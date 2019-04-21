Huawei P30 Lite ile ilk karşılaşma

Huawei'in ülkemizde henüz piyasaya sürmediği P30 Lite akıllı telefon modelini, televizyon teknolojilerini görmek için gittiğimiz Dubai seyahati esnasında alış-veriş merkezinde görünce videosunu çektik

Huawei bu sene farklı bir strateji izleyerek P30 Pro'yu daha önce piyasaya sürüp, P30 Lite'ı ise daha sonraya bıraktı. Ülkemizde henüz piyasaya çıkmayan Huawei P30 Lite'ı, televizyon teknolojileri için gittiğim Dubai'de alış veriş merkezini gezerken görünce, istedim ki seriden bir video çekerek detayları göstereyim. Zor şartlarda bir çalışma oldu, umarım faydalı olabilmişimdir.