitelerde.denk gelmemiş olabilirsin yine de bence bu konunun haber degeri yok.
haber yapmak istedikten sonra iphonun kaç derecede eridiği de haber yapılır ama haber değeri olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 8 yıl
Daha düne kadar kullandığımız XP, Win 98 aklıma geliyor da şimdi cep telefonuna yüklenen işletim sistemlerin kapladığı alan çok daha fazla. 800 MB dile kolay
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
Bu ios apple dan başka marka cihazlara niçin yüklenemıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkhınho 8 yıl alpa07
alpa07

Bu ios apple dan başka marka cihazlara niçin yüklenemıyor

Google ya sorsanız daha iyi olurdu ama ios kapalı kaynaklı işletim sistemidir başkasına yükleyemezsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 8 yıl
oda bişey mi şimdi ben 3G cihazıma ios 5 yükledim asıl haber bu olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oltanoltan 8 yıl
İyi yapmış güncelemeleri yapınca telefon hızlanıyordur daha güzel oluyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iDenis 8 yıl
Bende iPad 32GB wi-fi modeli var animsaticilarin, Takvim'den ne farkı var anlamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ahmet© 8 yıl
her yüklediğim 10 cihazın 10 una da yüklendi (3gs ve ip4), kimde acaba sorun?



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6075 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, iPhone 4 ve
2 etiket daha Apple iphone 4s
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Tekno-İllüzyonist Marko Tempest, Turkcell T20'nin sınırlarını zorluyor 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -14- 8 yıl Nokia N9 Türkiye'de ne zaman çıkıyor, Symbian Belle neler getiriyor? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim