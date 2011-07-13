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Hız aşırtılabilir özellikte tablet bilgisayarlar geliyor

7 yıl
9,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtmalı ekran kartları konusunda Nvidia'nın önde gelen bazı iş ortakları, hız aşırtılabilir tablet bilgisayarlar ile fark yaratmayı hedefliyorlar. Bilindiği üzere yazılım uzmanları, bazı uygulamalar ve ufak modifikasyonlar ile Tegra 2 de dahil olmak üzere tablet bilgisayarlarda kullanılan yongada sistem platformlarının çalışma frekansını arttırabiliyorlar. Hatta bu konuda yapılan son çalışmalar kapsamında Motorola Xoom ve Asus Eee Pad Transformer gibi Tegra 2'li tabletlerin standart çalışma frelansları %70'e varan oranda arttırılarak 1.7GHz'e kadar hız aşırtılmış durumda.Yer yer ciddi performans kazanımları sağlayan hız aşırtma uygulaması, bazı üreticiler tarafından en azından belli limitler çerçevesinde standart özellik olarak sunulacak gibi görünüyor.

Şu an hazırlıkları devam eden hız aşırtılabilir Tegra 2 tabletlerin performans konusunda iddialı olmaları bekleniyor. Zira şu an için Tegra 2'li tabletlerin tamamı 1GHz saat hızında çalışıyor ve 1.2GHz'de çalışan Tegra 3D platformunu kullanan herhangi bir tablet bulunmuyor. Muhtemelen özel bir yazılım ile kullanıcılara frekans ve voltaj değerlerini arttırma olanağı tanıyacak olan bu üreticilerin hangi isimlerden oluşacağı ise bilinmiyor. 

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sadtneverdie 7 yıl en beğenilen
Nvidia coştu :) Şimdi kimse pil vs muhabbeti yapmasın. Pili düşünen adam zaten bu işle uğraşmaz.
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neo01470 7 yıl
daha ikinci çekirdeği kullanan programları yok, oc moce diyorlar adamlara bak yaa..
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Tanarri 7 yıl
OC konusunu böle düşünmeyin ne gerek var diye evet düz mantık düşünce niye ihtiyaç duyasın anca pili tüketir ısı oluşturur başka bi halta yaramaz! ama burda durum öle değil ilerleyen zamanlarda çıkıcak tabletler için önemli bi unsur burda oc oranı ki bu pc platformu içinde öledir.. cihaz bu mimari ile nakadar yüksek değerlere çıkabiliyosa üreticiler için bu faydalı bilgiler anlamına gelir bu örnekleri bir sonraki nesil için baz alıp daha iyi çipler üretirler.. daha hızlı daha az enerji tüketen.. örneklemek gerekirse cpu pazarında 3ghz oldunu görünce vay anasını diyorduk zaman ilerledikçe çit çekirdekleride çıktı ki artık neredeyse standart olrak 4ghz hızında cpu lar görücez bu haberler boş gibi görünsede aslında ileriye dönük çok faydalı haberlerdir.
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acbold 7 yıl
bana gereksiz gibi geldi.sadece bir reklam propagandası gibi sanki sanki...
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Rainbow6 7 yıl
yakinda bu cihazlar bazi laptoplardan daha hizli olacagindan laptop pazarinin bi kismina hakim olmaya baslayacak tabi haliyle OC de yeni bir alan acilmasi kacinilmaz aslinda ipad ilk ciktiginda olur mu acaba falan diye cok dusunmustum OC ye yeni kan lazim yakinda oc yazilimlari ve materyalleri gorebiliriz tabletler icin
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Batuist 7 yıl
Biraz daha derin düşünmek gerekiyor.. Neden tableti hız aşırtma ihtiyacı duyasınız ki? Hiç düşündünüz mü? üretici buna neden ihtiyaç duysun????
gerisini siz düşünün!! ????????
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Boragungoren 7 yıl
yok LN2 yi koyacaz taammı. sonra öle elimizde orda bekler tablete yapışır bizde tableti bırakamayız ne güzel :D:D:
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mistifa 7 yıl
Tabletin altına 14'lük bir de fan taktın mıydı heyyyyt! va mı ulen bana yan bakan!
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Emre Demirel 7 yıl
tabletide eldivenle tutarız artık
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sadtneverdie 7 yıl en beğenilen
Nvidia coştu :) Şimdi kimse pil vs muhabbeti yapmasın. Pili düşünen adam zaten bu işle uğraşmaz.
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