Huawei Mate 9 kutu açılışı ilk izlenim videosu "Üst seviyede yeni soluk"

Huawei'nin akıllı telefon severler tarafından merakla beklenen yeni nesil üst seviye Android telefonu Mate 9 Türkiye'de. Telefonu kutusundan çıkartıyor ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz

Hawei Mate 9;

Sınıfında en hızlısı Kirin 960 işlemcisi

5.9" Full HD IPS ekranı ile kasanın %77,5'a varan yüksek oranı

4000mAh bataryası

Leica işbirliğinde üretilen biri 20MP diğeri 12MP çift kamerası

Ön yüzde yer alan optik odaklama yeteneği bulunan 8MP ön kamerası

Metal kasası ve yazılımsal özellikleri ile üst seviye Android cep telefonu pazarına renk katacak bir model.

Bu videomuzda Huawei Mate 9'u kutusundan çıkartıyoruz ve öne çıkan özellikleri ile ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.