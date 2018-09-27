Huawei Mate 20 Lite ilk izlenimler | Fiyatını hak ediyor mu?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei Mate 20 Lite'ın ülkemiz tanıtımı yapıldı. Biz de bu videomuzda kutusundan çıkarıyor, kullanım deneyimlerimiz aktarıp aynı zamanda yeni Kirin 710 işlemcisinin performansına göz atıyoruz.
Huawei'in merakla beklenen yeni nesil Mate 20 telefon ailesinin tanıtımı yapılan ilk temsilcisi, Mate 20 Lite oldu. Bu videoda telefonu kullanıyor ve ilk izlenimlerizi paylaşıyoruz.
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Alıp almamak size kalmıştır.