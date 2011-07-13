Hız aşırtılabilir özellikte tablet bilgisayarlar geliyor

Hız aşırtmalı ekran kartları konusunda Nvidia'nın önde gelen bazı iş ortakları, hız aşırtılabilir tablet bilgisayarlar ile fark yaratmayı hedefliyorlar. Bilindiği üzere yazılım uzmanları, bazı uygulamalar ve ufak modifikasyonlar ile Tegra 2 de dahil olmak üzere tablet bilgisayarlarda kullanılan yongada sistem platformlarının çalışma frekansını arttırabiliyorlar. Hatta bu konuda yapılan son çalışmalar kapsamında Motorola Xoom ve Asus Eee Pad Transformer gibi Tegra 2'li tabletlerin standart çalışma frelansları %70'e varan oranda arttırılarak 1.7GHz'e kadar hız aşırtılmış durumda.Yer yer ciddi performans kazanımları sağlayan hız aşırtma uygulaması, bazı üreticiler tarafından en azından belli limitler çerçevesinde standart özellik olarak sunulacak gibi görünüyor.





Şu an hazırlıkları devam eden hız aşırtılabilir Tegra 2 tabletlerin performans konusunda iddialı olmaları bekleniyor. Zira şu an için Tegra 2'li tabletlerin tamamı 1GHz saat hızında çalışıyor ve 1.2GHz'de çalışan Tegra 3D platformunu kullanan herhangi bir tablet bulunmuyor. Muhtemelen özel bir yazılım ile kullanıcılara frekans ve voltaj değerlerini arttırma olanağı tanıyacak olan bu üreticilerin hangi isimlerden oluşacağı ise bilinmiyor.