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Huawei Mate 9 kutu açılışı ilk izlenim videosu "Üst seviyede yeni soluk"

2 yıl
56,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Huawei'nin akıllı telefon severler tarafından merakla beklenen yeni nesil üst seviye Android telefonu Mate 9 Türkiye'de. Telefonu kutusundan çıkartıyor ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz
Hawei Mate 9;
Sınıfında en hızlısı Kirin 960 işlemcisi
5.9" Full HD IPS ekranı ile kasanın %77,5'a varan yüksek oranı
4000mAh bataryası
Leica işbirliğinde üretilen biri 20MP diğeri 12MP çift kamerası
Ön yüzde yer alan optik odaklama yeteneği bulunan 8MP ön kamerası
Metal kasası ve yazılımsal özellikleri ile üst seviye Android cep telefonu pazarına renk katacak bir model.
Bu videomuzda Huawei Mate 9'u kutusundan çıkartıyoruz ve öne çıkan özellikleri ile ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz. 

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen tekin-71
Orijinalden alıntı: tekin-71
Abi sizden ricam yapacaksınız bi işi bir video da yapın. Çok saçma geliyor bana ilk izlenim aradan 2 hafta sonra inceleme felan

Ne yapalım 2 günde inceleme yaptık diye çıkıp teknik özellik sayıp yalan yanlış bilgi mi verelim?
2 hafta bile az bir telefon hakkında kullanıcı deneyimi elde etmek için de mecbur kullanıcı ısrar ediyor çekiyoruz videoları.
Bir videoda editörün kullanım ile ilgili yorumu olmayacaksa o videoyu at çöpe.
Orijinalden alıntı: tekin-71Abi sizden ricam yapacaksınız bi işi bir video da yapın. Çok saçma geliyor bana ilk izlenim aradan 2 hafta sonra inceleme fe...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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mcebi001 2 yıl
Dün akşam çektiğim s7 edge ve p9 uzun pozlama fotograflarıda burada dursun...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
...p9
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
...s7 edge
Dün akşam çektiğim s7 edge ve p9 uzun pozlama fotograflarıda burada dursun......p9
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2 Yanıt Yanıtla +16
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vaskin77 2 yıl
Forumda belli ki Huawei markasını hiç tanımayan, Hawai adası sanan arkadaşlar var. Bilenler zaten biliyor ama ben markayı ada sananlar için kısa bir özet yapmak istiyorum ;Huawei bugün Samsung ve Apple'dan sonra dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisidir. Samsung gibi kendi işlemcisini üreten bir firmadır. Huawei kendisine iki yıl içinde Apple'ı geçerek dünyanın ikinci büyük markası olma hedefini koymuştur ve bu hedefe adım adım yaklaşmaktadır. Her geçen modelde üzerine koyarak, bir önceki modelin eksiklerini kapatarak mükemmele yaklaşıyorlar. Mate 8 de olan bütün eksiklikleri gidermişler. G7'den sonra alacağım telefon budur.
Forumda belli ki Huawei markasını hiç tanımayan, Hawai adası sanan arkadaşlar var. Bilenler zaten biliyor ama ben markayı ada sananlar için kısa bir özet yapmak...
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DH Misafiri 2 yıl
Guzel bir muhendislik calismasi olmus ama kapasitif tuslar ekranda olmasi benim icin negatif bu poshce versiyonunda onde parmak izi okuyucu var buradan anlasilan insanlara kapasitif tuslu istiyorsan git pahali versiyonu al demek olmus.
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DH Misafiri 2 yıl
Neden su kutuya açdıqda kitabciqlardan SAR deyerine bakmiyorsunuz.Ilk once bu bilgiyi verin. SAR deyeri çoxmu söyl?m?k istemiyorsunuz.
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DH Misafiri 2 yıl
Mesut hocam video sonunda telefonu ekranı kapatırken lg gördüğümüz ghost ekran benzettim arızalı mı ekran?
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aycibin 2 yıl
tek kötü tarafı boyutu.aynı donanımı 5"in altında koymasını beklerdim
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nightsoldier 2 yıl aycibin
bu phablet olsun diye üretilmiş. Daha ufak ekran boyutuna sahip modeli zaten var, p9. Küçük ekran isteyenler zaten o modeli alıyorlar.
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interwap 2 yıl
Huawei Honor Magic
bekliyoruz...
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mcebi001 2 yıl
Ben onlarca Android model kullanmış biri olarak en stabil sistemin huawei ve htc de oldugunu söyleyebilirim ki bunlar diğerlerinden çok daha az tutuluyor,donanım ve kasa kaliteleri yüksek olmasına rağmen hemde....Gerçi millette haklı televizyonda hala S7 edge reklamları dönüyor bizim millet reklamını görmediği cihaza kalitelidir demez...
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mcebi001 2 yıl
Demekki onlar bu modu kullanmış...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ben de bu modu....
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Daha farklı örnekler ilerleyen zamanlarda cep telefonu fotoğrafçılığı konusuna atacağım takipte kalın ;)
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WaylandIZMIR 2 yıl
Dikkat ettim cihaz açıldığında %51 şarj vardı. 10 Dakika boyunca ekran açıktı ve bir çok şey yapılmasına rağmen şarj %1 düşerek %50 oldu. Eğer ara sıra biz görmeden şarj edilmediyse pil gerçekten efsane olmuş
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DODANLI 2 yıl WaylandIZMIR
30 dk lık FH video da % 4 kaybetmişti. Test videolarında izlemiştim.
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Glorfindel1907 2 yıl WaylandIZMIR
WaylandIZMIR
Dikkat ettim cihaz açıldığında %51 şarj vardı. 10 Dakika boyunca ekran açıktı ve bir çok şey yapılmasına rağmen şarj %1 düşerek %50 oldu. Eğer ara sıra biz görmeden şarj edilmediyse pil gerçekten efsane olmuş

