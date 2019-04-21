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Huawei P30 Lite ile ilk karşılaşma

4 hf.
7,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in ülkemizde henüz piyasaya sürmediği P30 Lite akıllı telefon modelini, televizyon teknolojilerini görmek için gittiğimiz Dubai seyahati esnasında alış-veriş merkezinde görünce videosunu çektik
         
Huawei bu sene farklı bir strateji izleyerek P30 Pro'yu daha önce piyasaya sürüp, P30 Lite'ı ise daha sonraya bıraktı. Ülkemizde henüz piyasaya çıkmayan Huawei P30 Lite'ı, televizyon teknolojileri için gittiğim Dubai'de alış veriş merkezini gezerken görünce, istedim ki seriden bir video çekerek detayları göstereyim. Zor şartlarda bir çalışma oldu, umarım faydalı olabilmişimdir. 

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Ridianod 4 hf. en beğenilen
Bu da mı kirin 710 be. Bu da mı?
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ArıKovanınaDalanAyı 3 hf.
Babam için düşünüyorduk yabancı kaynaklara da baktım pek beğenilmemiş. Olmamış bu telefon maalesef.
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brk6152 3 hf.
Alınnaz
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DH Misafiri 4 hf.
Videolarınız IPAD lerde çalışmıyor
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Mustafa-1453 4 hf.
Parmak izini arkaya koy sonrada 3000 lira iste
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foreveriphone 4 hf.
Huawei sadece kirin 710 ve 980 üretmekte hata yapıtor.Qualcomm sd730g üretti kirin 710'u bırak 980'e yaklaşır performansı neredeyse.
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MrChame 4 hf.
Dua edelim kirin 710 çıktı. Yoksa hala kirin 659 dan devam ederdik.
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ergenius 4 hf.
P30 lite a imei atabiliyor muyuz, Kirin710 imei kaydıkabul ediyor mu? Yurtdışından temin etmeyi düşünüyorum. Yardımcı olursanız sevinirim
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MS4343 4 hf.
P smart 2019'un kameralari gelistirilmis, 4 gb Ram'li versiyonu olmuş
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Ridianod 4 hf. en beğenilen
Bu da mı kirin 710 be. Bu da mı?
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