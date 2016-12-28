Huawei Mate 9 kutu açılışı ilk izlenim videosu "Üst seviyede yeni soluk"

Genel Yayın Yönetmeni
Huawei'nin akıllı telefon severler tarafından merakla beklenen yeni nesil üst seviye Android telefonu Mate 9 Türkiye'de. Telefonu kutusundan çıkartıyor ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz
Hawei Mate 9;
Sınıfında en hızlısı Kirin 960 işlemcisi
5.9" Full HD IPS ekranı ile kasanın %77,5'a varan yüksek oranı
4000mAh bataryası
Leica işbirliğinde üretilen biri 20MP diğeri 12MP çift kamerası
Ön yüzde yer alan optik odaklama yeteneği bulunan 8MP ön kamerası
Metal kasası ve yazılımsal özellikleri ile üst seviye Android cep telefonu pazarına renk katacak bir model.
Bu videomuzda Huawei Mate 9'u kutusundan çıkartıyoruz ve öne çıkan özellikleri ile ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.
Paylaş Tweetle
Ne yapalım 2 günde inceleme yaptık diye çıkıp teknik özellik sayıp yalan yanlış bilgi mi verelim?
2 hafta bile az bir telefon hakkında kullanıcı deneyimi elde etmek için de mecbur kullanıcı ısrar ediyor çekiyoruz videoları.
Bir videoda editörün kullanım ile ilgili yorumu olmayacaksa o videoyu at çöpe.