P9 modelindede neredeyse aynı performansı veriyor hocam optimizasyon çok iyi yapılmış
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DH Misafiri 2 yıl
kalitesiyle ve sağlamlığıyla hak ediyor. tek eksiği f/p dengesi. ama dandik soninin elde dağılan çöplerine vereceğim parayı, kaliteli sağlam ve hi-tech firması olan huawei ye veririm daha iyi.
arkadaş bir firmanın her ürünümü sorunlu olur? bir firma bu kadarmı dandik olur? aç gözlü olur? 6 ayda bir test bile etmeden çöp sürer piyasaya. malzeme dandik-işçilik yerlerde-donanim rakiplerden geride ama buna ramen aynı fiyatı talep ediyo-ekran çerçeve oranı berbat-kamera sensorleri yamuk-kasada açıklar var-kapasitif tuşlar çalınmış-dualtone flaş yok-ois yok-kablosuz şarj yok, yok oğlu yok. sonra cepte bükülen z2-z3. ön paneli komple ayrılan z3c. ekranı sarı leke z2-z3 ler. ısınıp kamera kapanır(ozaman o kamerayı niye koydun dandik soni. müşteriyimi kandırcan). kapanan boya atan altın suyuna bandırılmış çerçeve plastik çöp m5. hayatımda soni kadar dandik ürün görmedim. göreceğimide sanmam. huawei ve zte axon resmen kalite kokuyor. anlayanlar bilir. çoluk çocuk bilmez. motorolanın teknolojisi kalitesi daha ayrı bir yerde tabi. nokia da geliyomuş. nihayet kaliteli ve hi-tech'e sahip firmalar dönüyor piyasaya
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Glorfindel1907 2 yıl
Ön yargılı olmamakta fayda var benim ilk android telefonum bir hafta önce aldığım P9 mesela anakonusuna bakın milletin tek derdi hangi kılıfı alsak acaba resmen sorunsuz gibi birşey
Fiyat bence pahalı ama üst seviye telefonların hemen hepsi aynı durumda.
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