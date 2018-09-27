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Huawei Mate 20 Lite ilk izlenimler | Fiyatını hak ediyor mu?

7 ay
31,2b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei Mate 20 Lite'ın ülkemiz tanıtımı yapıldı. Biz de bu videomuzda kutusundan çıkarıyor, kullanım deneyimlerimiz aktarıp aynı zamanda yeni Kirin 710 işlemcisinin performansına göz atıyoruz.
Huawei'in merakla beklenen yeni nesil Mate 20 telefon ailesinin tanıtımı yapılan ilk temsilcisi,  Mate 20 Lite oldu. Bu videoda telefonu kullanıyor ve ilk izlenimlerizi paylaşıyoruz. 

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mu5tafa 7 ay en beğenilen
Fiyatını hak ediyor?? Bu fiyatlara Huawei nin orta seviye telefonunu alana kadar geçen senenin amiral gemisi s8 plusi alırım. Şu an hepsiburada da 3900 tl.. Ve daha şık bence.. Düz s8 500 tl daha ucuz..
Fiyatını hak ediyor?? Bu fiyatlara Huawei nin orta seviye telefonunu alana kadar geçen senenin amiral gemisi s8 plusi alırım. Şu an hepsiburada da 3900 tl.. Ve...
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general4242 7 ay
Amiral telefon alınır gecen senelerden o fiyata
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DH Misafiri 4 ay
Saçmalama istersen tüketicinin fiyat sorgulaması kadar doğal bir hak yok
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DH Misafiri 4 ay
sebep çok basit, samsung un güvenlik zafiyeti hiçbir zaman bitmiyor. google da samsung-telefonlarda-sms-krizi diye arat. bak neler yazıyor. şahsen ben başıma gelmesini istemem.
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brhncglr 6 ay
Ben de bugün satın aldım.
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erdogduharun67 7 ay
Böyle bir ürünün içinden çıkan kulaklığı kes. 10 liraya satılan kulaklıktan bir farkı yok gibi. İlginç :)
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xTheXx 7 ay erdogduharun67
Aynen kulaklık çok kötü
Dün elime geçti Mate 20 Lite. Almanya dan hediye geldi bana. Telefon çok hafif ve kibar. Performansı gayet iyi. Pil ömrü süper. Ekran parlaklığı biraz düşük. Kamera kalitesi çok iyi değil. Ama idare eder seviyede. Ve kesinlikle fiyatını haketmiyor.. Bana kalırsa en fazla 2500 lira eder.
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olgacxx 7 ay
Neredeyse aynı fiyata alınabilecek cihazlar ;
Honor Play 64 GB 4 GB RAM (Honor Türkiye Garantili) 2799 TL
Huawei P20 128 GB (Huawei Türkiye Garantili) 3899 TL
Samsung Galaxy S8 Plus (Samsung Türkiye Garantili) 3899 TL
Huawei Mate 10 Pro 128 GB (Huawei Türkiye Garantili) 3949 TL
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aycibin 7 ay
s8 alsan güvenli biometrik iris tanıma var.daha güçlü çipset var.daha iyi kamera var.daha iyi ses kalitesi var.var oğlu var.g6 olur p20 olur.neden yarım porsiyon telefona bunca para verilsin?
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quxall 7 ay
pek kibar olamayacağım kirin 970 işlemcili honor play 2800 tl, kirin 710 lu mate 20 lite 3800 tl bu aptalca bir fiyat politikası. Hani desek türkiyede honor resmi olarak gelmiyor o yüzden böyle o da değil.
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MyWorldLife 7 ay
Firma istediği fiyatı belirlemekte özgürdür. Firmanın belirlediği fiyatı sorgulamak tüketicinin haddine değildir.
Alıp almamak size kalmıştır.
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Bloodin 7 ay
Kim editlemiş videoyu ya? Birçok hata var, Erdi Bey önemli bir şey anlatırken ve gösterirken başka bir görüntü gösteriliyor, mesela telefonun kamera çıkıntısının masada nasıl sallanmaya yol açtığını anlatırken filan. 16:40'da da bir şey anlatırken video kesilip başka bir yere atlıyor...
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DARTH_BLACK 7 ay
p20 lite kullanıyorum,haziranda 1600e almıştım.Şİmdi 2700 olmuş.Daha sade ve iphone5 ebatlarında kullanışlı bir telefon,4 aydır memnunum performansından ama bu telefon için o fiyat cidden çok fazla.
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